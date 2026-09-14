Η νέα κοινή εμφάνιση του Brad Pitt και της Ines de Ramon στο US Open που τράβηξε τα βλέμματα

Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν νέα κοινή εμφάνιση στο US Open και παρακολούθησαν μαζί τον τελικό των γυναικών

Με μια ματιά Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon παρακολούθησαν τον τελικό των γυναικών στο US Open.

Το ζευγάρι έδειχνε άνετο και τρυφερό, κρατώντας χέρια και φωτογραφιζόμενο με θαυμαστές.

Αυτή είναι μια ακόμη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού σε αθλητικό event, μετά το French Open.

Η σχέση τους, που απασχολεί τα media από το 2022, γίνεται όλο και πιο δημόσια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν ακόμη μία κοινή δημόσια εμφάνιση, αυτή τη φορά στο US Open στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι βρέθηκε στις εξέδρες του Arthur Ashe Stadium για να παρακολουθήσει τον τελικό των γυναικών και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο.

Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι μαζί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, συζητώντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο court. Σε αρκετές στιγμές φωτογραφήθηκαν να κρατιούνται και να είναι ιδιαίτερα τρυφεροί, ενώ πριν από την έναρξη του αγώνα πόζαραν και για selfies με fans.

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Η εμφάνισή τους έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από κοινές εξόδους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, με το ζευγάρι να έχει βρεθεί μαζί και σε άλλα μεγάλα αθλητικά events. Τον περασμένο Ιούνιο, μάλιστα, είχαν παρακολουθήσει μαζί και τον τελικό γυναικών του French Open στο Παρίσι.

Ο Brad Pitt επέλεξε ένα χαλαρό look για την περίσταση, ενώ η Ines de Ramon εμφανίστηκε επίσης σε casual διάθεση. Ωστόσο, αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο στις στιλιστικές τους επιλογές όσο στο γεγονός ότι επέλεξαν να περάσουν μαζί μια ακόμη δημόσια στιγμή. Το ζευγάρι παρακολούθησε τον αγώνα Elena Rybakina – Aryna Sabalenka, με τη Rybakina να κατακτά τελικά τον τίτλο του US Open μετά τη νίκη της με 6-4, 5-7, 6-2.

Brad Pitt and Ines de Ramon made the US Open their latest stadium date night. https://t.co/BhrtRsr7eH — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 14, 2026

Η σχέση του Brad Pitt και της Ines de Ramon έχει απασχολήσει αρκετά τα media από το 2022, όμως οι δυο τους φαίνεται πως πλέον δεν έχουν πρόβλημα να μοιράζονται όλο και περισσότερες δημόσιες στιγμές. Από αθλητικές διοργανώσεις μέχρι μεγάλα events, οι κοινές εμφανίσεις τους συνεχίζονται και τραβούν τα βλέμματα κάθε φορά.

Και στο US Open, λοιπόν, το ζευγάρι απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ένα μεγάλο αθλητικό event μπορεί να γίνει και το τέλειο date night.

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