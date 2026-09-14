Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του

Τα συγκινητικά λόγια και το τελευταίο «αντίο» των επωνύμων για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του στη Νίκαια

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες και χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια, τον τόπο όπου μεγάλωσε και ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα. Από τη μεγάλη αγρυπνία μέχρι τις αναρτήσεις στα social media, πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Άνθρωποι που τον γνώρισαν προσωπικά, συνεργάστηκαν μαζί του ή απλώς τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του μοιράστηκαν δημόσια αναμνήσεις, λόγια αγάπης και στιγμές που κρατούν από εκείνον.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ο Λάκης Γαβαλάς, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Κατερίνα Καινούργιου, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Λάκης Γαβαλάς: «Καλή αντάμωση απίθανε τύπε»

Ο Λάκης Γαβαλάς επέλεξε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη για να τον αποχαιρετήσει, γράφοντας ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα. Η ανάρτησή του έγινε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, την ώρα που στη Νίκαια βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη αγρυπνία για τον τραγουδιστή.

Με μια ιδιαίτερη, συμβολική αναφορά στη ζωή ως ταξίδι, ο σχεδιαστής μίλησε για τον φίλο του που «προσάραξε» σε ένα άγνωστο λιμάνι και συνέχισε το δικό του ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο. Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Δεν είναι καλύτερα εκεί αδερφέ Γ.Μ; Καλή αντάμωση απίθανε τύπε», αποτυπώνοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την απώλεια.

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του Πέτρου Πολυχρονίδη, ο οποίος γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από παιδί. Οι δυο τους μεγάλωσαν στην ίδια πολυκατοικία στη Νίκαια και ο παρουσιαστής μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία από το καλοκαίρι του 1984.

Ο 12χρονος τότε Γιώργος είχε φτιάξει μαζί με φίλους του ένα κουκλοθέατρο και καλούσε τα παιδιά της γειτονιάς να παρακολουθήσουν την παράσταση, ζητώντας δύο δραχμές από τον καθένα. Όταν ο μικρός Πέτρος τον ρώτησε γιατί πρέπει να πληρώσουν, ο μετέπειτα σπουδαίος τραγουδιστής τού απάντησε: «Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν».

Χρόνια αργότερα, ο Πολυχρονίδης κατάλαβε το νόημα εκείνης της παιδικής ατάκας και έγραψε πως ο Γιώργος «δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε».

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω…»

Στη μεγάλη αγρυπνία στη Νίκαια βρέθηκε και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την παρουσία της εκεί.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω… Στη μεγάλη αγρυπνία… Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη…», έγραψε, περιγράφοντας τη στιγμή που στάθηκε μπροστά στο φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες… Παιδάκι μου… πλάσμα μου… άγγελέ μου», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Το «Ανήκω σε μένα» για τον φίλο του

Με έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο τραγουδά το ρεφρέν από μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα».

Στο βίντεο, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αφιέρωσε το τραγούδι στον φίλο του, γράφοντας: «Για τον φίλο μου τον Γιώργο, φίλε μου αγαπημένε θα μας λείψεις». Ένα τραγούδι που συνδέθηκε τόσο έντονα με τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε έτσι ένας ακόμη τρόπος για να ειπωθεί ένα τελευταίο «αντίο».

Κατερίνα Καινούργιου: «Μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου»

Συγκινημένη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία είχε γνωρίσει τον τραγουδιστή τόσο μέσα από τη δουλειά όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει πολλές φορές με θερμά λόγια για τον χαρακτήρα του και τη σχέση που είχαν αναπτύξει. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης της είχε παραχωρήσει συνέντευξη το 2024, η οποία είχε συζητηθεί ιδιαίτερα.

Στη νέα της ανάρτηση, έγραψε: «Καλό Παράδεισο, Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου».

Χριστίνα Πολίτη: «Μην κάνουμε τον θάνατό του βιογραφία του»

Η Χριστίνα Πολίτη θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα κείμενο που δεν περιορίζεται μόνο στη θλίψη για την απώλειά του, αλλά υπενθυμίζει και τον ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα του.

«Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον καλλιτέχνη που αγάπησε και υπερασπίστηκε με πάθος», έγραψε, τονίζοντας πως το τελευταίο «αντίο» ανήκει στο κοινό που τον αγάπησε και τον έκανε δικό του μέσα από τη μουσική του.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μην ταυτιστεί ο τρόπος που έζησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή. Όπως σημείωσε, δεν πρέπει να προσπαθούμε εκ των υστέρων να ερμηνεύσουμε ολόκληρη τη ζωή και την προσωπικότητά του μέσα από την τελευταία του ημέρα.

Μιλώντας για τον καλλιτέχνη, η Χριστίνα Πολίτη υπογράμμισε πως ο Μαζωνάκης ήταν ένας από τους ελάχιστους πραγματικά iconic καλλιτέχνες που πέρασαν από την Ελλάδα. Η αισθητική, το στιλ, ο τρόπος που εκφραζόταν και η παρουσία του στη σκηνή αποτελούσαν κομμάτια μιας προσωπικότητας γεμάτης αντιθέσεις.

«Ήταν συντηρητικός και avant-garde, λαϊκός και εξαιρετικά εκλεπτυσμένος», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αυτές οι αντιφάσεις δεν ήταν «σκοτάδια», αλλά στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του, σημειώνοντας πως αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν και όχι να καλυφθούν από εύκολες ερμηνείες για τον τρόπο που ζούσε.

Το μήνυμά της ολοκληρώθηκε με μια φράση που συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο θέλησε να τον θυμάται: «Μην κάνουμε τον θάνατό του βιογραφία του. Ο Γιώργος είχε μια ολόκληρη ζωή πριν από την τελευταία του μέρα».

Και στη συνέχεια: «Ο Γιώργος δεν ήταν κανενός. Ήταν ο Μαζωνάκης. Και σαν κι αυτόν, ποτέ ξανά, κανείς».

Κάθε ένα από αυτά τα «αντίο» φωτίζει και μια διαφορετική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη: τον φίλο, τον άνθρωπο της παρέας, τον καλλιτέχνη και τη φωνή που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

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