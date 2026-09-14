Celeb World 14.09.2026

Κατερίνα Μισιχρόνη: Ο ξεχωριστός της ρόλος στην Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Νέων 2026

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Η Κατερίνα Μισιχρόνη ανέλαβε τον ρόλο της Υψηλής Ιέρειας στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Νέων «Dakar 2026»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Μισιχρόνη ήταν η Υψηλή Ιέρεια στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026».
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με την φλόγα να ξεκινά το ταξίδι της για τη Σενεγάλη.
  • Η ηθοποιός ανέλαβε να ανάψει τη δάδα από τον βωμό, ακολουθώντας το παραδοσιακό τελετουργικό.
  • Η Μισιχρόνη μοιράστηκε συγκινητικά μηνύματα στα social media, ευχαριστώντας όσους τη στήριξαν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή έζησε η Κατερίνα Μισιχρόνη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς ανέλαβε τον ρόλο της Υψηλής Ιέρειας στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026». Η ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τελετουργικού με βαθιά ιστορική και συμβολική σημασία, ακολουθώντας την παράδοση που συνοδεύει την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ελλάδα.

https://www.instagram.com/katerinamisichroni/
https://www.instagram.com/katerinamisichroni/

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές σκέψεις από αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media. Με αναφορά στον Απόλλωνα και το φως, αλλά και με ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της, η Κατερίνα Μισιχρόνη έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση σε μια ημέρα που είχε στο επίκεντρο την παράδοση, τον αθλητισμό και την Ολυμπιακή Ιδέα.

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Στο Παναθηναϊκό Στάδιο πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026, παρουσία εκπροσώπων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και νεαρών αθλητών. Η Κατερίνα Μισιχρόνη ανέλαβε τον ρόλο της Υψηλής Ιέρειας και ήταν εκείνη που άναψε τη δάδα από τον βωμό, ακολουθώντας το παραδοσιακό τελετουργικό της Τελετής Αφής. Η στιγμή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς από το Καλλιμάρμαρο ξεκίνησε το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας προς τη Σενεγάλη, η οποία θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026». Η φλόγα θα μεταφερθεί στο Dakar, όπου θα πραγματοποιηθούν σειρά εκδηλώσεων πριν από την έναρξη των Αγώνων το φθινόπωρο του 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η Κατερίνα Μισιχρόνη θέλησε να μοιραστεί με τους followers της ένα μικρό απόσπασμα από το τελετουργικό, αλλά και τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Στην ανάρτησή της έγραψε: «Απόλλωνα, θεέ του Ήλιου και της Ιδέας του Φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την Ιερή δάδα…» Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Νέων «Dakar 2026», η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία.

https://www.instagram.com/katerinamisichroni/
https://www.instagram.com/katerinamisichroni/
https://www.instagram.com/katerinamisichroni/
https://www.instagram.com/katerinamisichroni/
https://www.instagram.com/katerinamisichroni/
https://www.instagram.com/katerinamisichroni/

Η Κατερίνα Μισιχρόνη θέλησε να ευχαριστήσει από καρδιάς την καλλιτεχνική διευθύντρια και χορογράφο Άρτεμις Ιγνατίου, καθώς και την ομάδα των Ιερειών, για την εμπιστοσύνη, την έμπνευση και την πίστη που της έδειξαν. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη στήριξη.

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Κατερίνα Μισιχρόνη Ολυμπιακοί Νέων 2026
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