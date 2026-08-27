Life 27.08.2026

Η φανουρόπιτα της Φαίης Σκορδά ξεχώρισε: Η παραδοσιακή συνταγή για το γλυκό της ημέρας

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Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου στις 27 Αυγούστου, η Φαίη Σκορδά έφτιαξε τη δική της φανουρόπιτα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Φαίη Σκορδά έφτιαξε φανουρόπιτα για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου.
  • Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται παραδοσιακά με 7, 9 ή 11 υλικά.
  • Η συνταγή είναι εύκολη, αρωματική και αφράτη, με βασικά υλικά όπως αλεύρι, ελαιόλαδο, ζάχαρη και πορτοκάλι.
  • Το έθιμο της φανουρόπιτας συνδέεται με την προσφορά στην εκκλησία και το μοίρασμα σε φίλους και συγγενείς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Φαίη Σκορδά μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε φανουρόπιτα, με αφορμή τη σημερινή γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το αποτέλεσμα και μας έδωσε την τέλεια αφορμή για να θυμηθούμε μια από τις πιο αγαπημένες παραδοσιακές πίτες της ελληνικής κουζίνας.

https://www.instagram.com/fayskorda/
https://www.instagram.com/fayskorda/

Η φανουρόπιτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, που τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Παραδοσιακά, παρασκευάζεται με 7, 9 ή 11 υλικά και προσφέρεται στην εκκλησία για να διαβαστεί, ενώ στη συνέχεια μοιράζεται σε φίλους και συγγενείς. Με αφορμή λοιπόν τη φανουρόπιτα της Φαίης Σκορδά, μπορείς κι εσύ να δοκιμάσεις μια εύκολη, αρωματική και αφράτη εκδοχή στο σπίτι.

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Φανουρόπιτα: Η εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Η συγκεκριμένη συνταγή δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορείς να την ετοιμάσεις γρήγορα, ακόμη κι αν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία στη ζαχαροπλαστική.

https://www.instagram.com/fayskorda/
https://www.instagram.com/fayskorda/

Υλικά

  • 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
  • 1 φλιτζάνι ζάχαρη
  • 1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού
  • 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
  • ½ κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο
  • 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα
  • ½ φλιτζάνι σταφίδες
  • ½ φλιτζάνι καρύδια, χοντροκομμένα
Ένα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο, πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη και αμύγδαλα, σερβιρισμένο σε γυάλινη βάση.
Πηγή: Unsplash

Εκτέλεση

  1. Προθερμαίνεις αρχικά τον φούρνο στους 180°C και λαδώνεις καλά μια στρογγυλή φόρμα ή ένα ταψί.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη και στη συνέχεια προσθέτεις τον χυμό πορτοκαλιού. Διαλύεις τη σόδα μέσα στον χυμό και την προσθέτεις στο μείγμα, ανακατεύοντας καλά.
  3. Στη συνέχεια ρίχνεις σταδιακά το αλεύρι, την κανέλα και το γαρίφαλο. Ανακατεύεις μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα, χωρίς να το παραδουλέψεις.
  4. Προσθέτεις τις σταφίδες και τα καρύδια και ανακατεύεις απαλά ώστε να κατανεμηθούν σε όλο το μείγμα.
  5. Μεταφέρεις το μείγμα στη φόρμα και ψήνεις για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι η φανουρόπιτα να πάρει ωραίο χρώμα και ένα ξυλάκι που θα βυθίσεις στο κέντρο να βγαίνει καθαρό.
  6. Την αφήνεις να κρυώσει καλά πριν την ξεφορμάρεις και, αν θέλεις, μπορείς να την πασπαλίσεις με λίγη άχνη ζάχαρη.
Μια φέτα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο με γλάσο σε ένα πιάτο, ιδανικό για ένα εύκολο γλυκό.
Πηγή: Unsplash

Η παράδοση πίσω από τη φανουρόπιτα

Η φανουρόπιτα δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό γλυκό. Είναι ένα έθιμο που έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με τον Άγιο Φανούριο και τη γιορτή του. Πολλοί την ετοιμάζουν στις 27 Αυγούστου και την προσφέρουν στην εκκλησία, ακολουθώντας το έθιμο και τηρώντας την παράδοση.

https://www.instagram.com/fayskorda/
https://www.instagram.com/fayskorda/

Και κάπως έτσι, μια ανάρτηση της Φαίης Σκορδά για τη φανουρόπιτα γίνεται η τέλεια αφορμή για να βάλεις κι εσύ ποδιά, να γεμίσεις το σπίτι με άρωμα κανέλας και πορτοκαλιού και να φτιάξεις ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά της ημέρας.

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συνταγή ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ φανουρόπιτα
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