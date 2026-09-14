Celeb World 14.09.2026

«Ελπίζω να είμαι η καλύτερη μαμά»: Η ευχή της Britney Spears στον γιο της

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Η Britney Spears γιόρτασε τα 20ά γενέθλια του γιου της Jayden με φωτογραφίες από την παιδική ηλικία του και μια συγκινητική ευχή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Britney Spears ευχήθηκε δημόσια στον γιο της Jayden James για τα 20α γενέθλιά του.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε προσωπικές φωτογραφίες και εκφράσεις αγάπης προς τον γιο της.
  • Η τραγουδίστρια ευχήθηκε να είναι η «καλύτερη μαμά στον κόσμο» για τα παιδιά της.
  • Η ευχή αναδεικνύει τη σημασία της μητρότητας για την Britney Spears, παρά τις δυσκολίες στη σχέση της με τους γιους της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μέρα ήταν η 14η Σεπτεμβρίου για την Britney Spears, καθώς ο μικρότερος γιος της, Jayden James Federline, έγινε 20 ετών. Η pop star θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από τα social media, μοιράζοντας μαζί με τις ευχές της και μερικές φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της ζωής του.

https://www.instagram.com/britneyspears/
https://www.instagram.com/britneyspears/

Η Britney ανέβασε ένα πρόσφατο στιγμιότυπο του Jayden, στο οποίο εμφανίζεται να μιλά στη σκηνή, αλλά και μια πιο παλιά φωτογραφία του από την παιδική του ηλικία. Η ανάρτηση είχε έντονα προσωπικό χαρακτήρα, με την τραγουδίστρια να μιλά ανοιχτά για την αγάπη της προς τον γιο της και την επιθυμία της να είναι δίπλα του.

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Η σχέση της Britney με τους δύο γιους της έχει περάσει κατά καιρούς από δύσκολες φάσεις. Η ίδια έχει κρατήσει αρκετά προσωπικά ζητήματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως η συγκεκριμένη ευχή δείχνει πως εξακολουθεί να βλέπει τη μητρότητα ως ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής της.

Η Britney Spears χορεύει στην τραπεζαρία της σε βίντεο από το Instagram.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Χρόνια πολλά στο όμορφο αγόρι μου», έγραψε η Britney Spears στην ανάρτησή της, συνεχίζοντας με ένα πιο βαθύ μήνυμα για τη ζωή και τη σχέση τους. Η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευχή να μπορεί να είναι καθημερινά «η καλύτερη μαμά στον κόσμο» για τα παιδιά της.

https://www.instagram.com/britneyspears/
https://www.instagram.com/britneyspears/

Η Britney έχει αποκτήσει τον Jayden και τον μεγαλύτερο γιο της, Sean Preston, με τον πρώην σύζυγό της Kevin Federline. Παρότι οι δυο γιοι της έχουν πλέον μεγαλώσει, η τραγουδίστρια φαίνεται πως συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ρόλο της μητέρας ως κάτι που εξελίσσεται μαζί τους.

Britney Spears κατηγορεί παπαράτσι
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα ανάρτηση ήρθε σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την οικογένεια, καθώς ο Jayden αφήνει πλέον πίσω του την εφηβεία και περνά επίσημα στην τρίτη δεκαετία της ζωής του. Και η Britney, μέσα από λίγες προσωπικές φωτογραφίες και μια πολύ τρυφερή ευχή, θέλησε να του δείξει πως η αγάπη της παραμένει σταθερή.

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