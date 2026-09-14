Celeb News 14.09.2026

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό μήνυμα του συντρόφου της Βάσως στον Γιώργο Μαζωνάκη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, ο σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Ο Μακρυνιώτης ανέφερε ότι είχε πολύ καλή σχέση με τον τραγουδιστή.
  • Η ανάρτησή του στα social media ήταν σύντομη και φορτισμένη συναισθηματικά.
  • Έγραψε: «Καλό ταξίδι Γιώργο... Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες...».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή και η είδηση έχει βυθίσει σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους ανθρώπους που τον γνώρισαν από κοντά. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, σύντροφος της αδελφής του, Βάσως Μαζωνάκη, ο οποίος επέλεξε να γράψει λίγα λόγια, αλλά με ιδιαίτερα φορτισμένο συναίσθημα.

https://www.instagram.com/dimitrios.makriniotis/
https://www.instagram.com/dimitrios.makriniotis/

Η σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν απλώς μια τυπική οικογενειακή σχέση. Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν με θερμά λόγια για τον τραγουδιστή, ξεκαθαρίζοντας πως οι δυο τους διατηρούσαν πολύ καλή σχέση, παρά τη δύσκολη οικογενειακή συγκυρία που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα.

Διάβασε επίσης: «Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου για τον Μαζωνάκη

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης θέλησε αυτή τη φορά να μιλήσει μέσα από τα social media και να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια φράση που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό μήνυμα παρά με δημόσια δήλωση. «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε χαρακτηριστικά. Λίγες λέξεις, οι οποίες όμως κουβαλούν όλο το βάρος της στιγμής. Χωρίς μακροσκελείς αναφορές και χωρίς να προσπαθεί να εξηγήσει το συναίσθημά του, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης επέλεξε να κρατήσει την ανάρτησή του λιτή, αφήνοντας τη φράση του να μιλήσει από μόνη της.

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό της Βάσως Μαζωνάκη, αδελφής του Γιώργου. Το ζευγάρι έχει κρατήσει τη σχέση του μακριά από υπερβολική δημοσιότητα, αν και κατά καιρούς έχει μοιραστεί στιγμές από την προσωπική του ζωή. Οι δυο τους είναι μαζί από το 2016, ενώ ο γνωστός pastry chef είχε μιλήσει δημόσια και για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

https://www.instagram.com/dimitrios.makriniotis/
https://www.instagram.com/dimitrios.makriniotis/

Μάλιστα, σε συνέντευξή του το 2025, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης είχε ερωτηθεί για τη σχέση του με τον τραγουδιστή, σε μια περίοδο που η οικογενειακή διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο και τη Βάσω είχε βρεθεί στο επίκεντρο. Τότε είχε ξεκαθαρίσει πως η σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν «πάρα πολύ καλή» και πως ο ίδιος δεν είχε αισθανθεί κάτι αρνητικό απέναντί του.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Δημήτρης Μακρυνιώτης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

14.09.2026
Επόμενο
Το ουράνιο τόξο που σημάδεψε το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Το ουράνιο τόξο που σημάδεψε το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το ουράνιο τόξο που σημάδεψε το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια
Celeb News

Το ουράνιο τόξο που σημάδεψε το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

14.09.2026
Kate Middleton: Η συγκινητική αποκάλυψη για τις πρώτες σκέψεις μετά τη διάγνωση με καρκίνο
Celeb News

Kate Middleton: Η συγκινητική αποκάλυψη για τις πρώτες σκέψεις μετά τη διάγνωση με καρκίνο

14.09.2026
«Ελπίζω να είμαι η καλύτερη μαμά»: Η ευχή της Britney Spears στον γιο της
Celeb News

«Ελπίζω να είμαι η καλύτερη μαμά»: Η ευχή της Britney Spears στον γιο της

14.09.2026
Mariah Carey: Η πόζα με τα δίδυμα παιδιά της που ξετρέλανε τους fans
Celeb News

Mariah Carey: Η πόζα με τα δίδυμα παιδιά της που ξετρέλανε τους fans

14.09.2026
«Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου για τον Μαζωνάκη
Celeb News

«Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου για τον Μαζωνάκη

14.09.2026
Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε το πρώτο της παραμύθι – Η δική της ιστορία πίσω από «Το Κουμπί»
Celeb News

Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε το πρώτο της παραμύθι – Η δική της ιστορία πίσω από «Το Κουμπί»

14.09.2026
Paul Walker: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του και του Vin Diesel για τα γενέθλιά του
Celeb News

Paul Walker: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του και του Vin Diesel για τα γενέθλιά του

14.09.2026
Βάσω Μαζωνάκη: Η απόφαση που σήμανε το τέλος της δημόσιας έκθεσης
Celeb News

Βάσω Μαζωνάκη: Η απόφαση που σήμανε το τέλος της δημόσιας έκθεσης

14.09.2026
Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της στην Πλάκα
Celeb News

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της στην Πλάκα

14.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;