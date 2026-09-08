Beauty 08.09.2026

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

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Με έγκριση από την Hailey Bieber και εμπνευσμένη από τα 90s, η στέκα-ζιγκ-ζαγκ κάνει δυναμικό comeback ως το πιο cool και εύκολο αξεσουάρ για τα θρανία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η στέκα ζιγκ-ζαγκ των 90's επιστρέφει ως το απόλυτο αξεσουάρ για την επιστροφή στα θρανία.
  • Προσφέρει γρήγορο και αβίαστο styling, κρατώντας τα μαλλιά στη θέση τους.
  • Είναι ιδανική για casual εμφανίσεις, ταιριάζοντας με φούτερ, τζιν και sneakers.
  • Για πιο polished look, συνδυάζεται με κυματισμούς και στέκες σε ταρταρούγα ή μεταλλικό φινίρισμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία έχει ξεκινήσει και, πέρα από τα τετράδια και τις τσάντες, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει πάντα μία: πώς θα τιθασεύσουμε τα μαλλιά μας στα πρωινά ξυπνήματα. Καθώς ετοιμαζόμαστε για τον αγιασμό και τις πρώτες μέρες μαθημάτων, τα αξεσουάρ μαλλιών παίρνουν φωτιά και μια νέα-παλιά αγαπημένη τάση από τα 90’s επιστρέφει δυναμικά για να γίνει το must-have item της σεζόν. Με την Hailey Bieber να την έχει ήδη απογειώσει μέσα από τις εμφανίσεις και τις καμπάνιες της, η κλασική στέκα με τα δοντάκια ζιγκ-ζαγκ ανακηρύσσεται επίσημα ως το απόλυτο, αβίαστα cool αξεσουάρ που θα σου λύσει τα χέρια.

Hailey Bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Ξέχνα τα πολύπλοκα χτενίσματα και τις ώρες μπροστά στον καθρέφτη, γιατί αυτό το throwback κομμάτι προσφέρει τη μέγιστη στιλιστική απόδοση με μηδενική προσπάθεια. Είτε τα μαλλιά σου είναι φρεσκοπλυμένα είτε μιλάμε για «second-day hair» που χρειάζονται μια γρήγορη σωτηρία, η στέκα ζιγκ-ζαγκ αγκαλιάζει το κεφάλι και κρατάει τα πάντα στη θέση τους, αποτρέποντας τις τούφες από το να κολλάνε στο πρόσωπο. Είναι η ιδανική, χαμηλού κόστους και υψηλού στυλ επιλογή για να μπεις στην τάξη με άλλο αέρα.

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Το κόλπο για τέλειο κράτημα

Η ομορφιά αυτού του αξεσουάρ κρύβεται στην απόλυτη απλότητά του, αφού δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη δεξιοτεχνία ή τόνους λακ. Τοποθέτησε τη στέκα στη γραμμή των μαλλιών σου με τα μυτερά δοντάκια στραμμένα προς τα πίσω και σύρτην απαλά προς την κορυφή του κεφαλιού μέχρι να ασφαλίσει σταθερά. Για ένα πιο soft και γλυκό αποτέλεσμα που κολακεύει τα χαρακτηριστικά σου, φρόντισε να τραβήξεις ελαφρώς προς τα έξω μερικές τούφες γύρω από το πρόσωπο.

zig_zag_headband
https://www.instagram.com/alicecostore/

Casual στυλ για τις πρωινές εμφανίσεις στο σχολείο

Μια κλασική μαύρη ή σκούρα στέκα ζιγκ-ζαγκ αποπνέει μια σπορ, ανεπιτήδευτη αύρα που ταιριάζει τέλεια με τα αγαπημένα σου oversized φούτερ, τα τζιν και τα sneakers σου. Είναι η ιδανική λύση για τις μέρες που βιάζεσαι απεγνωσμένα να προλάβεις το κουδούνι, καθώς κρατάει τα μαλλιά μακριά από τα μάτια σου καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, του διαλείμματος ή της μελέτης, χωρίς να σε βαραίνει καθόλου.

zig_zag_hair
https://www.instagram.com/alicecostore/

Polished look για τα θρανία και τις εξόδους

Αν θέλεις να πας το look ένα βήμα παραπέρα και να δώσεις μια πιο προσεγμένη πινελιά στην εμφάνισή σου, το μυστικό βρίσκεται στη βάση του χτενίσματος. Δώσε λίγη υφής στα μαλλιά σου με χαλαρούς κυματισμούς, πέρασε ελάχιστο έλαιο στις άκρες για λάμψη και πρόσθεσε μια στέκα σε tortoiseshell (ταρταρούγα) ή μεταλλικό φινίρισμα. Αυτόματα, το αξεσουάρ μεταμορφώνεται σε ένα statement κόσμημα για τα μαλλιά σου, αποδεικνύοντας ότι το έξυπνο styling δεν χρειάζεται κόπο, αλλά φαντασία.

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Back to base back to school beauty Hailey Bieber
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