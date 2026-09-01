Tupac: Ένοχος ο Keffe D για τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac Shakur, δικαστήριο στο Las Vegas έκρινε ένοχο τον Keffe D για τον θάνατο του θρυλικού ράπερ

Με μια ματιά Ο Keffe D κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ Tupac Shakur στο Λας Βέγκας.

Ο Tupac Shakur πυροβολήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996 και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα σε ηλικία 25 ετών.

Ο Keffe D, πρώην αρχηγός των South Side Compton Crips, ήταν το μοναδικό άτομο που κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία.

Η καταδίκη του Keffe D κλείνει μια υπόθεση που παρέμενε άλυτη για σχεδόν 30 χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac Shakur, η πολύκροτη υπόθεση φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Δικαστήριο στο Las Vegas έκρινε ένοχο τον Duane Keith Davis, γνωστό ως Keffe D, για τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο διάσημες άλυτες υποθέσεις στην ιστορία της hip-hop.

Ο Tupac Shakur είχε δεχθεί πυροβολισμούς τον Σεπτέμβριο του 1996, ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο κοντά στη Las Vegas Strip. Ο καλλιτέχνης υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά και ένα μυστήριο που απασχολούσε τους fans για δεκαετίες.

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Ο Keffe D, πρώην αρχηγός των South Side Compton Crips, είχε κατηγορηθεί ότι οργάνωσε και σχεδίασε την επίθεση εναντίον του Tupac. Είναι, μάλιστα, το μοναδικό άτομο που έχει κατηγορηθεί επίσημα για τη δολοφονία του ράπερ, γεγονός που έκανε την εξέλιξη της δίκης ιδιαίτερα σημαντική για την υπόθεση.

Η δολοφονία του Tupac αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα mysteries της μουσικής βιομηχανίας. Παρά τις πολυάριθμες θεωρίες και τις έρευνες που ακολούθησαν, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν τρεις δεκαετίες μέχρι η υπόθεση να οδηγηθεί σε αυτή την κρίσιμη δικαστική εξέλιξη.

Ο Tupac παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της hip-hop, με τραγούδια και albums που εξακολουθούν να ακούγονται από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Η ζωή, η μουσική και ο πρόωρος θάνατός του έχουν γίνει κομμάτι της ιστορίας της rap, ενώ η υπόθεση της δολοφονίας του έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις.

Η καταδίκη του Keffe D έρχεται έτσι να κλείσει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία της hip-hop. Για τους fans του Tupac, όμως, η μουσική του παραμένει ζωντανή, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

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