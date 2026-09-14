Celeb World 14.09.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επώνυμοι που φτάνουν στην Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Στην Αγία Τριάδα συγκεντρώθηκαν γνωστά πρόσωπα από τη μουσική και την ελληνική showbiz για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο καλλιτεχνικός κόσμος συγκεντρώνεται στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Φίλοι, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα του τραγουδιστή βρίσκονται στην Αγία Τριάδα.
  • Καλλιτέχνες όπως η Πάολα και ο Θοδωρής Φέρρης αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η κηδεία του έχει προσελκύσει πλήθος κόσμου που θέλει να τιμήσει τον τραγουδιστή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη Νίκαια συγκεντρώνεται σήμερα ο καλλιτεχνικός κόσμος για να πει το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φίλοι, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα του τραγουδιστή φτάνουν στην Αγία Τριάδα, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν από κοντά και να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους της οικογένειάς του.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Από νωρίς το πρωί, η περιοχή γύρω από τον ναό έχει γεμίσει κόσμο, με γνωστά πρόσωπα από τη μουσική και την ελληνική showbiz να δίνουν το «παρών». Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, οι άνθρωποι που γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησαν να βρεθούν στη Νίκαια για αυτή την τελευταία στιγμή.

Διάβασε επίσης: «Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

Οι παρουσίες συνεχίζονται όσο περνά η ώρα, με αρκετούς καλλιτέχνες να καταφθάνουν στην Αγία Τριάδα. Ανάμεσά τους είναι ο Θοδωρής Φέρρης και η Πάολα, οι οποίοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, φίλο και συνάδελφό τους.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ο Θοδωρής Φέρρης

ferris
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε στην Αγία Τριάδα μέσα στη νύχτα, περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Παρά την προχωρημένη ώρα, θέλησε να βρεθεί κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη και να τον αποχαιρετήσει πριν από την κηδεία.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια του Μαζωνάκη, ενώ είχε προχωρήσει και στην αναβολή της προγραμματισμένης εμφάνισής του στη Λάρισα.

Η Πάολα

Η Πάολα με την κόρη της Παολίνα Ζογλοπίτη στην τελετή αποφοίτησης για το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.
www.instagram.com/paola_official

Το πρωί, στην Αγία Τριάδα έφτασε και η Πάολα, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν κοινή πορεία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού και η Πάολα θέλησε να βρεθεί στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο».

Η παρουσία της ήταν ακόμη μία συγκινητική στιγμή σε μια ημέρα που ο καλλιτεχνικός κόσμος και οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος στη Νίκαια

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, με φίλους, συνεργάτες, καλλιτέχνες και γνωστά πρόσωπα να φτάνουν στην Αγία Τριάδα. Οι παρουσίες συνεχίζονται, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή.

Η σημερινή ημέρα στη Νίκαια είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη και στους ανθρώπους που θέλησαν να είναι εκεί για το τελευταίο «αντίο».

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

14.09.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2027: Οι πρώτοι καλλιτέχνες που ετοιμάζονται για τη Eurovision 2027

Sing for Greece 2027: Οι πρώτοι καλλιτέχνες που ετοιμάζονται για τη Eurovision 2027

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Κατερίνα Μισιχρόνη: Ο ξεχωριστός της ρόλος στην Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Νέων 2026
Celeb News

Κατερίνα Μισιχρόνη: Ο ξεχωριστός της ρόλος στην Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Νέων 2026

14.09.2026
«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του

14.09.2026
Ο Λάκης Λαζόπουλος λύγισε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η στιγμή που τον συγκίνησε
Celeb News

Ο Λάκης Λαζόπουλος λύγισε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η στιγμή που τον συγκίνησε

14.09.2026
«Καλό ταξίδι, βασιλιά μου»: Ο M.Hustler αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες τις συνομιλίες τους
Celeb News

«Καλό ταξίδι, βασιλιά μου»: Ο M.Hustler αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες τις συνομιλίες τους

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία

13.09.2026
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη-Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η κηδεία
Celeb News

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη-Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η κηδεία

12.09.2026
Η Lady Gaga είναι επίσημα «Mother» – Οι πρώτες φωτογραφίες με το μωρό της
Celeb News

Η Lady Gaga είναι επίσημα «Mother» – Οι πρώτες φωτογραφίες με το μωρό της

12.09.2026
Το σπίτι της Sofía Vergara στο Λος Άντζελες είναι βγαλμένο από άλλη εποχή
Celeb News

Το σπίτι της Sofía Vergara στο Λος Άντζελες είναι βγαλμένο από άλλη εποχή

12.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές