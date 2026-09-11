Ο Tommy Hilfiger επαναπροσδιορίζει το «American Prep» για τη σεζόν SS27

Με μια ματιά Η Tommy Hilfiger παρουσίασε τη συλλογή SS27 στο Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, ένα προσωπικό του μέρος.

Η συλλογή «Prep Made Current» επαναπροσδιορίζει το αμερικανικό preppy στυλ για τη Gen Z.

Εμφανίστηκαν κλασικά κομμάτια όπως πουκάμισα, blazers και polo shirts, με μοντέρνες ανατροπές.

Η επίδειξη περιλάμβανε γνωστά μοντέλα και καλεσμένους, με live εμφάνιση της Slayyyter. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκίνησε με μία από τις πιο φαντασμαγορικές και συζητημένες στιγμές της σεζόν, καθώς ο Tommy Hilfiger κατέλαβε το ιστορικό Plaza Hotel για να παρουσιάσει τη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Μετατρέποντας τους εμβληματικούς χώρους του Palm Court και του Terrace Room σε μια εντυπωσιακή πασαρέλα, ο Αμερικανός σχεδιαστής πραγματοποίησε ένα βαθιά συναισθηματικό homecoming. Το επιβλητικό ξενοδοχείο δεν αποτελεί απλώς ένα σύμβολο της Νέας Υόρκης, αλλά υπήρξε στο παρελθόν το πραγματικό σπίτι του σχεδιαστή και της οικογένειάς του για περισσότερο από μία δεκαετία, γεγονός που έδωσε στον φετινό του σταθμό έναν ξεχωριστό, προσωπικό χαρακτήρα.

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Υπό το κεντρικό σύνθημα «Prep Made Current», ο Hilfiger επιχείρησε να ξεπεράσει τα στεγανά της παράδοσης και να επανασυστήσει την κλασική αμερικανική κληρονομιά μέσα από μια πιο χαλαρή, ανδρογυνή και νεανική οπτική, κομμένη και ραμμένη για τις απαιτήσεις της Gen Z. Η πασαρέλα πλημμύρισε από ριγέ Oxford πουκάμισα, rugby φορέματα σε έντονα χρωματικά μπλοκ, και Ivy League blazers διακοσμημένα με κλασικά ταρτάν καρό. Τα iconic polo shirts εμφανίστηκαν είτε σε στενές, shrunken γραμμές είτε σε oversized εκδοχές, ενώ τα chinos επανασχεδιάστηκαν τολμηρά ως ψηλόμεσα hot shorts ή απέκτησαν μοντέρνες, στριφτές ραφές εμπνευσμένες από την αισθητική του denim.

Στον χρωματικό τομέα, ο οίκος παρέμεινε πιστός στην αγαπημένη του παλέτα, συνδυάζοντας το κόκκινο, το λευκό και το σκούρο μπλε με ζωντανές πινελιές από κίτρινο και πράσινο. Στοιχεία όπως ξεθωριασμένες αμερικανικές σημαίες τυπώθηκαν πάνω σε πολυτελή υφάσματα από superfine suede και silk-cashmere, ενώ η casual φιλοσοφία ολοκληρώθηκε χαμηλά με skate sneakers εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’90, κλασικά boat shoes, penny loafers και δερμάτινα pool slides.

Φυσικά, από ένα show του Tommy Hilfiger δεν θα μπορούσε να λείπει η απαραίτητη λάμψη και το star power. Το casting ήταν εξαιρετικά εκλεκτικό, με την Gigi Hadid να ανοίγει την επίδειξη φορώντας ένα φαρδύ κόκκινο παντελόνι και μπεζ blazer, και τον Romeo Beckham να αναλαμβάνει το φινάλε. Στην πρώτη σειρά κάθισαν ονόματα πρώτης γραμμής όπως η Kate Moss, η Jisoo, η Camila Cabello και η Jordyn Woods, ενώ η ατμόσφαιρα απογειώθηκε μουσικά από τη live εμφάνιση της Slayyyter, επισφραγίζοντας μια βραδιά που γιόρτασε τη ζωντανή, ποπ πλευρά της Νέας Υόρκης.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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