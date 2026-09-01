Celeb World 01.09.2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Η τρυφερή εξομολόγηση για τα 2 χρόνια γάμου

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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη γιορτάζει την επέτειο γάμου με τον Γρηγόρη Μόργκαν και κάνει μια συγκινητική εξομολόγηση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν γιόρτασαν δύο χρόνια γάμου.
  • Η Βαλαβάνη μοιράστηκε τρυφερές στιγμές και προσωπικό μήνυμα στα social media.
  • Περιέγραψε τη σχέση τους ως συνειδητή επιλογή ζωής, σε καλές και δύσκολες στιγμές.
  • Η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει είναι για εκείνη πολύ σημαντική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δύο χρόνια γάμου συμπλήρωσαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν και η δημοσιογράφος θέλησε να γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα με έναν τρόπο που τα είπε όλα χωρίς να χρειαστεί να γράψει πολλά. Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών από την κοινή τους ζωή, η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές γεμάτες χαμόγελα, τρυφερότητα και όμορφες αναμνήσεις, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα προς τον σύζυγό της.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν γιορτάζουν τα 2 χρόνια γάμου με τρυφερή εξομολόγηση και χαμόγελα.
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/

Αν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει στην ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη σχέση της με τον Γρηγόρη Μόργκαν όχι μόνο ως μια όμορφη ερωτική ιστορία, αλλά ως μια συνειδητή επιλογή ζωής, με τον σύζυγό της να βρίσκεται στο πλευρό της τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές. Με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, η δημοσιογράφος έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας να συνοδεύσει τις κοινές τους φωτογραφίες με ένα μήνυμα που αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όσα αισθάνεται για τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να βρίσκεται δίπλα της.

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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν συμπλήρωσαν δύο χρόνια γάμου και η δημοσιογράφος θέλησε να γιορτάσει την επέτειό τους με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση. Μέσα από κοινές φωτογραφίες τους, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα προσωπικό μήνυμα γεμάτο αγάπη και συγκίνηση.

«Two years of us. Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα. Εσένα να μου κρατάς το χέρι, να γελάμε, να ονειρευόμαστε, να μεγαλώνουμε μαζί. Εσένα για να χτίσω το σπίτι και την οικογένειά μου. Εσένα για να μοιράζομαι τις πιο όμορφες αλλά και τις πιο απλές στιγμές της ζωής. Εσένα να έχω δίπλα μου όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν δεν είναι. Σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη και σε όσες υπάρχουν. Δύο χρόνια παντρεμένοι και ακόμα η πιο εύκολη απάντηση είσαι εσύ @morgan.grigoris. Always you. 01.09.2024».

Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν γιορτάζουν τα 2 χρόνια γάμου τους στην παραλία με χαρούμενες στιγμές.
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν γιορτάζουν τα 2 χρόνια γάμου με τρυφερή εξομολόγηση και χαμόγελα.
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν γιορτάζουν τα 2 χρόνια γάμου με τρυφερή εξομολόγηση και βόλτα στη θάλασσα.
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στην παραλία γιορτάζοντας τα 2 χρόνια γάμου τους.
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν περπατούν χέρι-χέρι σε μονοπάτι, γιορτάζοντας τα 2 χρόνια γάμου τους.
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/

Η ημερομηνία «01.09.2024» που συνόδευσε την ανάρτηση σηματοδοτεί την ημέρα του γάμου τους. Δύο χρόνια μετά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, έχοντας πλέον και τον γιο τους στη ζωή τους, με τη δημοσιογράφο να δείχνει μέσα από τα λόγια της πως η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει αποτελεί για εκείνη μια από τις πιο όμορφες και σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

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Γρηγόρης Μόργκαν Ευρυδίκη Βαλαβάνη
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