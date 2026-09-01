Cinema 01.09.2026

«The Princess Diaries 3»: Η Julie Andrews λέει «όχι» στην επιστροφή της ως Queen Clarisse

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Η Julie Andrews αποκάλυψε πως έχει έρθει η στιγμή να αποσυρθεί από τη μεγάλη οθόνη και δεν θα εμφανιστεί στο «Princess Diaries 3»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Julie Andrews δεν θα επιστρέψει ως Queen Clarisse στο "The Princess Diaries 3".
  • Η ηθοποιός θεωρεί ότι ο ρόλος της έχει ολοκληρωθεί και απομακρύνεται από τον κινηματογράφο.
  • Η Anne Hathaway θα επιστρέψει ως Mia Thermopolis στην τρίτη ταινία.
  • Η παραγωγή του "The Princess Diaries 3" βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς την παρουσία της Queen Clarisse.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μεγάλη απουσία φαίνεται πως θα έχει το «The Princess Diaries 3», καθώς η Julie Andrews επιβεβαίωσε ότι δεν θα επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο της Queen Clarisse. Η 90χρονη ηθοποιός, που αγαπήθηκε από ολόκληρες γενιές μέσα από τις δύο πρώτες ταινίες, αποφάσισε να πει οριστικά «όχι» στην επιστροφή στη Genovia.

Η Anne Hathaway σε σκηνή από το «The Princess Diaries» που σηματοδοτεί την επιστροφή της ταινίας, με απρόσμενη απουσία της Julie Andrews.
Η Anne Hathaway ως Mia Thermopolis στο «The Princess Diaries».

Η Julie Andrews είχε υποδυθεί τη βασίλισσα και γιαγιά της Mia Thermopolis, την οποία ενσάρκωσε η Anne Hathaway, χαρίζοντας μερικές από τις πιο iconic στιγμές του franchise. Αυτή τη φορά, όμως, η ηθοποιός θεωρεί πως ο κύκλος της στη μεγάλη οθόνη έχει πλέον ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη.

«Είχα μια υπέροχη διαδρομή», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθεί από τον κινηματογράφο. Έτσι, όσο κι αν οι fans θα ήθελαν να τη δουν ξανά στο παλάτι της Genovia, η Queen Clarisse δεν αναμένεται να εμφανιστεί στο τρίτο κεφάλαιο της αγαπημένης σειράς ταινιών.

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Η απουσία της Julie Andrews δεν σημαίνει, πάντως, ότι το The Princess Diaries 3 δεν θα γίνει. Η παραγωγή της τρίτης ταινίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Anne Hathaway να επιστρέφει στον ρόλο που την έκανε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Julie Andrews ποζάρει για το "The Princess Diaries" με την απρόσμενη απουσία της να συζητείται.
https://www.instagram.com/JulieAndrews/

Η Mia Thermopolis, λοιπόν, θα επιστρέψει στη Genovia, αυτή τη φορά χωρίς τη γιαγιά της στο πλευρό της. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα εξηγηθεί μέσα στην ιστορία η απουσία της Queen Clarisse και πόσο θα επηρεάσει την εξέλιξη της νέας ταινίας.

Για τους fans του franchise, η επιστροφή της Anne Hathaway αποτελεί από μόνη της μεγάλο γεγονός. Οι δύο πρώτες ταινίες, «The Princess Diaries» και «The Princess Diaries 2: Royal Engagement», έχουν αποκτήσει cult status και παραμένουν αγαπημένες, ειδικά σε όσους μεγάλωσαν με την ιστορία της awkward έφηβης που ανακάλυψε ξαφνικά ότι είναι πριγκίπισσα.

Goodbye, Queen Clarisse

Η Julie Andrews αφήνει πίσω της έναν ρόλο που συνδέθηκε έντονα με την pop culture και με μια ολόκληρη εποχή του teen cinema. Η Queen Clarisse ήταν η elegant αλλά αυστηρή γιαγιά που ανέλαβε να μάθει στη Mia όλα όσα χρειαζόταν για να γίνει πριγκίπισσα, ενώ η σχέση τους αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι των δύο ταινιών.

Τώρα, η νέα ταινία καλείται να συνεχίσει την ιστορία χωρίς ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του franchise. Η Anne Hathaway, πάντως, έχει ήδη επιστρέψει στον κόσμο της Genovia και οι fans περιμένουν να δουν τι επιφυλάσσει το «The Princess Diaries 3».

Μπορεί η Queen Clarisse να μην επιστρέψει, όμως η Genovia ανοίγει ξανά τις πόρτες της. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι το reunion της Mia με το παλάτι έχει ήδη κάνει τους fans να μετρούν αντίστροφα.

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Julie Andrews The Princess Diaries
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