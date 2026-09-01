Μουσική 01.09.2026

Ο APON φέρνει το viral φαινόμενο «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

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Ο APON ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ και υπόσχεται ένα live που θα ξεχωρίσει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Mad.gr

Ο APON, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του κυκλοφορία, μεταφέρει τη μαγεία του «Ηχογένεια tour» στην καρδιά της Αθήνας, στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο APON παρουσιάζει την «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, με Opening Act τη Νίνα Μαζάνη.

Μετά από μια σαρωτική περιοδεία ανά την Ελλάδα, γεμάτη sold out εμφανίσεις, το απόλυτο μουσικό talk-of-the-town του φετινού καλοκαιριού κορυφώνεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ και έρχεται να «ντύσει» το φθινοπωρινό βράδυ της πρωτεύουσας με τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του που μετρούν ήδη πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points.

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Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά ένα high-energy live show υψηλής αισθητικής, γεμάτο από τα megahits του νέου του album «Ηχογένεια», καθώς και την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της γενιάς του.

Ο APON στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ για την «Ηχογένεια tour» με το κοινό να απολαμβάνει τη συναυλία.

Μεγάλος χορηγός της βραδιάς είναι η Coca-Cola, η οποία στηρίζει σταθερά μουσικές εμπειρίες που ενώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν αυθεντικές στιγμές χαράς. Με το «Ηχογένεια tour», η Coca-Cola συμβάλλει στη δημιουργία μοναδικών αναμνήσεων που γεννιούνται πάνω στη σκηνή και συνεχίζουν να ζουν μέσα στην καρδιά του κοινού για πολύ καιρό μετά.

Η συναυλία στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ υπόσχεται να ενώσει το κοινό και τον APON σε μια βραδιά γεμάτη παλμό, σύγχρονο ήχο και τραγούδια που γίνονται απόλυτο συναίσθημα.

Μην το χάσετε!

Ο APON τραγουδάει στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της «Ηχογένεια tour» του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
ΤΗΛ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/apon-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου

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