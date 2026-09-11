Το θρυλικό «revenge dress» της πριγκίπισσας Diana βγαίνει ξανά σε δημοπρασία

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την ιστορική του εμφάνιση, το πιο διάσημο μικρό μαύρο φόρεμα στον κόσμο βγαίνει σε δημοπρασία

Με μια ματιά Το «φόρεμα της εκδίκησης» της πριγκίπισσας Diana βγαίνει σε δημοπρασία στις 9 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Το φόρεμα, δημιουργία της Christina Stambolian, έχει βαθύ συμβολικό βάρος και εκτιμάται έως $300.000.

Η Diana το φόρεσε τον Ιούνιο του 1994, την ημέρα που ο πρίγκιπας Κάρολος παραδέχτηκε την απιστία του.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο NHS Lothian Charity, τιμώντας το φιλανθρωπικό έργο της Diana. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει άραγε άλλο μικρό μαύρο φόρεμα (LBD) στην ιστορία της μόδας που να έχει αφήσει τόσο βαθύ πολιτιστικό αποτύπωμα; Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, το θρυλικό «φόρεμα της εκδίκησης» της πριγκίπισσας Diana συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα και να αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς. Σύντομα, αυτό το ιστορικό ρούχο θα βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, καθώς ετοιμάζεται να βγει στο «σφυρί».

Ο οίκος Sotheby’s ανακοίνωσε ότι το μαύρο μεταξωτό βραδινό φόρεμα θα δημοπρατηθεί στις 9 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Luxury Week. Δημιουργία της σχεδιάστριας Christina Stambolian, η ασύμμετρη σιλουέτα του έχει περάσει ανεπιστρεπτί στη ποπ κουλτούρα, χάρη στο βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς, τις κομψές πιέτες και την εντυπωσιακή ουρά από σιφόν. Πριν καταλήξει στη Νέα Υόρκη, το φόρεμα θα πραγματοποιήσει μια παγκόσμια περιοδεία με σταθμούς στο Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και τη Γενεύη, ενώ η τιμή πώλησής του εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα $300.000, ποσό που δικαιολογείται από το τεράστιο συμβολικό του βάρος.

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Η Diana φόρεσε το κομμάτι αυτό σε ένα δείπνο του περιοδικού Vanity Fair στην Serpentine Gallery του Λονδίνου, τον Ιούνιο του 1994. Εκείνη ακριβώς τη μέρα προβλήθηκε η τηλεοπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Καρόλου, στην οποία ο ίδιος παραδέχτηκε δημόσια την απιστία του. Αντιμέτωπη με τεράστια δημοσιότητα, η πριγκίπισσα ήξερε ότι κάθε της επιλογή θα σχολιαζόταν ποικιλοτρόπως. Είχε το φόρεμα στην ντουλάπα της για χρόνια θεωρώντας το υπερβολικά τολμηρό, όμως εκείνη τη μέρα αποφάσισε να το φορέσει, προκαλώντας παγκόσμια αίσθηση και γεννώντας τον όρο «revenge dress».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το φόρεμα διατίθεται προς πώληση από το 1997, όταν η ίδια η Diana είχε δημοπρατήσει 65 φορέματά της για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτή τη φορά, μαζί με το φόρεμα θα δοθεί και ένα αντίγραφο του αρχικού καταλόγου, υπογεγραμμένο τόσο από τη σχεδιάστρια όσο και από την ίδια την πριγκίπισσα. Τιμώντας το φιλανθρωπικό της έργο, μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο NHS Lothian Charity για λογαριασμό του Royal Edinburgh Hospital, δίνοντας μια νέα πνοή στον θρύλο του πιο διάσημου φορέματος στον κόσμο.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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