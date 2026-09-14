Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό μήνυμα του συντρόφου της Βάσως στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, ο σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο

Με μια ματιά Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Μακρυνιώτης ανέφερε ότι είχε πολύ καλή σχέση με τον τραγουδιστή.

Η ανάρτησή του στα social media ήταν σύντομη και φορτισμένη συναισθηματικά.

Έγραψε: «Καλό ταξίδι Γιώργο... Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες...». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή και η είδηση έχει βυθίσει σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους ανθρώπους που τον γνώρισαν από κοντά. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, σύντροφος της αδελφής του, Βάσως Μαζωνάκη, ο οποίος επέλεξε να γράψει λίγα λόγια, αλλά με ιδιαίτερα φορτισμένο συναίσθημα.

Η σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν απλώς μια τυπική οικογενειακή σχέση. Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν με θερμά λόγια για τον τραγουδιστή, ξεκαθαρίζοντας πως οι δυο τους διατηρούσαν πολύ καλή σχέση, παρά τη δύσκολη οικογενειακή συγκυρία που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα.

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Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης θέλησε αυτή τη φορά να μιλήσει μέσα από τα social media και να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια φράση που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό μήνυμα παρά με δημόσια δήλωση. «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε χαρακτηριστικά. Λίγες λέξεις, οι οποίες όμως κουβαλούν όλο το βάρος της στιγμής. Χωρίς μακροσκελείς αναφορές και χωρίς να προσπαθεί να εξηγήσει το συναίσθημά του, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης επέλεξε να κρατήσει την ανάρτησή του λιτή, αφήνοντας τη φράση του να μιλήσει από μόνη της.

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό της Βάσως Μαζωνάκη, αδελφής του Γιώργου. Το ζευγάρι έχει κρατήσει τη σχέση του μακριά από υπερβολική δημοσιότητα, αν και κατά καιρούς έχει μοιραστεί στιγμές από την προσωπική του ζωή. Οι δυο τους είναι μαζί από το 2016, ενώ ο γνωστός pastry chef είχε μιλήσει δημόσια και για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του το 2025, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης είχε ερωτηθεί για τη σχέση του με τον τραγουδιστή, σε μια περίοδο που η οικογενειακή διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο και τη Βάσω είχε βρεθεί στο επίκεντρο. Τότε είχε ξεκαθαρίσει πως η σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν «πάρα πολύ καλή» και πως ο ίδιος δεν είχε αισθανθεί κάτι αρνητικό απέναντί του.

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