Το viral φαγητό του TikTok με σύκα που θα σε κάνει να δεις τη φέτα αλλιώς

Μόλις 20 λεπτά στον φούρνο αρκούν για να μεταμορφωθούν λίγα απλά υλικά σε ένα πιάτο που κλέβει τις εντυπώσεις από το πρώτο σερβίρισμα

Με μια ματιά Viral συνταγή TikTok συνδυάζει φέτα, σύκα, μέλι και φιστίκια.

Η συνταγή απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία και ψήνεται στον φούρνο.

Ισορροπεί γλυκές και αλμυρές γεύσεις, με κρεμώδη φέτα και ζουμερά σύκα.

Σερβίρεται ζεστή, ιδανικά με τραγανό ψωμί, για ένα εύκολο πιάτο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ο Αύγουστος έχει για σένα τη γεύση του καλοκαιριού, τότε δύσκολα υπάρχει καλύτερη εποχή για να βάλεις τα φρέσκα σύκα στο τραπέζι σου. Ζουμερά, γλυκά και γεμάτα άρωμα, βρίσκονται αυτή την περίοδο στα καλύτερά τους και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και τα πιο απλά υλικά σε ένα πιάτο που εντυπωσιάζει. Αυτή ακριβώς είναι η λογική πίσω από το viral φαγητό του TikTok που συνδυάζει φέτα, σύκα, μέλι και φιστίκια και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν μια συνταγή να ξεχωρίζει: χρειάζεται ελάχιστη προετοιμασία, ψήνεται στον φούρνο και ισορροπεί υπέροχα ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό.

Η φέτα λιώνει και αποκτά μια υπέροχη χρυσαφένια επιφάνεια, τα σύκα ψήνονται μαζί της και γίνονται ακόμη πιο γλυκά, ενώ το μέλι και τα αλατισμένα φιστίκια ολοκληρώνουν κάθε μπουκιά. Αν, μάλιστα, την προσφέρεις με τραγανό ψωμί, έχεις μπροστά σου ένα πανεύκολο πιάτο που μπορεί να σταθεί από το καλοκαιρινό τραπέζι μέχρι ένα πιο χαλαρό βραδινό με φίλους.

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Το μυστικό της συνταγής βρίσκεται στην ισορροπία των γεύσεων. Η αλμυρή και κρεμώδης φέτα λειτουργεί ως βάση, ενώ τα ώριμα σύκα δίνουν φυσική γλυκύτητα και μια ζουμερή υφή. Το μέλι ενισχύει αυτή τη γλυκιά πλευρά και τα χοντροκομμένα φιστίκια προσθέτουν την απαραίτητη τραγανή πινελιά. Λίγο φρέσκο θυμάρι έρχεται να δώσει το αρωματικό τελείωμα, ενώ το ελαιόλαδο βοηθά όλα τα υλικά να ψηθούν όμορφα μαζί.

Υλικά:

1 κομμάτι φέτα

6 ώριμα σύκα, κομμένα στα τέσσερ

30 γραμμάρια φιστίκια, χοντροκομμένα

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας μέλι

Μερικά κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

Πώς θα τη φτιάξεις στον φούρνο

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Τοποθέτησε ολόκληρο το κομμάτι της φέτας σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος και περιχύνεις με το ελαιόλαδο. Στη συνέχεια, πρόσθεσε γύρω από τη φέτα τα κομμένα σύκα και τα χοντροκομμένα φιστίκια. Ρίξε από πάνω το μέλι και ολοκλήρωσε με τα κλωνάρια φρέσκου θυμαριού. Βάλε το σκεύος στον φούρνο και ψήσε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι η φέτα να έχει πάρει χρώμα και το μέλι να αρχίσει να κοχλάζει.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο που σερβίρεται καλύτερα ζεστό, όσο η φέτα παραμένει μαλακή και τα σύκα είναι γεμάτα από τους χυμούς τους.

Με τι να σερβίρεις την ψητή φέτα με σύκα

Εδώ μπορείς πραγματικά να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη. Το πιο απλό και ίσως ιδανικό ταίριασμα είναι ένα καλό, τραγανό ψωμί, ώστε να βουτάς κάθε κομμάτι στη λιωμένη φέτα, το μέλι και τους χυμούς των σύκων. Αν θέλεις να τη μετατρέψεις σε μέρος ενός πιο πλούσιου τραπεζιού, μπορείς να την τοποθετήσεις σε μια πιατέλα με άλλα τυριά και να δημιουργήσεις ένα εντυπωσιακό cheese board. Και φυσικά, ένα δροσερό λευκό κρασί μπορεί να συνοδεύσει ιδανικά τις γλυκές και αλμυρές γεύσεις του πιάτου.

Αν αγαπάς τις εύκολες συνταγές που χρειάζονται λίγα υλικά αλλά δείχνουν σαν να χρειάστηκες πολύ περισσότερη προσπάθεια, αυτή η ψητή φέτα με σύκα είναι από εκείνες που αξίζει να κρατήσεις.

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