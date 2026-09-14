EUROVISION 14.09.2026

Sing for Greece 2027: Οι πρώτοι καλλιτέχνες που ετοιμάζονται για τη Eurovision 2027

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Λίγο πριν ανοίξει επίσημα η διαδικασία υποβολής συμμετοχών στην ΕΡΤ, πολλοί καλλιτέχνες είναι ήδη έτοιμοι να καταθέσουν τραγούδι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για το Sing for Greece 2027 δεν έχει ανοίξει ακόμη επίσημα.
  • Αρκετοί καλλιτέχνες ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027.
  • Τα πρώτα ονόματα που αναφέρονται είναι οι Joanne, Tianora, Desi G, Victoria Anastasia, Jordee και Σταύρος Κρητικός.
  • Η λίστα των υποψηφίων αναμένεται να μεγαλώσει καθώς πλησιάζει η επίσημη έναρξη της διαδικασίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν ανοίξει και επίσημα η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για το Sing for Greece 2027, το ενδιαφέρον για την επιλογή του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2027 αρχίζει ήδη να ανεβαίνει. Μπορεί η ΕΡΤ να μην έχει ανοίξει ακόμη το παράθυρο για την επίσημη κατάθεση τραγουδιών, όμως οι πρώτες προετοιμασίες φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει και αρκετοί καλλιτέχνες ετοιμάζονται να μπουν στη διεκδίκηση του πολυπόθητου εισιτηρίου για το Μπουργκάς.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα πρώτα ονόματα να κάνουν την εμφάνισή τους, δίνοντας μια πρώτη γεύση για το τι μπορεί να δούμε στη φετινή διαδικασία επιλογής. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει αποκλειστικά το Eurovisionfun, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που σκοπεύουν να καταθέσουν τραγούδι στην ΕΡΤ βρίσκονται οι Joanne, Tianora, Desi G, Victoria Anastasia, Jordee και Σταύρος Κρητικός, ενώ η λίστα αναμένεται να μεγαλώσει όσο πλησιάζει η στιγμή που θα ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία.

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Η φετινή ελληνική επιλογή για τη Eurovision 2027 φαίνεται πως αρχίζει να αποκτά σταδιακά πρόσωπο. Ακόμη δεν έχει ανοίξει επίσημα η διαδικασία υποβολής συμμετοχών, ωστόσο οι καλλιτέχνες που θέλουν να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας φαίνεται πως δεν περιμένουν την τελευταία στιγμή. Όπως αποκαλύπτει το Eurovisionfun.com, οι πρώτες συμμετοχές βρίσκονται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας, με αρκετά ονόματα να σχεδιάζουν να καταθέσουν τραγούδι στην ΕΡΤ για το Sing for Greece 2027. Ανάμεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που αναμένεται να κάνουν το βήμα βρίσκονται οι Joanne, Tianora, Desi G, Victoria Anastasia, Jordee και Σταύρος Κρητικός. Πρόκειται για τα πρώτα ονόματα που έρχονται στο προσκήνιο πριν ακόμη ανοίξει επίσημα η διαδικασία και, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι τα τελευταία.

eurovision 2027
Eurovision 2027

Αν κάτι είναι δεδομένο σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι πως η συγκεκριμένη λίστα δεν πρέπει να θεωρείται ολοκληρωμένη. Όσο πλησιάζει η επίσημη έναρξη της διαδικασίας για το Sing for Greece 2027, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες αναμένεται να πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης. Άλλωστε, η διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για τους καλλιτέχνες, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα των υποβολών. Έτσι, τα πρώτα ονόματα που γνωρίζεις σήμερα μπορεί σύντομα να αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης λίστας.

Ο τελικός στόχος για τους καλλιτέχνες που θα καταθέσουν συμμετοχή είναι ένας: το εισιτήριο για το Μπουργκάς, όπου θα πραγματοποιηθεί η Eurovision 2027. Μέχρι τότε, όμως, μεσολαβεί η διαδικασία του Sing for Greece 2027, μέσα από την οποία θα προκύψει η ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό. Και ενώ η επίσημη διαδικασία δεν έχει ακόμη ανοίξει, το γεγονός ότι ήδη γνωρίζουμε τα πρώτα ονόματα δείχνει πως η μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση έχει ουσιαστικά αρχίσει παρασκηνιακά.

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Eurovision 2027 Sing for Greece 2027
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