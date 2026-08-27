Beauty 27.08.2026

Summer glow: Η Δέσποινα Βανδή αποκαλύπτει τα 4 βασικά βήματα του καλοκαιρινού της μακιγιάζ

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Όλα τα μυστικά ομορφιάς και τα προϊόντα που επέλεξε η τραγουδίστρια για ένα γρήγορο, ηλιοκαμένο look με φυσική λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε τα 4 βήματα του καλοκαιρινού της μακιγιάζ.
  • Χρησιμοποιεί διπλή εφαρμογή concealer για φωτεινότητα και κάλυψη.
  • Εφαρμόζει bronzer για φυσικές σκιάσεις και ρουζ για λάμψη στα μάγουλα και τα βλέφαρα.
  • Ολοκληρώνει με σχολαστικό blending για ομοιόμορφο και ανάλαφρο αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις δικές της προτάσεις για ένα γρήγορο, φυσικό και απόλυτα καλοκαιρινό μακιγιάζ μοιράστηκε πρόσφατα η Δέσποινα Βανδή, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους. Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην κάμερα φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε ραφ και λευκό ριγέ μπικίνι, το οποίο διέθετε έναν κομψό μεταλλικό κρίκο στο κέντρο του στήθους. Την καλοκαιρινή της εμφάνιση συμπλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο διακριτικά χρυσά περιδέραια στον λαιμό και κομψά βραχιόλια στους καρπούς, ενώ το φυσικό μαύρισμα της επιδερμίδας της λειτούργησε ως η ιδανική βάση για την ομορφιά της.

Δέσποινα Βανδή
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Πριν προχωρήσει στα προϊόντα μακιγιάζ, η ίδια φρόντισε να καθαρίσει επιμελώς το πρόσωπό της, προετοιμάζοντάς το κατάλληλα για να υποδεχτεί τα καλλυντικά. Η διαδικασία που ακολούθησε βασίζεται σε απλές και γρήγορες κινήσεις, κατάλληλες για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, προσφέροντας ένα λαμπερό και αναζωογονημένο αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές.

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1. Διπλή εφαρμογή concealer για αψεγάδιαστη κάλυψη

Το πρώτο βήμα της ρουτίνας περιλαμβάνει τη χρήση concealer σε δύο διαφορετικούς τόνους. Η τραγουδίστρια εφαρμόζει μια ανοιχτόχρωμη απόχρωση στα εσωτερικά σημεία του προσώπου για να φωτίσει το βλέμμα και τις περιοχές που το χρειάζονται, ενώ χρησιμοποιεί μια πιο σκούρα απόχρωση, ιδανική σε τόνο honey, στα σημεία του προσώπου που έχει επηρεάσει περισσότερο ο ήλιος και το μαύρισμα.

Δέσποινα Βανδή
https://www.instagram.com/desp1navandi/

2. Σμίλευση με bronzer για φυσικές σκιάσεις

Στη συνέχεια, η διαδικασία συνεχίζεται με την εφαρμογή ενός ζεστού bronzer σε μορφή στικ. Το προϊόν τοποθετείται στρατηγικά κάτω από τα κόκκαλα των παρειών, στο πιγούνι αλλά και κατά μήκος της μύτης, δημιουργώντας κολακευτικές σκιάσεις που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου χωρίς να βαραίνουν την επιδερμίδα.

3. Ρουζ για υγιή λάμψη και χρώμα στα βλέφαρα

Για να δώσει ζωντάνια και φρεσκάδα στην όψη της, η Δέσποινα Βανδή επιλέγει ένα ρουζ σε απόχρωση sexy rose. Το τοποθετεί προσεκτικά ανάμεσα στο concealer και το bronzer, ενώ κάνει παράλληλα ένα ελαφρύ πέρασμα με το ίδιο προϊόν και στα βλέφαρα, πετυχαίνοντας αρμονία και χρωματική συνοχή σε όλο το πρόσωπο.

Η Δέσποινα Βανδή ποζάρει χαμογελαστή και full in love κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της.
https://www.instagram.com/desp1navandi/

4. Σχολαστικό blending για ομοιόμορφο φινίρισμα

Το τελικό στάδιο ολοκληρώνεται με το καλό ανακάτεμα όλων των προϊόντων με τη βοήθεια ειδικού πινέλου, ώστε να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ένα ομοιόμορφο, ανάλαφρο αποτέλεσμα που ολοκληρώνεται σε μόλις λίγα λεπτά, χαρίζοντας μια λαμπερή όψη ιδανική για τις καλοκαιρινές βραδιές.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Καλοκαίρι 2026 μακιγιάζ
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