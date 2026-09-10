Fashion 10.09.2026

Ονειρικά υφάσματα και ρομαντική διάθεση στη νέα συλλογή Spring 2027 του οίκου Ralph Lauren

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Ο εμβληματικός σχεδιαστής επιστρέφει στις ρίζες του και φιλτράρει τους διαχρονικούς κώδικες του οίκου μέσα από έναν αιθέριο, ρομαντικό φακό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Ralph Lauren παρουσίασε τη συλλογή Spring 2027, εμπνευσμένη από την ιστορία του οίκου.
  • Η συλλογή συνδυάζει κλασικά στοιχεία με έναν ανάλαφρο, ρομαντικό και ονειρικό χαρακτήρα.
  • Χρησιμοποιήθηκαν βολάν, φλοράλ, φτερά και παστέλ υφάσματα, δημιουργώντας μια αίσθηση κομψότητας και ελευθερίας.
  • Υπήρξε ισορροπία μεταξύ ακατέργαστων και πολυτελών υλικών, όπως utility παντελόνια με κεντημένο βελούδο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια επίδειξη που γεφυρώνει υποδειγματικά το παρελθόν με το μέλλον της μόδας, ο Ralph Lauren παρουσίασε τη συλλογή Spring 2027, αντλώντας έμπνευση από τα ίδια τα θεμέλια της αυτοκρατορίας του. Σχεδόν εξήντα χρόνια μετά το ξεκίνημά του με τις γραβάτες, ο εμβληματικός σχεδιαστής άνοιξε το show με ένα μπλε brocade γιλέκο και μια ογκώδη ασορτί μπλούζα που ολοκληρώνονταν με μια εντυπωσιακή, φαρδιά γραβάτα.

https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/

Ωστόσο, κάθε άλλο παρά μια νοσταλγική αναδρομή επρόκειτο να παρακολουθήσει το κοινό, καθώς ο σχεδιαστής πήρε τους κώδικες που έχει τελειοποιήσει εδώ και δεκαετίες και τους φίλτραρε μέσα από έναν ασυνήθιστα ανάλαφρο και ρομαντικό φακό. Όπως εξήγησε ο ίδιος στις σημειώσεις της συλλογής, η νέα σεζόν αποτελεί μια ανατρεπτική ματιά στον ρομαντισμό που γεννά μια εντελώς νέα αίσθηση κομψότητας, γιορτάζοντας την επινοητικότητα, την πρωτοτυπία και την ελευθερία του προσωπικού στιλ.

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Η νέα κομψότητα και η ελευθερία του στιλ

Η αβίαστη αυτή ελευθερία αποτυπώθηκε σε ρούχα που έμοιαζαν να αιωρούνται παρά να επιβάλλονται. Παρότι το ναυτικό μπλε και το λευκό λειτούργησαν ως σταθερές βάσεις της χρωματικής παλέτας, τα βολάν, τα φλοράρ μοτίβα, τα φτερά και τα λαμπερά παστέλ υφάσματα χάρισαν στη συλλογή μια ονειρική, σχεδόν παραμυθένια διάσταση. Από plunging μεταλλικά τοπ μέχρι κεντημένα pinstripe πουκάμισα και παντελόνια φορεμένα χαμηλά στη μέση, η ισορροπία μεταξύ δομής και ρευστότητας υπήρξε υποδειγματική.

https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/

Η ισορροπία ανάμεσα στο ακατέργαστο και το πολυτελές

Ο κλασικός διάλογος του οίκου ανάμεσα στο rugged και το refined παρέμεινε ζωντανός, αν και εμφανώς πιο απαλός από ποτέ. Utility παντελόνια και distressed denim συνδυάστηκαν αρμονικά με κεντημένο βελούδο και frills, ενώ ένα κλασικό workwear τζάκετ μεταμορφώθηκε με την προσθήκη λευκών φτερών.

https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/
https://www.instagram.com/ralphlauren/

Φυσικά, από το catwalk δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εντυπωσιακές τουαλέτες. Αέρινα wrap φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα, υφάσματα που θυμίζουν υγρό μέταλλο και πολυεπίπεδα διαφανή υλικά προσέφεραν πληθώρα επιλογών για το κόκκινο χαλί, προδιαγράφοντας τις εμφανίσεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στα βραβεία Emmy. Λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 87 του χρόνια, ο Ralph Lauren αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεται να επανεφεύρει τον κόσμο του, αλλά να δοκιμάσει τα όρια και τις προοπτικές του.

Κεντρική Εικόνα: @ralphlauren

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Fashion fashion trends Ralph Lauren
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