Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επώνυμοι που φτάνουν στην Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»

Στην Αγία Τριάδα συγκεντρώθηκαν γνωστά πρόσωπα από τη μουσική και την ελληνική showbiz για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Με μια ματιά Ο καλλιτεχνικός κόσμος συγκεντρώνεται στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Φίλοι, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα του τραγουδιστή βρίσκονται στην Αγία Τριάδα.

Καλλιτέχνες όπως η Πάολα και ο Θοδωρής Φέρρης αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η κηδεία του έχει προσελκύσει πλήθος κόσμου που θέλει να τιμήσει τον τραγουδιστή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη Νίκαια συγκεντρώνεται σήμερα ο καλλιτεχνικός κόσμος για να πει το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φίλοι, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα του τραγουδιστή φτάνουν στην Αγία Τριάδα, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν από κοντά και να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους της οικογένειάς του.

Από νωρίς το πρωί, η περιοχή γύρω από τον ναό έχει γεμίσει κόσμο, με γνωστά πρόσωπα από τη μουσική και την ελληνική showbiz να δίνουν το «παρών». Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, οι άνθρωποι που γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησαν να βρεθούν στη Νίκαια για αυτή την τελευταία στιγμή.

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Οι παρουσίες συνεχίζονται όσο περνά η ώρα, με αρκετούς καλλιτέχνες να καταφθάνουν στην Αγία Τριάδα. Ανάμεσά τους είναι ο Θοδωρής Φέρρης και η Πάολα, οι οποίοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, φίλο και συνάδελφό τους.

Ο Θοδωρής Φέρρης

Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε στην Αγία Τριάδα μέσα στη νύχτα, περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Παρά την προχωρημένη ώρα, θέλησε να βρεθεί κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη και να τον αποχαιρετήσει πριν από την κηδεία.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια του Μαζωνάκη, ενώ είχε προχωρήσει και στην αναβολή της προγραμματισμένης εμφάνισής του στη Λάρισα.

Η Πάολα

Το πρωί, στην Αγία Τριάδα έφτασε και η Πάολα, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν κοινή πορεία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού και η Πάολα θέλησε να βρεθεί στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο».

Η παρουσία της ήταν ακόμη μία συγκινητική στιγμή σε μια ημέρα που ο καλλιτεχνικός κόσμος και οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος στη Νίκαια

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, με φίλους, συνεργάτες, καλλιτέχνες και γνωστά πρόσωπα να φτάνουν στην Αγία Τριάδα. Οι παρουσίες συνεχίζονται, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή.

Η σημερινή ημέρα στη Νίκαια είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη και στους ανθρώπους που θέλησαν να είναι εκεί για το τελευταίο «αντίο».

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