Ψάχνεις νέα σειρά; Το «Furious» έχει 8 επεισόδια και άπειρες ανατροπές

Το «Furious» είναι το νέο σκοτεινό crime του Disney+ που βάζει μια πράκτορα του FBI απέναντι σε μια αινιγματική serial killer

Με μια ματιά Το «Furious» είναι ένα σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ 8 επεισοδίων στο Disney+.

Η σειρά ακολουθεί μια πράκτορα του FBI που κυνηγά μια serial killer πλούσιων ανδρών.

Τα όρια μεταξύ θύτη, θύματος και κυνηγού θολώνουν καθώς οι δύο γυναίκες πλησιάζουν.

Η σειρά εστιάζει στα κίνητρα των χαρακτήρων και αντλεί έμπνευση από το «The Black Widow» (1987). Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ψάχνεις την επόμενη σειρά που θα σε κάνει να πατήσεις «επόμενο επεισόδιο» χωρίς δεύτερη σκέψη; Το Disney+ φέρνει το «Furious», ένα σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ που συνδυάζει μυστήριο, ένταση και ένα παιχνίδι γάτας-ποντικιού που σύντομα γίνεται πολύ πιο περίπλοκο. Η σειρά αποτελείται από μόλις 8 επεισόδια, οπότε είναι ιδανική για binge-watching.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Alice Black, μια πράκτορας του FBI που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μια σειρά δολοφονιών. Η έρευνά της την οδηγεί στην Catherine, μια ψυχρή και αινιγματική serial killer που στοχεύει πλούσιους άνδρες και πιστεύει πως οι πράξεις της αποτελούν μια μορφή δικαιοσύνης. Όσο οι δύο γυναίκες πλησιάζουν η μία την άλλη, τα όρια ανάμεσα στον θύτη, το θύμα και τον κυνηγό αρχίζουν να θολώνουν.

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Η Emmy Rossum, γνωστή από το «Shameless», υποδύεται την Alice, ενώ απέναντί της βρίσκεται η Lola Petticrew ως Catherine. Η δυναμική των δύο χαρακτήρων είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη σειρά να ξεχωρίζει, καθώς η σύγκρουσή τους εξελίσσεται σταδιακά σε μια έντονη ψυχολογική αναμέτρηση.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Scott McNairy, Quincy Tyler Bernstine και Jake Lacy, ενώ πίσω από τη σειρά βρίσκεται η Elizabeth Meriwether, δημιουργός του «New Girl» και του «The Dropout». Αυτή τη φορά αφήνει την κωμωδία στην άκρη και βουτά σε ένα πολύ πιο σκοτεινό σύμπαν, γεμάτο ηθικά διλήμματα και δύσκολες αποφάσεις.

Το «Furious» αντλεί έμπνευση από την ταινία «The Black Widow» του 1987, αλλά ακολουθεί τη δική του κατεύθυνση, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στα κίνητρα των ηρώων. Ποιος έχει τελικά δίκιο όταν πιστεύει ότι αποδίδει δικαιοσύνη; Αν αγαπάς τα crime stories με ανατροπές και χαρακτήρες που δεν χωρούν εύκολα σε «καλούς» και «κακούς», αυτή η σειρά μπαίνει εύκολα στη watchlist σου.

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