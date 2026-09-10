Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Τα 5 απαραίτητα beauty προϊόντα κάτω από 10€ που θα γίνουν η νέα σου εμμονή για εύκολο και φρέσκο look στη σχολή

Με μια ματιά Για την επιστροφή στο σχολείο, ανανέωσε το νεσεσέρ σου με 5 beauty essentials κάτω από 10€.

Ένα ενυδατικό lip balm με χρώμα προσφέρει άμεση υγιή όψη και ενυδάτωση στα χείλη.

Ένα multitask stick σε ζυγωματικά και χείλη δίνει φυσικό, ξεκούραστο χρώμα.

Μάσκαρα για όγκο "ανοίγει" το βλέμμα, ενώ compact πούδρα ή blotting papers ελέγχουν τη λιπαρότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία και τα αμφιθέατρα έχει ήδη ξεκινήσει, και πέρα από τα outfits και τα τετράδια, η μεγαλύτερη προτεραιότητα δεν είναι άλλη από την ανανέωση του νεσεσέρ μας. Μετά τη χαλαρότητα του καλοκαιριού, η επιστροφή σε πρωινά ξυπνήματα και γεμάτα ωράρια σημαίνει ότι ο χρόνος μας είναι μετρημένος. Το ζητούμενο για τα πρωινά μαθήματα είναι πλέον ξεκάθαρο: γρήγορο, effortless και φρέσκο μακιγιάζ που να απαιτεί ελάχιστο χρόνο αλλά να αντέχει αψεγάδιαστο από το πρώτο πρωινό κουδούνι μέχρι το απογευματινό καφεδάκι με την παρέα.

Κανείς δεν έχει τη διάθεση ή τον χρόνο για πολύπλοκα looks στις 8:00 το πρωί, οπότε το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στα απολύτως απαραίτητα προϊόντα που χαρίζουν instant «glow» και ζωντάνια με μόλις λίγες, γρήγορες κινήσεις. Αν θες να οργανώσεις το σχολικό ή φοιτητικό σου νεσεσέρ σαν επαγγελματίας, απαλλάσσοντας την τσάντα σου από περιττό βάρος και κάνοντας μια δυναμική, λαμπερή επανεμφάνιση στη νέα σεζόν, παρακάτω θα βρεις τα 5 must-have beauty items που δεν πρέπει να λείπουν από κοντά σου!

Διάβασε επίσης: 8 nail trends που θα κάνουν την επιστροφή στα αμφιθέατρα πιο iconic από ποτέ

1. Ενυδατικό tinted lip balm

Το απόλυτο hero product για τα πρωινά. Ξέχνα τα βαριά, ματ κραγιόν που απαιτούν συνεχή διόρθωση και αφήνουν τα χείλη αφυδατωμένα. Ένα ενυδατικό lip balm με χρώμα ή ένα juicy lip gloss χαρίζει αμέσως υγιή όψη, ενυδάτωση και διακριτική λάμψη. Μπαίνει ακόμα και χωρίς καθρέφτη, κάνοντας το φρεσκάρισμα μεταξύ των μαθημάτων παιχνιδάκι.

Caudalie

MUA

2. Multitask stick

Το μυστικό για μια ξεκούραστη, φρέσκια επιδερμίδα, ακόμα κι αν κοιμήθηκες μόλις 5 ώρες διάβασμα, είναι η υγιής στα μάγουλα. Ένα multi-use κρεμώδες ρουζ είναι σωτήριο: το απλώνεις στα ζυγωματικά για φυσικό χρώμα υγείας, και μπορείς να ταμποζάρεις λίγη ποσότητα και στα χείλη σου για ένα απόλυτα ταιριαστό, μονοχρωματικό look.

Catrice

Revolution

3. Μάσκαρα για όγκο

Μια καλή μάσκαρα είναι το παν για να «ανοίξει» το βλέμμα σου αμέσως. Δίνει ένταση και ζωντάνια στα μάτια χωρίς να χρειάζεται να παιδεύεσαι με σκιές και eyeliner. Επίλεξε μια σύνθεση που δεν μουτζουρώνει και προσφέρει διαχωρισμό, για να δείχνουν οι βλεφαρίδες σου μακριές και φυσικές όλη μέρα.

Essence

4. Compact πούδρα ή Βlotting papers

Η ζέστη, το τρέξιμο από αίθουσα σε αίθουσα και το άγχος της εξέτασης φέρνουν αναπόφευκτα λιπαρότητα στη ζώνη Τ. Ένα compact προϊόν για ματ φινίρισμα ή τα ειδικά χαρτάκια απορρόφησης λιπαρότητας είναι το «μυστικό όπλο» που χωράει σε κάθε τσάντα, εξασφαλίζοντας ότι η επιδερμίδα σου θα δείχνει φρέσκια και βελούδινη χωρίς να “βαραίνει” από το υπερβολικό προϊόν.

Mua

Sephora

5. Body Mist

Το στιλ ολοκληρώνεται με την κατάλληλη μυρωδιά! Ένα δροσερό body mist στο νεσεσέρ σου είναι ιδανικό για να φρεσκάρεσαι ανάμεσα στα μαθήματα ή πριν από την έξοδο. Διάλεξε μια καθαρή, ανάλαφρη μυρωδιά που σου φτιάχνει τη διάθεση και γίνεται το trademark vibe σου για τη νέα χρονιά.

Organic shop

Fresh Line

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: