Go out 05.09.2026

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Tα 6 κορυφαία bar στο κέντρο της Αθήνας για να απολαύσετε τα cocktails σας τώρα που η πόλη επιστρέφει στους αγαπημένους της ρυθμούς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μεταφέρεται σε εσωτερικούς, cozy χώρους για το φθινόπωρο και τον χειμώνα.
  • Το κέντρο της Αθήνας προσφέρει ποικίλες επιλογές, από industrial σκηνικά μέχρι ρετρό καταφύγια.
  • Παρουσιάζονται έξι μπαρ με ξεχωριστά concept, μουσικές και signature cocktails.
  • Τα μπαρ εστιάζουν σε ποιοτικά ποτά, ιδιαίτερες γεύσεις και μοναδική ατμόσφαιρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί τα θερινά τραπέζια έξω και οι παραθαλάσσιες αυλές να αποχαιρετούν σιγά-σιγά τη σεζόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνουν και οι λόγοι για να βγεις έξω. Αντιθέτως, η αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μεταφέρεται στους εσωτερικούς, cozy χώρους του κέντρου, εκεί όπου η μουσική δυναμώνει και τα cocktails γίνονται η τέλεια παρέα για τις φθινοπωρινές και χειμερινές νύχτες που έρχονται.

bar_cocktails
Pexels

Από τα Εξάρχεια μέχρι την Πλατεία Αγίων Θεοδώρων, τα αθηναϊκά μπαρ αποδεικνύουν ότι η πόλη ξέρει να κρατάει το vibe ψηλά, ανεξάρτητα από την εποχή. Είτε αναζητάς ένα industrial σκηνικό με τρελή ενέργεια, είτε ένα ρετρό καταφύγιο με βινύλια και ζεστά αποστάγματα, το κέντρο κρύβει τις καλύτερες προτάσεις για να αφήσεις το καλοκαίρι οριστικά πίσω σου.

Διάβασε επίσης: Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Dr. 8

Κόκκινοι τόνοι και μια ακαταμάχητη New York αύρα συνθέτουν το σκηνικό σε αυτό το στέκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πολυσύχναστη Πλατεία Αγίων Θεοδώρων. Το concept βασίζεται στο «Beats and Slices», συνδυάζοντας ιδανικά τα κοκτέιλ με εξαιρετική πίτσα. Στη μπάρα, οι Margaritas, οι Palomas και τα spirit-forward classics ρέουν ασταμάτητα υπό την καθοδήγηση του World Class Greece νικητή Έκτορα Βεζυργιάννη, ενώ το κομμάτι της πίτσας υπογράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος, ολοκληρώνοντας μια ακαταμάχητη τριάδα γεύσης.

dr_8_bar
https://www.instagram.com/dr.8___/?hl=el

Bar Ideal

Η οδός Κιάφας στα Εξάρχεια απέκτησε το δικό της νέο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του ποτού και της καλής μουσικής. Ο χώρος κινείται σε απόλυτα ρετρό ρυθμούς, με οπτική ταυτότητα και μουσικές επιλογές σε funk, soul, jazz, rock αλλά και σύγχρονη experimental house να βρίσκονται στην ίδια συχνότητα. Στον κατάλογο ξεχωρίζουν δημιουργίες όπως το Creamy Daiquiri με κρέμα ζαχαροπλαστικής και το Purple Rain (μια ανανεωμένη piña colada), πλαισιωμένες από ευφάνταστες εκδοχές κλασικών Martinis και Negronis.

bar
https://www.instagram.com/im.notinathens/?hl=el

Falaina

Παρά το μικρό του μέγεθος, αυτό το trendy στέκι στα Εξάρχεια διαθέτει τεράστια προσωπικότητα και προσελκύει σταθερά το πιο ζωντανό, νεανικό κοινό της περιοχής. Το εσωτερικό του με τα neon φώτα προσθέτει μια ροζ πινελιά σε μια κατά τα άλλα μινιμαλιστική διακόσμηση που επιμελήθηκε σκηνογράφος. Η Falaina σερβίρει καθαρά, τίμια κλασικά κοκτέιλ χωρίς περιττά σιρόπια και πουρέδες, ενώ ξεχωρίζει και για την οικολογική της φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας βιώσιμες συσκευασίες και καλαμάκια από σιτάρι.

