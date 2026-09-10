Beauty 10.09.2026

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα 5 απαραίτητα beauty προϊόντα κάτω από 10€ που θα γίνουν η νέα σου εμμονή για εύκολο και φρέσκο look στη σχολή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Για την επιστροφή στο σχολείο, ανανέωσε το νεσεσέρ σου με 5 beauty essentials κάτω από 10€.
  • Ένα ενυδατικό lip balm με χρώμα προσφέρει άμεση υγιή όψη και ενυδάτωση στα χείλη.
  • Ένα multitask stick σε ζυγωματικά και χείλη δίνει φυσικό, ξεκούραστο χρώμα.
  • Μάσκαρα για όγκο "ανοίγει" το βλέμμα, ενώ compact πούδρα ή blotting papers ελέγχουν τη λιπαρότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία και τα αμφιθέατρα έχει ήδη ξεκινήσει, και πέρα από τα outfits και τα τετράδια, η μεγαλύτερη προτεραιότητα δεν είναι άλλη από την ανανέωση του νεσεσέρ μας. Μετά τη χαλαρότητα του καλοκαιριού, η επιστροφή σε πρωινά ξυπνήματα και γεμάτα ωράρια σημαίνει ότι ο χρόνος μας είναι μετρημένος. Το ζητούμενο για τα πρωινά μαθήματα είναι πλέον ξεκάθαρο: γρήγορο, effortless και φρέσκο μακιγιάζ που να απαιτεί ελάχιστο χρόνο αλλά να αντέχει αψεγάδιαστο από το πρώτο πρωινό κουδούνι μέχρι το απογευματινό καφεδάκι με την παρέα.

neseser_beauty
Pexels

Κανείς δεν έχει τη διάθεση ή τον χρόνο για πολύπλοκα looks στις 8:00 το πρωί, οπότε το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στα απολύτως απαραίτητα προϊόντα που χαρίζουν instant «glow» και ζωντάνια με μόλις λίγες, γρήγορες κινήσεις. Αν θες να οργανώσεις το σχολικό ή φοιτητικό σου νεσεσέρ σαν επαγγελματίας, απαλλάσσοντας την τσάντα σου από περιττό βάρος και κάνοντας μια δυναμική, λαμπερή επανεμφάνιση στη νέα σεζόν, παρακάτω θα βρεις τα 5 must-have beauty items που δεν πρέπει να λείπουν από κοντά σου!

Διάβασε επίσης: 8 nail trends που θα κάνουν την επιστροφή στα αμφιθέατρα πιο iconic από ποτέ

1. Ενυδατικό tinted lip balm

Το απόλυτο hero product για τα πρωινά. Ξέχνα τα βαριά, ματ κραγιόν που απαιτούν συνεχή διόρθωση και αφήνουν τα χείλη αφυδατωμένα. Ένα ενυδατικό lip balm με χρώμα ή ένα juicy lip gloss χαρίζει αμέσως υγιή όψη, ενυδάτωση και διακριτική λάμψη. Μπαίνει ακόμα και χωρίς καθρέφτη, κάνοντας το φρεσκάρισμα μεταξύ των μαθημάτων παιχνιδάκι.

Caudalie 

caudalie_lip_balm

MUA

mua_lip_gloss

2. Multitask stick

Το μυστικό για μια ξεκούραστη, φρέσκια επιδερμίδα, ακόμα κι αν κοιμήθηκες μόλις 5 ώρες διάβασμα, είναι η υγιής  στα μάγουλα. Ένα multi-use κρεμώδες ρουζ είναι σωτήριο: το απλώνεις στα ζυγωματικά για φυσικό χρώμα υγείας, και μπορείς να ταμποζάρεις λίγη ποσότητα και στα χείλη σου για ένα απόλυτα ταιριαστό, μονοχρωματικό look.

Catrice

catrice_multistick

Revolution

revolution_jelly_blush

3. Μάσκαρα για όγκο

Μια καλή μάσκαρα είναι το παν για να «ανοίξει» το βλέμμα σου αμέσως. Δίνει ένταση και ζωντάνια στα μάτια χωρίς να χρειάζεται να παιδεύεσαι με σκιές και eyeliner. Επίλεξε μια σύνθεση που δεν μουτζουρώνει και προσφέρει διαχωρισμό, για να δείχνουν οι βλεφαρίδες σου μακριές και φυσικές όλη μέρα.

Essence

essence_mascara

 

4. Compact πούδρα ή Βlotting papers

Η ζέστη, το τρέξιμο από αίθουσα σε αίθουσα και το άγχος της εξέτασης φέρνουν αναπόφευκτα λιπαρότητα στη ζώνη Τ. Ένα compact προϊόν για ματ φινίρισμα ή τα ειδικά χαρτάκια απορρόφησης λιπαρότητας είναι το «μυστικό όπλο» που χωράει σε κάθε τσάντα, εξασφαλίζοντας ότι η επιδερμίδα σου θα δείχνει φρέσκια και βελούδινη χωρίς να “βαραίνει” από το υπερβολικό προϊόν.

Mua

mua_poudra

Sephora

bloating_papers_sephora

5. Body Mist

Το στιλ ολοκληρώνεται με την κατάλληλη μυρωδιά! Ένα δροσερό body mist στο νεσεσέρ σου είναι ιδανικό για να φρεσκάρεσαι ανάμεσα στα μαθήματα ή πριν από την έξοδο. Διάλεξε μια καθαρή, ανάλαφρη μυρωδιά που σου φτιάχνει τη διάθεση και γίνεται το trademark vibe σου για τη νέα χρονιά.

Organic shop

organic_shop_body_mist

Fresh Line 

fresh_line_body_mist

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base back to school beauty beauty trends
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Heat 2»: Ο Stephen Graham μπαίνει στο sequel του θρυλικού «Heat»

«Heat 2»: Ο Stephen Graham μπαίνει στο sequel του θρυλικού «Heat»

10.09.2026
Επόμενο
Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλε τη συναυλία του στη Λάρισα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Ποια είναι η νέα ημερομηνία

Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλε τη συναυλία του στη Λάρισα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Ποια είναι η νέα ημερομηνία

10.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο
Life

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

10.09.2026
School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο
Fashion

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

10.09.2026
Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις
Life

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

09.09.2026
4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν
Life

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

09.09.2026
Το workout της Δώρας Παντέλη: 3 ασκήσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου
Fitness

Το workout της Δώρας Παντέλη: 3 ασκήσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου

09.09.2026
Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει
Life

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

09.09.2026
Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood
Fashion

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

09.09.2026
Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή
Life

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

09.09.2026
Τα gadgets των «Totally Spies!» γίνονται η πιο νοσταλγική beauty εμμονή της χρονιάς!
Beauty

Τα gadgets των «Totally Spies!» γίνονται η πιο νοσταλγική beauty εμμονή της χρονιάς!

09.09.2026
Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές