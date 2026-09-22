Celeb News 22.09.2026

«Δικαιοσύνη για το παιδί μου»: Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για πρώτη φορά

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Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατό του και ζήτησε δικαιοσύνη για τη μνήμη του γιου της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά δικαιοσύνη για τον θάνατο του γιου της.
  • Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και εξετάζει νέες πληροφορίες.
  • Υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις εργαζομένων και γιατρών.
  • Εξετάζονται ψηφιακά πειστήρια και αναμένονται νέες καταθέσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου» ήταν το μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και, με λίγα αλλά ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια, εξέφρασε το αίτημά της για δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας τον γιο της «λατρεμένο» παιδί της.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η σύντομη δήλωσή της έρχεται την ώρα που η υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή παραμένει υπό διερεύνηση και νέα στοιχεία εξετάζονται από τις Αρχές. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως η έρευνα συνεχίζεται, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψει εμπλοκή και τρίτου προσώπου, καθώς έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις σε καταθέσεις εργαζομένων.

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Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κ. Δημογλίδου, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα αρχικά ευρήματα των αστυνομικών και στις καταθέσεις των γιατρών, οι οποίες δόθηκαν το πρώτο βράδυ. Αυτές οι αποκλίσεις αφορούν τόσο χρονικά στοιχεία όσο και άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν.

https://www.instagram.com/georgemazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Ειδικότερη αναφορά έγινε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να βρέθηκε ο τραγουδιστής. Η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι καταθέσεις των εργαζομένων δεν συμπίπτουν απόλυτα μεταξύ τους, τόσο ως προς τους χρόνους όσο και ως προς άλλα κρίσιμα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου από τις αρχές, προκειμένου να παράσχουν περαιτέρω διευκρινίσεις και να αποσαφηνιστεί το χρονικό πλαίσιο των γεγονότων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται σε παγκάκι, φορώντας λευκό μπλουζάκι και σορτς, με την αδελφή του να μιλά για τον θάνατό του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Στην έρευνα έχουν ενσωματωθεί και στοιχεία από ψηφιακά πειστήρια, ενώ η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει ήδη παραδώσει δύο εκθέσεις στην ανάκριση. Η διαδικασία εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο τη συμπλήρωση του παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από την έκκλησή της για δικαιοσύνη, υπογραμμίζει την ανάγκη να διαφυλαχθεί η μνήμη του γιου της, ο οποίος αγαπήθηκε από χιλιάδες κόσμου για το ταλέντο και την προσφορά του στη μουσική.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ
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