falaina
https://www.instagram.com/falaina_bar/?hl=el

The Bar in Front of the Bar

Με μια καθημερινά ανανεωμένη λίστα και μια τολμηρή zero-waste φιλοσοφία, αυτό το μοναδικό μπαρ προσφέρει μια διαρκώς απρόβλεπτη εμπειρία. Το concept περιλαμβάνει έναν εσωτερικό χώρο και, όπως προδίδει το όνομά του, ένα δεύτερο, μικρότερο μπαρ ακριβώς μπροστά στον δρόμο, όπου τα leftovers μετατρέπονται έξυπνα σε νέα, συναρπαστικά ποτά. Τα LED μηνύμαται και τα signature twists εξασφαλίζουν ότι κάθε επίσκεψη συνοδεύεται από μια εντελώς φρέσκια γευστική έκπληξη.

the_bar_in_front_of_the_bar
https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/?hl=el

Juan Rodriguez Bar

Αν θέλεις να ξεχάσεις τη γκρίζα καθημερινότητα, αυτό το αποικιακού στιλ μπαρ συνδυάζει την εκρηκτική ενέργεια ενός πάρτι στη Νέα Ορλεάνη με την εξωτική γοητεία του Παναμά. Με φοίνικες να φυτρώνουν στη μέση του χώρου και μπάρμεν που αργά το βράδυ παίρνουν τα τύμπανα και τα ντέφια, η ατμόσφαιρα σε καλεί να χορέψεις μέχρι το πρωί. Ο ευφάνταστος κατάλογος περιλαμβάνει ιδιαίτερα ποτά όπως μια sangria με Caribbean rums και τροπικά «twisted classics» με βάση το ρούμι, την μπανάνα και την καρύδα.

juan_rodrigeuez
https://www.instagram.com/juanrodriguezbar_athens/?hl=el

Jazz in Jazz

Λειτουργώντας από το 1978, αυτό το θρυλικό στέκι αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο για όσους αναζητούν μια ζεστή ατμόσφαιρα και ποιοτικά αποστάγματα, με έμφαση στα εκλεκτά ουίσκι και ρούμια. Το vintage speakeasy σκηνικό του, γεμάτο γραμμόφωνα, αγάλματα τζαζ μουσικών, γραφομηχανές, παλιά βινύλια και ασπρόμαυρες φωτογραφίες θρύλων της μουσικής, σε ταξιδεύει σε άλλη εποχή. Είναι ο ιδανικός χώρος για να απολαύσεις ένα άψογο ποτό συνοδεία νοσταλγικών jazz μελωδιών και να κουβεντιάζεις σε μια γωνιά μέχρι αργά.

jazz_in_jazz
https://www.instagram.com/jazzinjazz/?hl=el

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base bar cocktails βόλτα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Taylor Swift: Η στιλιστική λεπτομέρεια που «πρόδωσε» τα μουσικά της σχέδια

Taylor Swift: Η στιλιστική λεπτομέρεια που «πρόδωσε» τα μουσικά της σχέδια

05.09.2026
Επόμενο
Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior

Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior

05.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η reading list της Dua Lipa μόλις έγινε το νέο μας obsession – Τα 5 βιβλία που ξεχωρίσαμε
City Guide

Η reading list της Dua Lipa μόλις έγινε το νέο μας obsession – Τα 5 βιβλία που ξεχωρίσαμε

04.09.2026
To «Πριν & Μετά τα Παιδιά» επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας για μια απολαυστική παράσταση
City Guide

To «Πριν & Μετά τα Παιδιά» επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας για μια απολαυστική παράσταση

03.09.2026
«Balkan Land»: Το 4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Συνύπαρξη έρχεται στον Ταύρο
City Guide

«Balkan Land»: Το 4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Συνύπαρξη έρχεται στον Ταύρο

03.09.2026
Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα
City Guide

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

03.09.2026
Ένας μήνας μουσικής, θεάτρου και ανακαλύψεων έρχεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας
City Guide

Ένας μήνας μουσικής, θεάτρου και ανακαλύψεων έρχεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

02.09.2026
«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»: Ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου – Ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο
City Guide

«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»: Ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου – Ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο

02.09.2026
Το fun post της ημέρας: H γιαγιά raver που τα έδωσε όλα στο dancefloor και έγινε viral
City Guide

Το fun post της ημέρας: H γιαγιά raver που τα έδωσε όλα στο dancefloor και έγινε viral

01.09.2026
ANIMASYROS 2026: Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια στη Σύρο
City Guide

ANIMASYROS 2026: Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια στη Σύρο

01.09.2026
«Άννα Καρένινα» στον «Ελληνικό Κόσμο»: Πρεμιέρα τον Νοέμβριο
City Guide

«Άννα Καρένινα» στον «Ελληνικό Κόσμο»: Πρεμιέρα τον Νοέμβριο

01.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast