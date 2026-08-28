Cinema 28.08.2026

Willy Wonka x Squid Game: Το νέο reality του Netflix είναι ό,τι πιο random θα δεις σήμερα

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Το «Wonka’s The Golden Ticket» έρχεται στο Netflix και μοιάζει με «Squid Game» σε… Wonka edition σε νέο reality
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέο reality του Netflix, "Wonka's The Golden Ticket", συνδυάζει Willy Wonka και Squid Game.
  • 12 διαγωνιζόμενοι διεκδικούν έπαθλο "ισόβιας παροχής χρημάτων" μέσω δοκιμασιών.
  • Ο Gene Wilder ως Willy Wonka επανέρχεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με άδεια της οικογένειάς του.
  • Η πρεμιέρα είναι στις 23 Σεπτεμβρίου, με το φινάλε στις 30 Σεπτεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix ετοιμάζεται να μας βάλει για ακόμη μία φορά σε ένα παιχνίδι όπου η αγωνία, ο ανταγωνισμός και το… χάος πρωταγωνιστούν. Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό δεν θυμίζει απλώς ένα κλασικό reality διαγωνισμού, αλλά τον μαγικό κόσμο του Willy Wonka. Το νέο reality competition ονομάζεται «Wonka’s The Golden Ticket» και θα βάλει 12 τυχερούς διαγωνιζόμενους να αναμετρηθούν μεταξύ τους για ένα έπαθλο που περιγράφεται ως… «μια ζωή γεμάτη χρήματα». Το τι ακριβώς σημαίνει «lifetime supply of money» δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, κάτι που κάνει το concept ακόμα πιο intriguing.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Αν το «Squid Game» συναντούσε τον Willy Wonka και στη θέση των τρομακτικών δοκιμασιών έμπαιναν Oompa Loompas, κάπως έτσι θα έμοιαζε το αποτέλεσμα. Οι 12 παίκτες θα πρέπει να περάσουν από διαφορετικές δοκιμασίες και να επικρατήσουν των αντιπάλων τους, έχοντας ως μεγάλο στόχο το μυστηριώδες χρυσό εισιτήριο. Το Netflix φαίνεται πως ποντάρει σε ένα concept που συνδυάζει nostalgia, reality τηλεόραση και αρκετή δόση absurdity. Και, φυσικά, όλα αυτά στον κόσμο του Wonka, όπου ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την επόμενη πόρτα.

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Και εδώ έρχεται το πιο αναπάντεχο κομμάτι του project. Τον ρόλο του οικοδεσπότη θα «κρατήσει» ο Gene Wilder ως Willy Wonka, παρότι ο iconic ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 2016. Για τη νέα παραγωγή, η φωνή του Wilder αναδημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με τη συγκατάθεση της οικογένειας και του estate του ηθοποιού.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η επιλογή αυτή αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πρόκειται για μία από τις περιπτώσεις όπου η AI χρησιμοποιείται για να επαναφέρει τη φωνή ενός αγαπημένου ηθοποιού σε ένα ολοκαίνουριο project. Παράλληλα, όμως, δίνει στη σειρά έναν ακόμη πιο έντονο nostalgic χαρακτήρα, συνδέοντάς τη με την εμβληματική ερμηνεία του Gene Wilder ως Willy Wonka.

Πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix; ️

Το «Wonka’s The Golden Ticket» κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί σε δύο μέρη στις 30 Σεπτεμβρίου.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Μέχρι τότε, ένα πράγμα παραμένει μεγάλο μυστήριο: τι ακριβώς είναι η «ισόβια παροχή χρημάτων» που διεκδικούν οι 12 διαγωνιζόμενοι; Γιατί, αν υπάρχει κάτι που μας έχει μάθει ο Willy Wonka, είναι πως τίποτα δεν είναι ποτέ ακριβώς όπως φαίνεται…

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