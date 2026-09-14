Celeb News 14.09.2026

Kate Middleton: Η συγκινητική αποκάλυψη για τις πρώτες σκέψεις μετά τη διάγνωση με καρκίνο

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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο Royal Marsden Hospital και μοιράστηκε με ασθενείς τις πιο προσωπικές της στιγμές μετά τη διάγνωση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kate Middleton επισκέφθηκε το νοσοκομείο όπου έκανε χημειοθεραπεία και μίλησε με ασθενείς.
  • Η πριγκίπισσα αποκάλυψε ότι η πρώτη της σκέψη μετά τη διάγνωση ήταν τα παιδιά της.
  • Η Kate τόνισε την ανθεκτικότητα των ασθενών και τη σημασία της οικογένειας.
  • Συζήτησε τις σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που φέρνει ο καρκίνος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια βαθιά προσωπική και συγκινητική κίνηση προχώρησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, πραγματοποιώντας μια αιφνιδιαστική, σόλο επίσκεψη στο Royal Marsden Hospital στο Λονδίνο, στον χώρο όπου η ίδια υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία το 2024. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο νοσοκομείο, η Kate συνομίλησε ανοιχτά με ασθενείς, μοιράζοντάς τους τις δικές της εμπειρίες από τη μάχη με την ασθένεια και αποκαλύπτοντας πως η πρώτη της σκέψη, μόλις έμαθε τη διάγνωση, ήταν τα τρία της παιδιά, τα οποία στάθηκαν η πηγή έμπνευσης και δύναμης για να συνεχίσει.

Ο Πρίγκιπας William και η Kate Middleton σε καλοκαιρινές διακοπές στην Κεφαλονιά.
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Η πριγκίπισσα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με ανθρώπους που δίνουν τον δικό τους αγώνα, ενημερώνονται παράλληλα για το πώς αξιοποιούνται τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την πρωτοβουλία ορειβασίας Three Peaks. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο 41χρονος Sam Suriakumar, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο πριν από έξι χρόνια και είναι πατέρας δύο μικρών κοριτσιών. Απευθυνόμενη στον ίδιο και στους άλλους ασθενείς, η πριγκίπισσα τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι εκπληκτικό το πόσο ανθεκτικοί μπορεί να είστε».

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Οι προσωπικές εξομολογήσεις και ο αντίκτυπος της ασθένειας

Ο ασθενής μοιράστηκε κατόπιν τη δική του εμπειρία, σημειώνοντας πως ένιωσε ότι μπόρεσε να συνδεθεί μαζί της χάρη στις κοινές τους εμπειρίες με τον καρκίνο αλλά και χάρη στα παιδιά τους. Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, συζήτησαν για το πώς έπρεπε να το περάσουν εκείνα μαζί τους και για το πώς τους έδωσαν την έμπνευση να συνεχίσουν να προχωρούν και να μην τα παρατάνε, προσθέτοντας: «Και στους δύο συνέβησαν παρόμοια πράγματα όταν μάθαμε τι επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε. Οι πρώτες σκέψεις που περάσανε από το μυαλό μας ήταν τα παιδιά μας και η οικογένειά μας».

Ο Πρίγκιπας William και η Kate Middleton σε καλοκαιρινές διακοπές στην Κεφαλονιά.
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Στο πλαίσιο των συναντήσεών της, η Kate Middleton μίλησε επίσης με τον 74χρονο Mike Collett, ο οποίος αντιμετώπισε καρκίνο στο κεφάλι και τον λαιμό. Αναφερόμενη στις βαθιές τομές που φέρνει η ασθένεια στη ζωή, η ίδια υπογράμμισε: «Ο καρκίνος αλλάζει τόσο πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο. Δεν πρόκειται μόνο για τις σωματικές αλλαγές που περνά το σώμα σας, δεν αφορά μόνο την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εγείρει τόσα πολλά ζητήματα. Είναι σαν να συνεχίζεις τη ζωή σου πέρα από αυτό. Όλα αλλάζουν». Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, πρόσθεσε με έμφαση: «Κάτι τόσο πρωτόγονο όσο η αναπνοή γίνεται ξαφνικά τόσο πολύτιμο. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος που μπορεί να έχει όλο αυτό, η ευαλωτότητα απέναντι σε κάτι τόσο απαραίτητο. Και η δυνατότητα να μπορείς να επικοινωνείς και να μοιράζεσαι την ιστορία σου».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημη εμφάνιση, μετά τη δικαστική απόφαση για το Paris Match.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής ιατρός του νοσοκομείου, καθηγητής Sanjay Popat, εξήρε τη συμβολή της μετά την επίσκεψη, δηλώνοντας: «Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος και αυτό που έχει κάνει για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον καρκίνο είναι τεράστιο, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τον καρκίνο και γύρω από τη θεραπεία του».

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Kate Middleton ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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