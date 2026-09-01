«The Princess Diaries 3»: Η Julie Andrews λέει «όχι» στην επιστροφή της ως Queen Clarisse

Με μια ματιά
- Η Julie Andrews δεν θα επιστρέψει ως Queen Clarisse στο "The Princess Diaries 3".
- Η ηθοποιός θεωρεί ότι ο ρόλος της έχει ολοκληρωθεί και απομακρύνεται από τον κινηματογράφο.
- Η Anne Hathaway θα επιστρέψει ως Mia Thermopolis στην τρίτη ταινία.
- Η παραγωγή του "The Princess Diaries 3" βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς την παρουσία της Queen Clarisse.
Μια μεγάλη απουσία φαίνεται πως θα έχει το «The Princess Diaries 3», καθώς η Julie Andrews επιβεβαίωσε ότι δεν θα επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο της Queen Clarisse. Η 90χρονη ηθοποιός, που αγαπήθηκε από ολόκληρες γενιές μέσα από τις δύο πρώτες ταινίες, αποφάσισε να πει οριστικά «όχι» στην επιστροφή στη Genovia.
Η Julie Andrews είχε υποδυθεί τη βασίλισσα και γιαγιά της Mia Thermopolis, την οποία ενσάρκωσε η Anne Hathaway, χαρίζοντας μερικές από τις πιο iconic στιγμές του franchise. Αυτή τη φορά, όμως, η ηθοποιός θεωρεί πως ο κύκλος της στη μεγάλη οθόνη έχει πλέον ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη.
«Είχα μια υπέροχη διαδρομή», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθεί από τον κινηματογράφο. Έτσι, όσο κι αν οι fans θα ήθελαν να τη δουν ξανά στο παλάτι της Genovia, η Queen Clarisse δεν αναμένεται να εμφανιστεί στο τρίτο κεφάλαιο της αγαπημένης σειράς ταινιών.
Διάβασε επίσης: Γιατί η Zendaya είναι η τέλεια επιλογή για τη Meg στο live-action του Ηρακλή
Η απουσία της Julie Andrews δεν σημαίνει, πάντως, ότι το The Princess Diaries 3 δεν θα γίνει. Η παραγωγή της τρίτης ταινίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Anne Hathaway να επιστρέφει στον ρόλο που την έκανε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η Mia Thermopolis, λοιπόν, θα επιστρέψει στη Genovia, αυτή τη φορά χωρίς τη γιαγιά της στο πλευρό της. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα εξηγηθεί μέσα στην ιστορία η απουσία της Queen Clarisse και πόσο θα επηρεάσει την εξέλιξη της νέας ταινίας.
Για τους fans του franchise, η επιστροφή της Anne Hathaway αποτελεί από μόνη της μεγάλο γεγονός. Οι δύο πρώτες ταινίες, «The Princess Diaries» και «The Princess Diaries 2: Royal Engagement», έχουν αποκτήσει cult status και παραμένουν αγαπημένες, ειδικά σε όσους μεγάλωσαν με την ιστορία της awkward έφηβης που ανακάλυψε ξαφνικά ότι είναι πριγκίπισσα.
Goodbye, Queen Clarisse
Η Julie Andrews αφήνει πίσω της έναν ρόλο που συνδέθηκε έντονα με την pop culture και με μια ολόκληρη εποχή του teen cinema. Η Queen Clarisse ήταν η elegant αλλά αυστηρή γιαγιά που ανέλαβε να μάθει στη Mia όλα όσα χρειαζόταν για να γίνει πριγκίπισσα, ενώ η σχέση τους αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι των δύο ταινιών.
Τώρα, η νέα ταινία καλείται να συνεχίσει την ιστορία χωρίς ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του franchise. Η Anne Hathaway, πάντως, έχει ήδη επιστρέψει στον κόσμο της Genovia και οι fans περιμένουν να δουν τι επιφυλάσσει το «The Princess Diaries 3».
Μπορεί η Queen Clarisse να μην επιστρέψει, όμως η Genovia ανοίγει ξανά τις πόρτες της. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι το reunion της Mia με το παλάτι έχει ήδη κάνει τους fans να μετρούν αντίστροφα.
Διάβασε επίσης:
- Μεγάλη ανατροπή στο box office: Ο Spider-Man φαίνεται να ξεπερνά τον Τιτανικό σε εισπράξεις!
- «Unabomber»: Το Netflix έφερε την σκοτεινή ιστορία του Ted Kaczynski στην οθόνη
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.