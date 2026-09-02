City Guide 02.09.2026

Ένας μήνας μουσικής, θεάτρου και ανακαλύψεων έρχεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

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Ο Σεπτέμβριος ζωντανεύει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με μουσική, θέατρο, ξεναγήσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους
Mad.gr

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά δυναμικά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων με μουσική, θέατρο, περιηγήσεις στην πόλη και δράσεις για όλη την οικογένεια. Η Ημέρα Μνήμης της Μαρίας Κάλλας τιμάται με μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία με το Εθνικό Ωδείο, ενώ η Πλάκα γίνεται σκηνή μιας θεατρικής περιπατητικής διαδρομής στα ίχνη σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς φέρνουν στο μουσείο ένα “διαγαλαξιακό Μυστήριο” για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας παράλληλα το έναυσμα για τη νέα σεζόν οικογενειακών προγραμμάτων. Ξεναγήσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά και το αγαπημένο happening «La Mia Maria» συμπληρώνουν το πρόγραμμα του μήνα, δίνοντας πολλές αφορμές για μια επίσκεψη στο μουσείο.

Στένσιλ με πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας και υλικά για καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο Μουσείο.

‍ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16 Σεπτεμβρίου | Ημέρα μνήμης Μαρίας Κάλλας

Η ημέρα μνήμης της Μαρίας Κάλλας γίνεται φέτος αφορμή για μια ξεχωριστή συνεργασία. Στις 16 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων και το Εθνικό Ωδείο παρουσιάζουν μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη σπουδαία υψίφωνο, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο την καλλιτεχνική της κληρονομιά όσο και τη συνέχεια της μουσικής παιδείας μέσα από τη νέα γενιά λυρικών ερμηνευτών.

Στην εκδήλωση συμμετέχει η Τάξη Μελοδραματικής του Εθνικού Ωδείου, υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση της διακεκριμένης λυρικής τραγουδίστριας και παιδαγωγού Λυδίας Αγγελοπούλου, με τη μουσική συνοδεία του πιανίστα Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου. Μέσα από ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας, οι νέοι λυρικοί καλλιτέχνες θα αποτίσουν φόρο τιμής στην εμβληματική ερμηνεύτρια και στη διαχρονική επιρροή της.

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Παιδιά κρατούν πολύχρωμες κατασκευές στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

‍18 & 25 Σεπτεμβρίου | Στα Ίχνη των Λογοτεχνών: Μια θεατρική περιπατητική διαδρομή στην Πλάκα των Τεχνών

Στα γνώριμα σοκάκια της Πλάκας κρύβεται μια άλλη Αθήνα: η Αθήνα των λογοτεχνών. Μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το κοινό καλείται να ανακαλύψει τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους.

Σε κάθε στάση της περιήγησης ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, φωτίζοντας τη σχέση τους με την ιστορία, τα γεγονότα και την καθημερινή ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και άλλοι, «ζωντανεύουν» μπροστά μας μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους και πολύτιμα θραύσματα του παρελθόντος τους, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και την συλλογική μας μνήμη.

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Τρεις ηθοποιοί με ρετρό ρούχα συζητούν, ενώ ετοιμάζεται η θεατρική παράσταση στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.

‍Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου | Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πώς προστατεύουμε όσα έχουν αξία για τις επόμενες γενιές;

Με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο: αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Μουσείο Μαρία Κάλλας παρουσιάζει μια πρωτότυπη διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Η παράσταση «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 2050! Διαγαλαξιακά ταξίδια στον χρόνο!» μετατρέπει το μουσείο σε σκηνή περιπέτειας και φαντασίας και καλεί παιδιά 4-10 ετών και τους συνοδούς τους να γίνουν συνδημιουργοί της πολιτιστικής κληρονομιάς του αύριο.

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Κάθε Κυριακή του Σεπτεμβρίου | La Mia Maria: Create your own carte postale

Πού θα ταξιδέψει η δική σου carte postale;

Κάθε Κυριακή του Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, η προσωπογραφία της μεγάλης ντίβας μετατρέπεται σε πολύχρωμο stencil και γίνεται η αφορμή για ένα δημιουργικό παιχνίδι γεμάτο φαντασία και χρώματα για μικρούς και μεγάλους. Φεύγοντας, θα έχετε ένα μοναδικό ενθύμιο, που θα σας θυμίζει την ξεχωριστή αυτή γνωριμία με την δική σας Μαρία Κάλλας.

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Επισκέπτες στο Μουσείο Μαρία Κάλλας παρακολουθούν την έκθεση με τίτλο "Κοσμική Ζωή" που παρουσιάζει τη ζωή της διάσημης σοπράνο.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας μέσα από διαδραστικές και βιωματικές ξεναγήσεις που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις. Μέσα από θεματικά δωμάτια, οπτικοακουστικό υλικό, ηχητικά αποσπάσματα και νέες τεχνολογίες, το μουσείο προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία όπου η ζωή και η τέχνη της μεγάλης ντίβας ζωντανεύουν!

Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου:

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 | Αγγλική ξενάγηση ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα οικογενειακά προγράμματα του Μουσείου Μαρία Κάλλας επιστρέφουν για μια νέα δημιουργική σεζόν, με δράσεις που προσκαλούν παιδιά και γονείς να ανακαλύψουν το μουσείο μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική, το θέατρο και τη δημιουργική έκφραση!

Η αρχή γίνεται τον Σεπτέμβριο με τη διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 2050! Διαγαλαξιακά ταξίδια στον χρόνο!», στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ από τον Οκτώβριο ακολουθεί το καινούριο πρόγραμμα οικογενειακών προγραμμάτων του Μουσείου.

Ανακαλύψτε όλα τα οικογενειακά προγράμματα της νέας σεζόν εδώ.

 

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