Fashion 14.09.2026

Tory Burch Άνοιξη 2027: Η τέχνη της σιωπηλής πολυτέλειας στον κήπο του Isamu Noguchi

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Η συλλογή της Tory Burch Άνοιξη 2027 παρουσιάστηκε στον κήπο του Isamu Noguchi, συνδυάζοντας μοντέρνα τέχνη και χειροποίητη πολυτέλεια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Tory Burch παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη 2027 στον κήπο του Isamu Noguchi στη Νέα Υόρκη.
  • Η συλλογή εστιάζει στην «σιωπηλή πολυτέλεια» και την αμερικανική πρακτικότητα με θηλυκές πινελιές.
  • Κλασικά κομμάτια sportswear ανανεώνονται με έντονα χρώματα, πλούσια υλικά και περίτεχνες λεπτομέρειες.
  • Τα αξεσουάρ, όπως χειροποίητα παπούτσια και πλεκτές τσάντες, συμπληρώνουν τα looks με χαρακτήρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Συνεχίζοντας το προσωπικό της ταξίδι στα εμβληματικά μοντερνιστικά ορόσημα της Νέας Υόρκης, η Tory Burch επέλεξε για τη σεζόν Άνοιξη 2027 έναν από τους πιο κρυφούς και μαγευτικούς θησαυρούς της πόλης. Μετά την περσινή παρουσίαση στο εμβληματικό Breuer Building, η σχεδιάστρια κατέλαβε τον διάσημο υπαίθριο κήπο του Isamu Noguchi, ο οποίος βρίσκεται κρυμμένος κάτω από το κτίριο του πρώην One Chase Manhattan Plaza (νυν 28 Liberty). Με τους σκούρους βασαλτικούς βράχους που μεταφέρθηκαν ειδικά από τον ποταμό Uji της Ιαπωνίας και τα καταπραϋντικά νερά ανάμεσα σε γρανίτη, ο γαλήνιος αυτός χώρος προσέφερε το τέλειο αντίδοτο στη φρενίτιδα της μεγαλούπολης.

tory_bunch_nyfw
https://www.instagram.com/toryburch/

Η ίδια η Burch εξήγησε στα παρασκήνια πως η επιλογή αυτού του «καταφυγίου ηρεμίας» σε έναν ταραγμένο κόσμο ήρθε αβίαστα, λειτουργώντας ως προοίμιο για μια συλλογή που στοχεύει να απαντήσει στη σύγχρονη αγωνία μέσα από την απόλυτη ομορφιά. Ως φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες ηρωίδες της, την αείμνηστη Gloria Steinem, τα μοντέλα φόρεσαν στα backstage μπλουζάκια με το όνομα «GLORIA» σε κολεγιακό στυλ, δίνοντας το σύνθημα για μια πασαρέλα όπου η αμερικανική πρακτικότητα παντρεύτηκε με την πολυτελή θηλυκότητα.

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Αμερικανικά classics με ανατρεψίες και χειροποίητες λεπτομέρειες

Στον πυρήνα της συλλογής βρέθηκαν τα κλασικά κομμάτια του αμερικανικού sportswear, καμπαρντίνες, ζακέτες και οι χαρακτηριστικές χαμηλοκάβουρες ίντσιες/pencil φούστες της Burch, τα οποία απέκτησαν νέα πνοή χάρη στα έντονα χρώματα, τα πλούσια υλικά και τις περίτεχνες διακοσμήσεις. Παρά την εκ πρώτης όψεως απλότητα στις γραμμές, οι δημιουργίες έκρυβαν μια βαθιά, πολυεπίπεδη πολυπλοκότητα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η σχεδιάστρια, «οι γυναίκες έχουν βάθος και layers», κάτι που αποτυπώθηκε σε φορέματα τύπου «goddess» με απρόσμενες πτυχώσεις στην πλάτη, αλλά και σε σκόπιμες ατέλειες, όπως τα ακατέργαστα, ξέφτια στα τελειώματα μιας πιέτας ή οι εσκεμμένα σουρωμένες ραφές στα ταφτά φορέματα.

https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/

Αξεσουάρ με χαρακτήρα και ψαγμένη αισθητική

Τα αξεσουάρ και οι υφές έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής ταυτότητας της κολεξιόν. Τα looks ολοκληρώθηκαν με χειροποίητα δερμάτινα παπούτσια, όπως slingbacks και loafers, καθώς και με τις αγαπημένες πλεκτές τσάντες-καλάθια από raphia και δερμάτινο κορδόνι, καρπό της συνεργασίας της Burch με το artisan collective Marasim στην Ινδία.

https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/
https://www.instagram.com/toryburch/

Ξεχωριστή αίσθηση άφησαν επίσης τα ανάλαφρα, φτερωτά boa κατασκευασμένα από εκατοντάδες μικροσκοπικά κομμάτια βαμμένου μεταξιού, τα οποία λειτουργούσαν σχεδόν σαν «συναισθηματικά ζώα συντροφιάς» στους λαιμούς των μοντέλων. Με την υπογραφή της Tory Burch, η Άνοιξη του 2027 αποδεικνύει ότι τα ρούχα μπορούν να είναι ταυτόχρονα πρακτικά για τη σκληρή δουλειά της καθημερινότητας και γεμάτα γοητεία και εκκεντρικότητα που χαρίζουν χαρά.

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Fashion Tory Burch Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
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