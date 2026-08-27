Living 27.08.2026

Τα 5 πιο εύκολα energy hacks για να μπεις στη νέα σεζόν με άλλον αέρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν η νέα σεζόν σε βρίσκει ήδη κουρασμένο, αυτά τα καθημερινά hacks μπορούν να γίνουν το μικρό boost που χρειάζεσαι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ξεκίνα τη μέρα χωρίς άμεση χρήση κινητού, αφιερώνοντας λίγα λεπτά ηρεμίας.
  • Ενσωμάτωσε μικρές δόσεις κίνησης στην καθημερινότητα, όπως περπάτημα ή σκάλες.
  • Διατήρησε την ενυδάτωση πίνοντας νερό τακτικά, προσθέτοντας γεύση αν χρειάζεται.
  • Δημιούργησε μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα για καλύτερη ξεκούραση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σεζόν είναι η τέλεια αφορμή για ένα μικρό restart στην καθημερινότητά σου. Αν νιώθεις ότι επιστρέφοντας στους ρυθμούς της δουλειάς, των υποχρεώσεων και της γεμάτης ατζέντας η ενέργειά σου πέφτει πιο γρήγορα απ’ όσο θα ήθελες, δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα από τη μία μέρα στην άλλη. Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να σε βοηθήσουν να αισθάνεσαι πιο δραστήριος, συγκεντρωμένος και οργανωμένος μέσα στην ημέρα. Το μυστικό βρίσκεται στις μικρές κινήσεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά και όχι σε μια ακόμη αυστηρή ρουτίνα που θα σε κουράσει πριν προλάβεις να τη συνηθίσεις.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

1. Ξεκίνα τη μέρα σου χωρίς να πιάνεις αμέσως το κινητό

Το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ανοίξεις τα μάτια σου μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την πρωινή σου διάθεση. Αντί να μπεις κατευθείαν σε emails, μηνύματα και social media, χάρισε στον εαυτό σου λίγα λεπτά χωρίς οθόνες. Άνοιξε τα παράθυρα, πιες ένα ποτήρι νερό, τεντώσου ή απλώς κάθισε για λίγο ήρεμα. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις μια περίπλοκη πρωινή ρουτίνα. Ακόμη και 10 λεπτά χωρίς την ένταση των ειδοποιήσεων μπορούν να κάνουν το ξεκίνημα της ημέρας πιο ήρεμο.

Διάβασε επίσης: Το «Hot Cross Bun» αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το άγχος – Όλες οι σκέψεις σε τάξη

2. Βάλε λίγη κίνηση στην καθημερινότητά σου

Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να περιλαμβάνει μια απαιτητική προπόνηση. Αντίθετα, μπορείς να εκμεταλλευτείς τις μικρές ευκαιρίες για κίνηση που υπάρχουν μέσα στη μέρα. Ένας περίπατος, λίγες διατάσεις το πρωί, οι σκάλες αντί για το ασανσέρ ή ένα σύντομο διάλειμμα από την καρέκλα μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκολλήσεις από την αδράνεια και να επιστρέψεις στις υποχρεώσεις σου με πιο καθαρό μυαλό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Μην αφήνεις το νερό για όταν διψάσεις

Η ενυδάτωση είναι από εκείνες τις απλές συνήθειες που εύκολα ξεχνάς όταν η ημέρα γίνεται απαιτητική. Έχε ένα μπουκάλι νερό δίπλα σου στη δουλειά ή στο σπίτι και προσπάθησε να πίνεις τακτικά μέσα στην ημέρα. Αν βαριέσαι το σκέτο νερό, μπορείς να προσθέσεις λίγες φέτες λεμόνι, αγγούρι ή φρέσκα μυρωδικά για περισσότερη γεύση. Το ζητούμενο είναι να κάνεις την ενυδάτωση τόσο εύκολη, ώστε να μη χρειάζεται καν να το σκέφτεσαι.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

4. Φτιάξε ένα βραδινό ritual που σε κατεβάζει ταχύτητα

Αν θέλεις περισσότερη ενέργεια την επόμενη ημέρα, αξίζει να κοιτάξεις και το προηγούμενο βράδυ. Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια ούτε κάτι που χωρά μόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις. Δοκίμασε να δημιουργήσεις μια μικρή, σταθερή διαδικασία πριν τον ύπνο. Χαμήλωσε τα φώτα, άφησε στην άκρη τις οθόνες, διάβασε λίγες σελίδες από ένα βιβλίο ή κάνε ένα ζεστό ντους. Όσο πιο ξεκάθαρα δίνεις στο σώμα σου το μήνυμα ότι η ημέρα τελειώνει, τόσο πιο εύκολο μπορεί να γίνει το πέρασμα στη χαλάρωση.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5. Μην γεμίζεις κάθε λεπτό της ημέρας

