Cinema 01.09.2026

Η Zendaya έγινε 30: Από τη Disney στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Hollywood

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Στα 30 της, η Zendaya έχει αφήσει τη Disney πίσω της, κατακτώντας το Hollywood και ξεχωρίζοντας παράλληλα στη μόδα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Zendaya γιορτάζει τα 30 της, έχοντας διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία από τη Disney στο Hollywood.
  • Ξεκίνησε από το Disney Channel με τη σειρά «Shake It Up» και εξελίχθηκε σε αναγνωρίσιμη παρουσία.
  • Σημαντικοί ρόλοι σε «Euphoria», «Dune» και «Spider-Man» ανέδειξαν το ταλέντο της.
  • Έχει επίσης ισχυρή παρουσία στη μόδα, μετατρέποντας τις εμφανίσεις της σε αντικείμενο συζήτησης.
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Τα 30 της χρόνια γιορτάζει σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η Zendaya, έχοντας ήδη διαγράψει μια πορεία που πολλές ηθοποιοί θα χρειάζονταν δεκαετίες για να χτίσουν. Από τα πρώτα της βήματα μπροστά στην κάμερα και τη συμμετοχή της στη σειρά «Shake It Up» μέχρι τις πολυσυζητημένες ερμηνείες της στο «Euphoria», το κινηματογραφικό σύμπαν του «Dune» και το «Spider-Man», η Zendaya κατάφερε να εξελιχθεί από ένα νεαρό κορίτσι της τηλεόρασης σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της γενιάς της.

Η Zendaya έγινε η πιο εμπορική ηθοποιός της χρονιάς, σπάζοντας ρεκόρ το 2026 με την εμφάνισή της.
https://www.instagram.com/zendaya/

Και αν υπάρχει κάτι που κάνει την πορεία της ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, είναι πως δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο χώρο. Η ηθοποιός έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία και στη μόδα, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους και έχει μετατρέψει κάθε δημόσια εμφάνισή της σε αντικείμενο συζήτησης, αποδεικνύοντας πως το προσωπικό στιλ μπορεί να γίνει εξίσου σημαντικό κομμάτι μιας καριέρας όσο και οι επαγγελματικές επιτυχίες.

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Η Zendaya έχει καταφέρει μέσα στα χρόνια να αλλάξει πολλές φορές εικόνα χωρίς να χάσει την προσωπικότητά της. Όταν πρωτοσυστήθηκε σε ένα ευρύτερο κοινό μέσα από το Disney Channel, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν τη διεθνή πορεία που θα ακολουθούσε. Η συμμετοχή της στο «Shake It Up» αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας της και της έδωσε την ευκαιρία να γίνει γνωστή σε εκατομμύρια νέους θεατές.

Η Zendaya με εντυπωσιακό φόρεμα και περίτεχνο κόσμημα στην πλάτη, γιορτάζει τις επιτυχίες της στο Hollywood.
https://www.instagram.com/zendaya/

Από εκεί και πέρα, όμως, η Zendaya δεν έμεινε στάσιμη. Με σταθερά βήματα άρχισε να διευρύνει το καλλιτεχνικό της πεδίο και να επιλέγει ρόλους που της επέτρεψαν να δείξει μια διαφορετική πλευρά του ταλέντου της. Η μετάβαση από τις νεανικές παραγωγές σε πιο απαιτητικούς ρόλους ήταν καθοριστική για την εξέλιξή της και έδειξε πως είχε πολύ περισσότερα να προσφέρει από όσα ίσως περίμενε αρχικά το κοινό.

Η Zendaya με κόκκινο φόρεμα ποζάρει με αυτοπεποίθηση, αναδεικνύοντας τις επιτυχίες της στο Hollywood.
https://www.instagram.com/zendaya/

Κομβικό σημείο στην πορεία της αποτέλεσε το «Euphoria». Μέσα από τον ρόλο της Rue, η Zendaya παρουσίασε μια πιο ώριμη και σύνθετη πλευρά της ως ηθοποιός, κερδίζοντας την αναγνώριση κοινού και κριτικών. Η ερμηνεία της στη σειρά την ανέδειξε σε μία από τις σημαντικότερες νέες παρουσίες της τηλεόρασης και επιβεβαίωσε πως μπορούσε να σταθεί με άνεση σε δραματικούς και ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους.

Η Zendaya με φόρεμα με φτερά και σκίσιμο στο πόδι, αποκαλύπτει το viral μακιγιάζ του καλοκαιριού.
https://www.instagram.com/ernestocasillas/

Παράλληλα, η κινηματογραφική της πορεία συνέχισε να μεγαλώνει. Η παρουσία της στις ταινίες «Spider-Man» την έφερε ακόμη πιο κοντά στο παγκόσμιο mainstream κοινό, ενώ η συμμετοχή της στο «Dune» την τοποθέτησε σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά projects των τελευταίων ετών. Με κάθε νέο ρόλο, η Zendaya δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την εικόνα της νεαρής σταρ που γνωρίσαμε στην αρχή της καριέρας της.

Η Zendaya με εντυπωσιακή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Spider-Man, ποζάρει χαμογελώντας στους fans.
https://www.instagram.com/zendaya/

Η Zendaya έχει εξελιχθεί σε fashion icon, με τις εμφανίσεις της σε πρεμιέρες, βραβεία και μεγάλες διοργανώσεις μόδας να συγκεντρώνουν διαρκώς το ενδιαφέρον. Δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά συχνά επιλέγει εμφανίσεις που δημιουργούν συζήτηση και ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δημόσια εικόνα της.

Η Zendaya στο CinemaCon του Las Vegas με εντυπωσιακό σύνολο, στο πλαίσιο του press tour για το Dune 3.
https://www.instagram.com/voguegreece/

Στα 30 της, επομένως, η Zendaya δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς της. Το έχει ήδη κάνει μέσα από τους ρόλους, τις συνεργασίες και τις επιλογές της. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το τι θα ακολουθήσει.

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