Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

Tα 6 κορυφαία bar στο κέντρο της Αθήνας για να απολαύσετε τα cocktails σας τώρα που η πόλη επιστρέφει στους αγαπημένους της ρυθμούς

Με μια ματιά Η αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μεταφέρεται σε εσωτερικούς, cozy χώρους για το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Το κέντρο της Αθήνας προσφέρει ποικίλες επιλογές, από industrial σκηνικά μέχρι ρετρό καταφύγια.

Παρουσιάζονται έξι μπαρ με ξεχωριστά concept, μουσικές και signature cocktails.

Τα μπαρ εστιάζουν σε ποιοτικά ποτά, ιδιαίτερες γεύσεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί τα θερινά τραπέζια έξω και οι παραθαλάσσιες αυλές να αποχαιρετούν σιγά-σιγά τη σεζόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνουν και οι λόγοι για να βγεις έξω. Αντιθέτως, η αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μεταφέρεται στους εσωτερικούς, cozy χώρους του κέντρου, εκεί όπου η μουσική δυναμώνει και τα cocktails γίνονται η τέλεια παρέα για τις φθινοπωρινές και χειμερινές νύχτες που έρχονται.

Από τα Εξάρχεια μέχρι την Πλατεία Αγίων Θεοδώρων, τα αθηναϊκά μπαρ αποδεικνύουν ότι η πόλη ξέρει να κρατάει το vibe ψηλά, ανεξάρτητα από την εποχή. Είτε αναζητάς ένα industrial σκηνικό με τρελή ενέργεια, είτε ένα ρετρό καταφύγιο με βινύλια και ζεστά αποστάγματα, το κέντρο κρύβει τις καλύτερες προτάσεις για να αφήσεις το καλοκαίρι οριστικά πίσω σου.

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Dr. 8

Κόκκινοι τόνοι και μια ακαταμάχητη New York αύρα συνθέτουν το σκηνικό σε αυτό το στέκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πολυσύχναστη Πλατεία Αγίων Θεοδώρων. Το concept βασίζεται στο «Beats and Slices», συνδυάζοντας ιδανικά τα κοκτέιλ με εξαιρετική πίτσα. Στη μπάρα, οι Margaritas, οι Palomas και τα spirit-forward classics ρέουν ασταμάτητα υπό την καθοδήγηση του World Class Greece νικητή Έκτορα Βεζυργιάννη, ενώ το κομμάτι της πίτσας υπογράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος, ολοκληρώνοντας μια ακαταμάχητη τριάδα γεύσης.

Bar Ideal

Η οδός Κιάφας στα Εξάρχεια απέκτησε το δικό της νέο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του ποτού και της καλής μουσικής. Ο χώρος κινείται σε απόλυτα ρετρό ρυθμούς, με οπτική ταυτότητα και μουσικές επιλογές σε funk, soul, jazz, rock αλλά και σύγχρονη experimental house να βρίσκονται στην ίδια συχνότητα. Στον κατάλογο ξεχωρίζουν δημιουργίες όπως το Creamy Daiquiri με κρέμα ζαχαροπλαστικής και το Purple Rain (μια ανανεωμένη piña colada), πλαισιωμένες από ευφάνταστες εκδοχές κλασικών Martinis και Negronis.

Falaina

Παρά το μικρό του μέγεθος, αυτό το trendy στέκι στα Εξάρχεια διαθέτει τεράστια προσωπικότητα και προσελκύει σταθερά το πιο ζωντανό, νεανικό κοινό της περιοχής. Το εσωτερικό του με τα neon φώτα προσθέτει μια ροζ πινελιά σε μια κατά τα άλλα μινιμαλιστική διακόσμηση που επιμελήθηκε σκηνογράφος. Η Falaina σερβίρει καθαρά, τίμια κλασικά κοκτέιλ χωρίς περιττά σιρόπια και πουρέδες, ενώ ξεχωρίζει και για την οικολογική της φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας βιώσιμες συσκευασίες και καλαμάκια από σιτάρι.

The Bar in Front of the Bar

Με μια καθημερινά ανανεωμένη λίστα και μια τολμηρή zero-waste φιλοσοφία, αυτό το μοναδικό μπαρ προσφέρει μια διαρκώς απρόβλεπτη εμπειρία. Το concept περιλαμβάνει έναν εσωτερικό χώρο και, όπως προδίδει το όνομά του, ένα δεύτερο, μικρότερο μπαρ ακριβώς μπροστά στον δρόμο, όπου τα leftovers μετατρέπονται έξυπνα σε νέα, συναρπαστικά ποτά. Τα LED μηνύμαται και τα signature twists εξασφαλίζουν ότι κάθε επίσκεψη συνοδεύεται από μια εντελώς φρέσκια γευστική έκπληξη.

Juan Rodriguez Bar

Αν θέλεις να ξεχάσεις τη γκρίζα καθημερινότητα, αυτό το αποικιακού στιλ μπαρ συνδυάζει την εκρηκτική ενέργεια ενός πάρτι στη Νέα Ορλεάνη με την εξωτική γοητεία του Παναμά. Με φοίνικες να φυτρώνουν στη μέση του χώρου και μπάρμεν που αργά το βράδυ παίρνουν τα τύμπανα και τα ντέφια, η ατμόσφαιρα σε καλεί να χορέψεις μέχρι το πρωί. Ο ευφάνταστος κατάλογος περιλαμβάνει ιδιαίτερα ποτά όπως μια sangria με Caribbean rums και τροπικά «twisted classics» με βάση το ρούμι, την μπανάνα και την καρύδα.

Jazz in Jazz

Λειτουργώντας από το 1978, αυτό το θρυλικό στέκι αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο για όσους αναζητούν μια ζεστή ατμόσφαιρα και ποιοτικά αποστάγματα, με έμφαση στα εκλεκτά ουίσκι και ρούμια. Το vintage speakeasy σκηνικό του, γεμάτο γραμμόφωνα, αγάλματα τζαζ μουσικών, γραφομηχανές, παλιά βινύλια και ασπρόμαυρες φωτογραφίες θρύλων της μουσικής, σε ταξιδεύει σε άλλη εποχή. Είναι ο ιδανικός χώρος για να απολαύσεις ένα άψογο ποτό συνοδεία νοσταλγικών jazz μελωδιών και να κουβεντιάζεις σε μια γωνιά μέχρι αργά.

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