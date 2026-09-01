Celeb World 01.09.2026

Justin Bieber: Οι τρυφερές selfies με τη Hailey στο γάμο του Finneas Sulewski

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Ο Justin Bieber αποκάλυψε φωτογραφίες από τον γάμο του Finneas και της Claudia Sulewski και μάς έδωσε μια γεύση από τη μεγάλη βραδιά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Justin και η Hailey Bieber παρευρέθηκαν στον γάμο του Finneas και της Claudia Sulewski.
  • Ο Justin μοιράστηκε selfies με τη Hailey από το wedding weekend στο Instagram.
  • Στον γάμο παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως η Billie Eilish, που τέλεσε την τελετή.
  • Η Hailey επέλεξε lime-green φόρεμα, ενώ ο Justin φόρεσε μαύρο κοστούμι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber βρέθηκαν ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους του γάμου του Finneas και της Claudia Sulewski και ο Justin φρόντισε να μας δώσει μια μικρή γεύση από τη λαμπερή βραδιά. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από το wedding weekend, με τις selfies με τη Hailey να ξεχωρίζουν.

Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber μοιράζονται στιγμές από τον γάμο του Finneas Sulewski με τρυφερές selfies.
https://www.instagram.com/lilbieber

Ο Finneas και η Claudia Sulewski παντρεύτηκαν το Σάββατο 29 Αυγούστου στο εντυπωσιακό San Ysidro Ranch στο Montecito της California. Η τελετή είχε έντονο celebrity χαρακτήρα, καθώς ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Billie Eilish, η Kristen Bell, ο Dax Shepard, ο Jason Sudeikis, η Nina Dobrev, η Rachel Sennott, η Emma Chamberlain και η Stassie Karanikolaou.

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Η Billie Eilish, μάλιστα, είχε έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό ρόλο στη μεγάλη ημέρα του αδερφού της, αφού ανέλαβε να τελέσει την τελετή. Ο Finneas και η Claudia είναι μαζί εδώ και χρόνια και έχουν εμφανιστεί πολλές φορές μαζί σε red carpets και σημαντικά events, ενώ η σχέση τους έχει αποτελέσει έμπνευση και για τη μουσική του.

Η Billie Eilish σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/billieeilish/

Φυσικά, το wedding look της Hailey Bieber δεν πέρασε απαρατήρητο. Η ίδια επέλεξε ένα εντυπωσιακό lime-green halter φόρεμα, το οποίο συνδύασε με λευκή ομπρέλα και ένα ποτό στο χέρι, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό look.

Ο Justin κινήθηκε σε πιο understated vibes, φορώντας μαύρο κοστούμι, γυαλιά ηλίου και oversized παντελόνι. Στις φωτογραφίες που ανέβασε, οι δυο τους ποζάρουν χαλαροί μπροστά από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, ενώ ο Justin συνόδευσε το post με κόκκινες καρδιές.

Η Hailey Bieber με εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο γάμο του Finneas Sulewski, δίπλα στον Justin Bieber.
https://www.instagram.com/lilbieber/

Αυτή δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι που οι Biebers έδωσαν το «παρών» σε celebrity wedding. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαν βρεθεί στον γάμο της Jordyn Woods με τον NBA star Karl-Anthony Towns στο Malibu.

Όσο για τον Finneas, συνεχίζει παράλληλα τη δική του επιτυχημένη πορεία στη μουσική και στο scoring. Μετά το solo album του «For Cryin’ Out Loud!», έχει ασχοληθεί και με τη μουσική επένδυση παραγωγών, μεταξύ των οποίων και η δεύτερη σεζόν του «Beef» στο Netflix.

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Hailey Bieber Justin Bieber
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