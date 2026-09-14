Celeb World 14.09.2026

«Καλό ταξίδι, βασιλιά μου»: Ο M.Hustler αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες τις συνομιλίες τους

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Ο M.Hustler αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη και μοιράζεται την ξεχωριστή ιστορία της σχέσης τους, από το «Nikotini» μέχρι τα GRAMMY
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο M.Hustler αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητικό μήνυμα στα social media.
  • Οι δύο καλλιτέχνες είχαν καθημερινή επικοινωνία για τρία χρόνια, πριν τη συνάντησή τους πριν τρεις εβδομάδες.
  • Η συνεργασία τους ξεκίνησε με την άδεια του Μαζωνάκη για το τραγούδι «Nikotini».
  • Είχαν σχεδιάσει κοινή εμφάνιση στη σκηνή, η οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο M.Hustler τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση τα τελευταία χρόνια, με τη μουσική να αποτελεί το σημείο που τους έφερε κοντά.

https://www.instagram.com/mhustler/
https://www.instagram.com/mhustler/

Ο M.Hustler μοιράστηκε στα social media στιγμές από τη γνωριμία και την επικοινωνία τους, αλλά και βίντεο από εμφανίσεις του όπου ερμηνεύει τραγούδια που συνδέονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως εξομολογήθηκε, οι δυο τους επικοινωνούσαν σχεδόν καθημερινά για περίπου τρία χρόνια, πριν συναντηθούν για πρώτη φορά από κοντά στην Αθήνα.

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Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε μόλις τρεις εβδομάδες πριν, όμως όπως περιγράφει ο M.Hustler, η οικειότητα μεταξύ τους ήταν σαν να γνωρίζονταν εδώ και χρόνια. Μάλιστα, είχαν ήδη κάνει σχέδια για μια κοινή εμφάνιση στη σκηνή, η οποία τελικά δεν πρόλαβε να γίνει.

https://www.instagram.com/mhustler/
https://www.instagram.com/mhustler/

Η μουσική που τους ένωσε

Η σχέση τους ξεκίνησε όταν ο M.Hustler επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη ζητώντας την άδειά του για να κυκλοφορήσει τη δική του εκδοχή του «Nikotini». Ο Γιώργος Μαζωνάκης τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε την ευκαιρία, μια κίνηση που, όπως αναφέρει ο ίδιος, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ζωής και της μουσικής του.

https://www.instagram.com/mhustler/
https://www.instagram.com/mhustler/

Από τότε, οι δύο τους κράτησαν στενή επαφή. Ο M.Hustler μοιραζόταν μαζί του βίντεο από τις εμφανίσεις του, όπου ο κόσμος τραγουδούσε τα κομμάτια τους, και οι δυο τους συζητούσαν για τη μουσική και τα επόμενα βήματά τους.

https://www.instagram.com/mhustler/
https://www.instagram.com/mhustler/

Στην τελευταία τους συνάντηση στην Αθήνα, μάλιστα, ο M.Hustler είχε μιλήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη για τη συμμετοχή του «Savvato» στη διαδικασία των GRAMMY, με τον ίδιο να εκφράζει τη χαρά του για το γεγονός ότι η μουσική τους είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες.

«Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί!», φέρεται να του έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την ανάρτηση του M.Hustler .

https://www.instagram.com/mhustler/
https://www.instagram.com/mhustler/

Το όνειρο αυτό δεν πρόλαβε τελικά να γίνει πραγματικότητα. Ο M.Hustler, όμως, κρατά όσα έζησαν και όσα δημιούργησαν μαζί, γράφοντας το δικό του τελευταίο «αντίο» στον καλλιτέχνη που, όπως λέει, πίστεψε σε εκείνον από την αρχή.

https://www.instagram.com/mhustler/
https://www.instagram.com/mhustler/

«Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα. Καλό ταξίδι, Βασιλιά μου», ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε την ανάρτησή του.

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M.Hustler ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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