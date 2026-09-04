Η reading list της Dua Lipa μόλις έγινε το νέο μας obsession – Τα 5 βιβλία που ξεχωρίσαμε

Από το «Martyr!» μέχρι το «Free», δες τα βιβλία που ξεχώρισε η Dua Lipa και βάλε τα στη δική σου reading list

Με μια ματιά Η Dua Lipa μοιράζεται τη λίστα των αγαπημένων της βιβλίων, καλύπτοντας διάφορα είδη και θέματα.

Οι προτάσεις της περιλαμβάνουν μυθιστορήματα, memoirs και συλλογές διηγημάτων.

Τα βιβλία εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ελευθερία, η αγάπη και οι ανθρώπινες σχέσεις.

Η λίστα της Dua Lipa προσφέρει ποικιλία και προκαλεί σκέψη στον αναγνώστη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa δεν είναι μόνο pop star, performer και fashion icon. Όταν δεν βρίσκεται στη σκηνή ή στο studio, φαίνεται πως βρίσκει χρόνο για μία από τις αγαπημένες της συνήθειες: το διάβασμα. Η τραγουδίστρια μοιράζεται βιβλία που ξεχώρισε η ίδια στα social media και προτείνει στους followers της ιστορίες από διαφορετικά είδη και συγγραφείς.

Οι επιλογές της δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο genre. Από μυθιστορήματα με έντονα οικογενειακά και κοινωνικά θέματα μέχρι memoirs και ιστορίες που μιλούν για ταυτότητα, ελευθερία, αγάπη και ανθρώπινες σχέσεις, η reading list της Dua Lipa έχει αρκετό variety. Και το καλύτερο; Πολλά από αυτά είναι ιδανικά για εκείνες τις μέρες που θέλεις να αφήσεις για λίγο το κινητό και να χαθείς σε ένα βιβλίο.

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Η αγάπη της για τα βιβλία δείχνει και μια πιο προσωπική πλευρά της Dua Lipa, μακριά από τα φώτα της σκηνής και τα συνεχόμενα headlines. Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία του διαβάσματος στην καθημερινότητά της, ενώ οι επιλογές της κινούνται από σύγχρονα μυθιστορήματα μέχρι ιστορίες που καταπιάνονται με πιο βαθιά κοινωνικά και προσωπικά ζητήματα. Και κάπως έτσι, η λίστα με τα βιβλία που έχει ξεχωρίσει η pop star αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους θέλουν να δουν τι πραγματικά την κρατά καθηλωμένη… εκτός μουσικής.

1. «Martyr!» – Kaveh Akbar

Η Dua Lipa έχει διαβάσει το «Martyr!» του Kaveh Akbar, ένα μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τη θλίψη, την αναζήτηση νοήματος και την έννοια της θυσίας. Κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Cyrus, ένας νεαρός άνδρας που έχει μια ιδιαίτερη εμμονή με τον θάνατο, μέχρι που η γνωριμία του με την Orkideh, μια καλλιτέχνιδα που βρίσκεται στο τέλος της ζωής της, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή και τη θυσία.

Πρόκειται για ένα βιβλίο γεμάτο ενέργεια και δίψα για ζωή, παρά το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής σκέφτεται διαρκώς τον θάνατο. Το ιδιαίτερο χιούμορ και οι απρόβλεπτες στιγμές του είναι επίσης στοιχεία που φαίνεται πως την κέρδισαν.

2. «Lost Lambs» – Madeline Cash

Tο «Lost Lambs» της Madeline Cash, είναι ένα βιβλίο που η Dua Lipa χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μυθιστορήματα του 2026. Η ιστορία επικεντρώνεται στην οικογένεια Flynn και στην απόφαση των γονιών, Catherine και Bud, να ανοίξουν τον γάμο τους.

Στο μεταξύ, οι τρεις κόρες τους, Abigail, Louise και Harper, αντιδρούν η καθεμία με τον δικό της τρόπο, δημιουργώντας ένα οικογενειακό χάος γεμάτο ένταση, χιούμορ και συναισθηματικές ανατροπές.

3. «Free» – Lea Ypi

Το «Free» της Lea Ypi είναι ένα memoir που καταγράφει την ενηλικίωση της συγγραφέα στην Αλβανία, την περίοδο κατά την οποία κατέρρεε το κομμουνιστικό καθεστώς.

Μέσα από την προσωπική της ιστορία, η Ypi εξετάζει τι σημαίνει πραγματικά η ελευθερία όταν όλα γύρω σου αλλάζουν. Η Dua Lipa στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το βιβλίο παρουσιάζει μια πολύ πρόσφατη ιστορική περίοδο μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που τη βίωσε από παιδί.

4. «Having Spent Life Seeking» – Kae Tempest

Τo «Having Spent Life Seeking» της Kae Tempest, ένα βιβλίο που καταπιάνεται με θέματα όπως η οικογενειακή τραυματική εμπειρία, ο εθισμός, η ταυτότητα φύλου, η ομοφοβία, η αγάπη και η επιθυμία.

Η ιστορία ακολουθεί τον Rothko, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη του μετά από χρόνια στη φυλακή και προσπαθεί να καταλάβει τι έχει αλλάξει γύρω του αλλά και μέσα του. Για τη Dua, πρόκειται για μια ιστορία που συνδυάζει δύσκολα και πολύ προσωπικά θέματα με μια πιο αισιόδοξη ματιά στην αυτοσυγχώρεση και την αποδοχή.

5. «So Late in the Day» – Claire Keegan

To «So Late in the Day» της Claire Keegan, μια συλλογή σύντομων ιστοριών που, παρά το μικρό τους μέγεθος, κρύβουν αρκετά βαριά και ουσιαστικά θέματα.

Η Dua το ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο μιλά για τις σχέσεις, τη συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες και τις συνέπειες της αδυναμίας να αλλάξουμε. Είναι από εκείνα τα βιβλία που μπορεί να διαβάσεις γρήγορα, αλλά πιθανότατα θα συνεχίσεις να σκέφτεσαι αρκετά μετά την τελευταία σελίδα.

Η reading list της Dua έχει… κάτι για όλους

Από το «Martyr!» μέχρι το «So Late in the Day», οι επιλογές της Dua Lipa δείχνουν ότι η τραγουδίστρια δεν φοβάται να κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και θεματολογίες. Ο κοινός παρονομαστής είναι οι ιστορίες που αφήνουν κάτι στον αναγνώστη και ανοίγουν συζητήσεις γύρω από μεγάλα, αλλά και πολύ προσωπικά ζητήματα.

Οπότε, αν το φετινό σου resolution είναι να διαβάσεις λίγο περισσότερο, ίσως η reading list της Dua Lipa να είναι το τέλειο σημείο εκκίνησης

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