Ένα από τα μεγαλύτερα energy hacks της νέας σεζόν μπορεί να είναι και το πιο απλό: άφησε λίγο χώρο στην ημέρα σου. Δεν χρειάζεται κάθε ώρα να είναι προγραμματισμένη και κάθε κενό να γεμίζει με μια ακόμη υποχρέωση. Μερικά λεπτά χωρίς πρόγραμμα, ένας καφές με ησυχία, μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό ή λίγος χρόνος για κάτι που πραγματικά απολαμβάνεις μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρές επαναφορτίσεις μέσα στην ημέρα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν θέλεις να νιώσεις περισσότερη ενέργεια, δεν χρειάζεται να μεταμορφώσεις τη ζωή σου μέσα σε μία εβδομάδα. Διάλεξε μία ή δύο συνήθειες από τις παραπάνω και κάν’ τες μέρος της καθημερινότητάς σου χωρίς υπερβολές και ενοχές.

Διάβασε επίσης: Post-vacation blues; Πώς να κάνεις κάθε σου βράδυ να μοιάζει με διακοπές

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Hacks ενέργεια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σίσσυ Χρηστίδου: Γύρισε τον χρόνο πίσω με μία φωτογραφία – Η συγκινητική στιγμή με τον γιο της

Σίσσυ Χρηστίδου: Γύρισε τον χρόνο πίσω με μία φωτογραφία – Η συγκινητική στιγμή με τον γιο της

27.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το beauty μυστικό της Δανάης Μπάρκα για λαμπερό δέρμα
Beauty

Το beauty μυστικό της Δανάης Μπάρκα για λαμπερό δέρμα

27.08.2026
Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος
Life

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

27.08.2026
Οι Gigi και Bella Hadid σε ρόλο cowgirl για τη νέα καμπάνια Guest in Residence
Fashion

Οι Gigi και Bella Hadid σε ρόλο cowgirl για τη νέα καμπάνια Guest in Residence

27.08.2026
Η φανουρόπιτα της Φαίης Σκορδά ξεχώρισε: Η παραδοσιακή συνταγή για το γλυκό της ημέρας
Food

Η φανουρόπιτα της Φαίης Σκορδά ξεχώρισε: Η παραδοσιακή συνταγή για το γλυκό της ημέρας

27.08.2026
Ψάχνεις τα πιο cool φθινοπωρινά outfits; 5 looks που φοράνε τώρα τα It-girls
Fashion

Ψάχνεις τα πιο cool φθινοπωρινά outfits; 5 looks που φοράνε τώρα τα It-girls

27.08.2026
Summer glow: Η Δέσποινα Βανδή αποκαλύπτει τα 4 βασικά βήματα του καλοκαιρινού της μακιγιάζ
Beauty

Summer glow: Η Δέσποινα Βανδή αποκαλύπτει τα 4 βασικά βήματα του καλοκαιρινού της μακιγιάζ

27.08.2026
Yayoi Kusama: O οίκος Louis Vuitton αποχαιρετά τη γυναίκα που έντυσε τις τσάντες του με βούλες
Fashion

Yayoi Kusama: O οίκος Louis Vuitton αποχαιρετά τη γυναίκα που έντυσε τις τσάντες του με βούλες

27.08.2026
Kate Moss x Gucci: Η εμφάνιση που ξυπνά τις πιο iconic στιγμές των ’90s
Celeb News

Kate Moss x Gucci: Η εμφάνιση που ξυπνά τις πιο iconic στιγμές των ’90s

27.08.2026
3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου
Beauty

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

27.08.2026
Πανσέληνος Αυγούστου: Η πιο όμορφη δωρεάν έξοδος του καλοκαιριού επιστρέφει

Πανσέληνος Αυγούστου: Η πιο όμορφη δωρεάν έξοδος του καλοκαιριού επιστρέφει

Ψάχνεις τα πιο cool φθινοπωρινά outfits; 5 looks που φοράνε τώρα τα It-girls

Ψάχνεις τα πιο cool φθινοπωρινά outfits; 5 looks που φοράνε τώρα τα It-girls

Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

Το viral φαγητό του TikTok με σύκα που θα σε κάνει να δεις τη φέτα αλλιώς

Το viral φαγητό του TikTok με σύκα που θα σε κάνει να δεις τη φέτα αλλιώς

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη