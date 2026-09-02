«La Bola Negra»: Penélope Cruz και Glenn Close μαζί στη νέα ταινία του Netflix που ξεχώρισε στις Κάννες

Με μια ματιά Η ταινία «La Bola Negra» με πρωταγωνίστριες τις Penélope Cruz και Glenn Close αναμένεται στο Netflix.

Η πλοκή εκτυλίσσεται σε τρεις χρονικές περιόδους, συνδέοντας τρεις γενιές αντρών και την queer ταυτότητα.

Η ταινία αναφέρεται στον Ισπανικό Εμφύλιο και αντλεί έμπνευση από έργο του Λόρκα.

Το «La Bola Negra» απέσπασε Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μια νέα ταινία που έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πριν ακόμη φτάσει στις οθόνες του Netflix, αυτή είναι το «La Bola Negra». Και μόνο η συνύπαρξη της Penélope Cruz και της Glenn Close στο καστ είναι αρκετή για να δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, όμως η νέα ισπανόφωνη δραματική ταινία έχει πολύ περισσότερα να σου πει. Πρόκειται για μια φιλόδοξη παραγωγή που απλώνεται σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους και ακολουθεί τρεις γενιές αντρών, συνδέοντας τις ζωές τους μέσα από την επιθυμία, τον έρωτα, τον πόνο και τη μνήμη.

Την ίδια στιγμή, η ταινία αγγίζει ένα θέμα που εξακολουθεί να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη ορατότητα στη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση, την queer ταυτότητα, ενώ κοιτάζει προς μια από τις πιο ταραγμένες σελίδες της ισπανικής ιστορίας, τον Ισπανικό Εμφύλιο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο τίτλος της παραπέμπει σε ένα ημιτελές θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, δημιουργώντας έναν ακόμη κρίκο ανάμεσα στην προσωπική ιστορία των ηρώων και την ιστορική μνήμη της Ισπανίας.

Η ταινία, που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές προτάσεις της χρονιάς, έχει ήδη κερδίσει μια σημαντική διάκριση στο Φεστιβάλ Καννών του 2026. Παράλληλα, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα την 1η Σεπτεμβρίου το πρώτο τρέιλερ, επιτρέποντάς σου να πάρεις μια πρώτη γεύση από τον κόσμο που δημιούργησαν οι σκηνοθέτες Javier Calvo και Javier Ambrossi.

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Η Πενέλοπε Κρουζ και η Γκλεν Κλόουζ σε μια διαφορετική κινηματογραφική ιστορία

Στο επίκεντρο του «La Bola Negra» βρίσκονται 3 ομοφυλόφιλοι άντρες, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές και έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιθυμίες, φόβους και πληγές. Τους χαρακτήρες υποδύονται οι Milo Quifes , Guitarricadelafuente και Carlos González, με την ιστορία του τελευταίου να τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή. Η αφήγηση δεν ακολουθεί μια ευθεία διαδρομή. Αντίθετα, μετακινείσαι ανάμεσα στο 1932, το 1937 και το 2017, βλέποντας πώς διαφορετικές εποχές μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους και πώς οι προσωπικές ιστορίες μοιάζουν να κουβαλούν συναισθήματα και τραύματα που περνούν από γενιά σε γενιά.

Η Penélope Cruz και η Glenn Close προσθέτουν στο εγχείρημα δύο ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Η Κρουζ, βραβευμένη με Όσκαρ, και η Κλόουζ, η οποία έχει συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες για το χρυσό αγαλματίδιο, αποτελούν δύο από τις πιο ηχηρές παρουσίες της παραγωγής. Μαζί τους εμφανίζονται η Lola Dueñas, ο Julio Torres, πρώην σεναριογράφος του «Saturday Night Live», καθώς και ο Miguel Bernardeau, τον οποίο έχεις γνωρίσει μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Elite».

Από τον Ισπανικό Εμφύλιο στο 2017

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το «La Bola Negra» να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τον χρόνο. Η ιστορία μεταφέρεται σε τρεις διαφορετικές περιόδους, το 1932, το 1937 και το 2017. Οι δύο πρώτες χρονολογίες σε οδηγούν στην εποχή του Ισπανικού Εμφυλίου, μια περίοδο βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Εκεί το προσωπικό και το ιστορικό μοιάζουν να μπλέκονται, καθώς οι χαρακτήρες καλούνται να ζήσουν τις επιθυμίες και τις σχέσεις τους μέσα σε ένα περιβάλλον που κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Στη συνέχεια, η αφήγηση περνά στο 2017. Η απόσταση σχεδόν οκτώ δεκαετιών αλλάζει το κοινωνικό πλαίσιο, όχι όμως απαραίτητα και όλα όσα κουβαλούν οι άνθρωποι μέσα τους. Έτσι, το παρελθόν εξακολουθεί να έχει παρουσία στο παρόν, ενώ η μνήμη λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στις τρεις ιστορίες.

Ο Λόρκα βρίσκεται πίσω από τον τίτλο της ταινίας

Αν ο τίτλος «La Bola Negra» σου φαίνεται μυστηριώδης, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Προέρχεται από ένα ημιτελές θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του σπουδαίου Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα που δολοφονήθηκε το 1936. Η σύνδεση με τον Λόρκα δεν είναι απλώς ένας τίτλος που λειτουργεί ως αναφορά. Το έργο του και η εποχή στην οποία έζησε αποτελούν ένα σημαντικό πολιτισμικό και ιστορικό υπόβαθρο για την ταινία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δύο από τις χρονικές περιόδους της ιστορίας τοποθετούνται στην ταραγμένη δεκαετία του 1930. Με αυτόν τον τρόπο, το «La Bola Negra» φαίνεται να επιχειρεί να συνομιλήσει όχι μόνο με την ιστορία της Ισπανίας αλλά και με την πολιτιστική της κληρονομιά, χρησιμοποιώντας μια προσωπική ιστορία για να φωτίσει μεγαλύτερα ζητήματα γύρω από την ταυτότητα, την αγάπη και τη μνήμη.

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Η διάκριση στις Κάννες που ανέβασε τις προσδοκίες

Η ταινία έχει ήδη καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά της πριν από την επίσημη κυκλοφορία της. Οι σκηνοθέτες Javier Calvo και Javier Ambrossi μοιράστηκαν το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 2026 με τον Πολωνό σκηνοθέτη Paweł Pawlikowski για την ταινία «Fatherland». Η διάκριση αυτή προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια παραγωγή που ήδη διαθέτει ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ και μια ιστορία με αρκετές διαφορετικές θεματικές διαστάσεις. Το σενάριο του «La Bola Negra» υπογράφουν οι Javier Calvo και Javier Ambrossi μαζί με τον συνεργάτη τους Alberto Conejero. Η δημιουργική τους συνεργασία βρίσκεται στον πυρήνα μιας ταινίας που επιχειρεί να συνδέσει το προσωπικό δράμα με την ιστορία και την πολιτιστική μνήμη.

Και μια ιδιαίτερη προσθήκη στο καστ

Στο «La Bola Negra» κάνει επίσης το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως ηθοποιός ο Ισπανός μουσικός Guitarricadelafuente. Η παρουσία του αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στην ταινία, καθώς μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστός κυρίως μέσα από τη μουσική του. Εδώ, όμως, καλείται να περάσει από τη σκηνή της μουσικής στη μεγάλη οθόνη και να συμμετάσχει σε μια παραγωγή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον χάρη στη θεματολογία, το καστ και τη διάκρισή της στις Κάννες.

Πότε κυκλοφορεί το «La Bola Negra»;

Δεν θα χρειαστεί να περιμένεις πολύ για να δεις την ταινία. Το «La Bola Negra» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου 2026, δίνοντάς σου πρώτα την ευκαιρία να τη δεις στη μεγάλη οθόνη. Στη συνέχεια, η ταινία θα περάσει και στην πλατφόρμα του Netflix, όπου θα είναι διαθέσιμη από τις 2 Δεκεμβρίου 2026.

Μέχρι τότε, το τρέιλερ που κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου σου δίνει μια πρώτη εικόνα από μια ταινία που συνδυάζει ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ με μια βαθιά ισπανική ιστορία. Η παρουσία της Penélope Cruz και της Glenn Close, η σύνδεση με τον Λόρκα, η χρονική διαδρομή από τη δεκαετία του 1930 μέχρι το 2017 και, φυσικά, η διάκριση στις Κάννες συνθέτουν ένα παζλ που κάνει το «La Bola Negra» μία από τις παραγωγές που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου μέχρι το τέλος της χρονιάς.

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