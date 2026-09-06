Πριν κλειδώσεις το εξοχικό για τον χειμώνα, κάνε αυτά τα 6 πράγματα

Πριν αφήσεις το εξοχικό κλειστό για μήνες, κάνε αυτά τα βασικά checks σε νερό, ρεύμα, κουζίνα, παράθυρα και εξωτερικούς χώρους

Με μια ματιά Κάνε ένα καλό καθάρισμα, άδειασε το ψυγείο και πέταξε τα σκουπίδια για να αποφύγεις έντομα.

Έλεγξε για υγρασία σε τοίχους και ντουλάπες, χρησιμοποιώντας προϊόντα απορρόφησης αν χρειάζεται.

Κλείσε την κεντρική παροχή νερού και έλεγξε για διαρροές, ειδικά αν οι θερμοκρασίες πέφτουν.

Αποσύνδεσε τις μη απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα και απενεργοποίησε θέρμανση/ψύξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι τελείωσε, οι βαλίτσες γύρισαν στη θέση τους και το εξοχικό ετοιμάζεται για τη δική του… χειμερινή παύση. Πριν όμως κλειδώσεις την πόρτα και φύγεις, υπάρχουν μερικά πράγματα που αξίζει να κάνεις ώστε να το βρεις στην ίδια κατάσταση όταν επιστρέψεις. Γιατί το να αφήσεις ένα σπίτι κλειστό για μήνες χωρίς προετοιμασία μπορεί να σημαίνει δυσάρεστες εκπλήξεις.

Από την υγρασία και τους σωλήνες μέχρι τα τρόφιμα, τις ηλεκτρικές συσκευές και την ασφάλεια του σπιτιού, οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και μπορεί η διαδικασία να μοιάζει λίγο βαρετή, όμως θα σου γλιτώσει χρόνο, έξοδα και αρκετό… άγχος όταν ξαναβρεθείς εκεί.

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Με λίγη προετοιμασία πριν φύγεις, μπορείς να γλιτώσεις από δυσάρεστες εκπλήξεις και περιττά έξοδα. Κράτησε, λοιπόν, αυτή τη μικρή checklist για το εξοχικό πριν τον χειμώνα και κάνε έναν τελευταίο έλεγχο πριν κλείσεις οριστικά την πόρτα.

1. Κάνε ένα καλό καθάρισμα πριν φύγεις

Μην αφήσεις το σπίτι να κλείσει με ψίχουλα, ανοιχτές συσκευασίες ή σκουπίδια. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα τροφής μπορεί να προσελκύσει έντομα ή άλλα ανεπιθύμητα… «visitors» όσο εσύ θα λείπεις.

Άδειασε το ψυγείο από ό,τι μπορεί να χαλάσει, καθάρισε τους πάγκους και μην ξεχάσεις ντουλάπια και συρτάρια. Πέταξε τα σκουπίδια, πλύνε τα πιάτα και άφησε τις επιφάνειες όσο γίνεται καθαρές και στεγνές.

Ένα τελευταίο σκούπισμα και σφουγγάρισμα πριν φύγεις μπορεί επίσης να βοηθήσει ώστε να μην επιστρέψεις σε ένα σπίτι γεμάτο σκόνη και μυρωδιές.

2. Προστάτεψε το σπίτι από την υγρασία

Η υγρασία είναι ένας από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» ενός σπιτιού που παραμένει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν φύγεις, έλεγξε αν υπάρχουν σημάδια υγρασίας σε τοίχους, ντουλάπες και μπάνιο.

Άφησε τους χώρους καθαρούς και στεγνούς και, όπου χρειάζεται, χρησιμοποίησε προϊόντα απορρόφησης υγρασίας. Αν το σπίτι βρίσκεται σε περιοχή με έντονη υγρασία, αξίζει να δώσεις ακόμη μεγαλύτερη προσοχή σε ντουλάπες, αποθήκες και σημεία με περιορισμένο αερισμό.

Αν υπάρχει δυνατότητα, ένας άνθρωπος που εμπιστεύεσαι μπορεί να περνά περιστασιακά από το σπίτι για έναν γρήγορο έλεγχο. Ένα μικρό check τώρα μπορεί να σε γλιτώσει από μεγαλύτερο πρόβλημα αργότερα.

3. Τσέκαρε νερό και σωληνώσεις

Πριν φύγεις, μην ξεχάσεις τις βρύσες. Κλείσε την κεντρική παροχή νερού, εφόσον αυτό είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση του σπιτιού, και έλεγξε για τυχόν διαρροές.

Ιδιαίτερα αν το εξοχικό βρίσκεται σε περιοχή όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν αρκετά τον χειμώνα, οι σωληνώσεις χρειάζονται επιπλέον προσοχή. Το νερό που παραμένει σε σωλήνες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε περίπτωση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Αν δεν είσαι σίγουρος για το τι χρειάζεται η δική σου εγκατάσταση, καλύτερα να συμβουλευτείς έναν υδραυλικό πριν αφήσεις το σπίτι κλειστό.

4. Μην αφήσεις τις ηλεκτρικές συσκευές στην τύχη τους

Κάνε έναν τελευταίο γύρο στο σπίτι και δες τι έχει μείνει στην πρίζα. Συσκευές που δεν χρειάζεται να λειτουργούν όσο λείπεις μπορούν να αποσυνδεθούν από το ρεύμα.

Τσέκαρε τηλεοράσεις, φορτιστές, μικροσυσκευές και οτιδήποτε άλλο δεν είναι απαραίτητο να παραμένει ενεργό. Παράλληλα, βεβαιώσου ότι έχεις απενεργοποιήσει συσκευές θέρμανσης ή ψύξης, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες και τις οδηγίες του σπιτιού.

5. Κλείσε καλά πόρτες, παράθυρα και εξωτερικούς χώρους

Πριν φύγεις, κάνε έναν τελευταίο έλεγχο ασφαλείας. Κλείδωσε πόρτες και παράθυρα και βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει κάποιο σημείο που μπορεί εύκολα να παραβιαστεί.

Μην ξεχάσεις μπαλκόνια, αποθήκες, γκαράζ και εξωτερικές πόρτες. Μάζεψε αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από τον καιρό και φρόντισε έπιπλα ή εξοπλισμό εξωτερικού χώρου να είναι προστατευμένα.

6. Άφησε το εξοχικό «έτοιμο» για την επιστροφή σου

Το τελευταίο βήμα είναι ίσως και το πιο satisfying: κάνε μια μικρή λίστα πριν κλείσεις την πόρτα. Νερό, ρεύμα, ψυγείο, σκουπίδια, παράθυρα, πόρτες, συσκευές, υγρασία και ασφάλεια.

Έτσι, αντί να φύγεις με το κλασικό «μήπως ξέχασα κάτι;», θα ξέρεις ότι έχεις κάνει όλα τα απαραίτητα. Και όταν επιστρέψεις στο εξοχικό μετά από μήνες, θα χρειαστεί απλώς να ξεκλειδώσεις, να ανοίξεις τα παράθυρα και να ξαναμπείς σε summer mode.

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