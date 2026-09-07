Social & Tech 07.09.2026

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

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Αυτές οι 5 αναζητήσεις στη Google είναι τόσο cringe που μάλλον θα θέλεις να τσεκάρεις το ιστορικό σου.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Αναζητήσεις τύπου "Με σκέφτεται αν..." χρησιμοποιούνται για ανάλυση σχέσεων μετά από καθυστερημένες απαντήσεις.
  • Το "Είναι φυσιολογικό να..." οδηγεί σε εκτενείς έρευνες, συχνά από φόβο για σπάνιες παθήσεις.
  • Αναζητήσεις για "Πώς να καταλάβω αν με έχει κάνει block;" απαιτούν έρευνα σε πολλαπλές πλατφόρμες.
  • Το "Τι σημαίνει όταν βλέπει το story μου αλλά δεν απαντάει;" είναι κοινό μετά από "seen" και οδηγεί σε υπερβολική σκέψη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν πράγματα που δεν θα παραδεχόμασταν εύκολα ούτε στον κολλητό μας, πόσο μάλλον δημόσια. Κι όμως, κάποια στιγμή όλοι έχουμε ανοίξει τη Google και έχουμε γράψει μια ερώτηση που, αν τη διάβαζε κάποιος άλλος, θα θέλαμε να ανοίξει η γη να μας καταπιεί. Από αμήχανες απορίες μέχρι αναζητήσεις που ξεκινούν με «είναι φυσιολογικό να…», το ιστορικό αναζήτησης ξέρει πολλά περισσότερα για εμάς απ’ όσα θα θέλαμε.

Pexels
Pexels

Το καλύτερο; Όσο πιο παράξενη είναι η ερώτηση, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι κάποιος άλλος την έχει ήδη ψάξει. Η Google έχει γίνει λίγο-πολύ ο κολλητός μας στις 3 το πρωί, όταν δεν θέλουμε να ρωτήσουμε κανέναν και προτιμάμε να πάρουμε απαντήσεις από το internet. Και κάπως έτσι καταλήγουμε να κάνουμε searches που μας κάνουν να σκεφτόμαστε «γιατί το έψαξα αυτό;».

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Από τις πιο random απορίες μέχρι τα searches που θα ήθελες να διαγράψεις αμέσως μετά, αυτές είναι μερικές από τις πιο cringe αναζητήσεις στη Google που είναι πιθανό να έχει κάνει σχεδόν ο καθένας μας.

1. «Με σκέφτεται αν…»

Νεαρή γυναίκα με γυαλιά ηλίου να δουλεύει σε φορητό υπολογιστή σε εξωτερικό χώρο
Pexels

Το αιώνιο search μετά από ένα μήνυμα που άργησε να απαντηθεί ή ένα story που είδε και δεν έκανε like. «Αν βλέπει τα stories μου σημαίνει ότι με σκέφτεται;», «αν κάνει like μετά από τόσες ώρες τι σημαίνει;» και άλλα παρόμοια ερωτήματα έχουν γίνει unofficial τεστ ανάλυσης μιας σχέσης. Spoiler: η Google μάλλον δεν γνωρίζει τι σκέφτεται το crush σου, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να ρωτάμε.

2. «Είναι φυσιολογικό να…»

Γυναίκα με ακουστικά και smartphone σε αιώρα, ετοιμάζεται να ελέγξει τα social media της.
pinterest.com

Εδώ ξεκινά το rabbit hole. Μια μικρή απορία μπορεί να οδηγήσει σε 25 tabs, τρία forum και την πεποίθηση ότι έχεις πάθει κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Το συγκεκριμένο search είναι ίσως το απόλυτο «δεν θέλω να ρωτήσω κανέναν, οπότε θα ρωτήσω τη Google».

3. «Πώς να καταλάβω αν με έχει κάνει block;»

Κοντινό πλάνο χεριών που κρατούν smartphone και περιηγούνται στην εφαρμογή του Instagram.
Pexels

Γιατί φυσικά δεν αρκεί να μην εμφανίζεται κάπου. Πρέπει να γίνει ολόκληρη έρευνα CSI. Ψάχνεις τι συμβαίνει στο Instagram, στο TikTok, στο Messenger και όπου αλλού μπορεί να υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να επιβεβαιώσεις τη θεωρία σου. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι έχεις αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην έρευνα απ’ ό,τι στη συζήτηση με το συγκεκριμένο άτομο.

4. «Τι σημαίνει όταν βλέπει το story μου αλλά δεν απαντάει;»

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το συγκεκριμένο search είναι σχεδόν υποχρεωτικό μετά από ένα «seen». Η λογική λέει ότι μπορεί απλώς να είδε το story και να συνέχισε τη ζωή του. Το overthinking, όμως, λέει ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόημα που πρέπει οπωσδήποτε να αποκωδικοποιήσεις.

5. «Πώς να… χωρίς να το καταλάβει;»

Άτομο με καπέλο κρατάει smartphone με τριπλή κάμερα μπροστά στο πρόσωπό του
Πηγή: Unsplash

Από το πώς να δεις κάτι χωρίς να εμφανιστείς στα views μέχρι το πώς να κάνεις unfollow χωρίς να φανεί περίεργο, υπάρχουν searches που φωνάζουν «δεν θέλω να ξέρει ότι το ψάχνω». Είναι το είδος της αναζήτησης που πληκτρολογείς με απόλυτη μυστικότητα και μετά κοιτάς δύο φορές το ιστορικό σου για να βεβαιωθείς ότι όντως δεν το είδε κανείς.

laptop
Pinterest

Τελικά, το ιστορικό της Google είναι λίγο σαν ημερολόγιο που δεν γράψαμε ποτέ. Έχει μέσα απορίες, crushes, overthinking, random σκέψεις και στιγμές που μάλλον θα θέλαμε να ξεχάσουμε. Και το πιο αστείο είναι ότι, όσο cringe κι αν μας φαίνεται μια αναζήτηση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος άλλος να έχει γράψει ακριβώς το ίδιο.

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