Life 26.08.2026

Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

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Το veggie burger της Drew Barrymore είναι η απόλυτη λύση για ένα γρήγορο και δημιουργικό γεύμα με ό,τι έχεις στο ψυγείο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Drew Barrymore προτείνει συνταγή για εύκολο και νόστιμο veggie burger.
  • Η συνταγή βασίζεται σε απλά υλικά όπως φασόλια, ρύζι και λαχανικά.
  • Τα υλικά μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με αυτά που έχει κανείς στην κουζίνα του.
  • Τα burgers πλάθονται, ψήνονται σε τηγάνι και σερβίρονται με υλικά της επιλογής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι vegetarian ή απλώς θέλεις ένα εύκολο και χορταστικό burger χωρίς κρέας, η Drew Barrymoreέχει μια super ιδέα που αξίζει να δοκιμάσεις. Η συνταγή της βασίζεται σε απλά υλικά, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και ατελείωτη προετοιμασία.

Η ηθοποιός Ντρου Μπάριμορ σε εμφάνιση από τη δεκαετία των '90s.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το καλύτερο; Μπορείς να τη φέρεις στα μέτρα σου και να χρησιμοποιήσεις ό,τι έχεις ήδη στην κουζίνα. Φασόλια, ρύζι, λαχανικά και λίγα μυρωδικά γίνονται μέσα σε λίγα λεπτά ένα νόστιμο veggie patty.

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Και αν έχεις leftovers στο ψυγείο που δεν ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις, ακόμα καλύτερα! Το συγκεκριμένο burger είναι το απόλυτο food hack για εύκολο summer lunch ή dinner, ενώ μπορείς να το σερβίρεις με φρέσκα λαχανικά και την αγαπημένη σου sauce.

Υλικά

  • 1 φλιτζάνι μαγειρεμένα μαύρα φασόλια
  • 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο καστανό ρύζι
  • 1-2 λαχανικά της επιλογής σου, ψιλοκομμένα
  • 2-3 κ.σ. salsa ή σάλτσα ντομάτας
  • 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας
  • 2-3 κ.σ. αλεύρι ρεβιθιού ή τριμμένη φρυγανιά
  • Κύμινο, σκόρδο, ρίγανη ή άλλα μπαχαρικά
  • Λίγο ελαιόλαδο για το τηγάνι

Εκτέλεση

1. Ανακάτεψε: Βάλε σε ένα μπολ τα μαύρα φασόλια, το ρύζι και τα ψιλοκομμένα λαχανικά. Πρόσθεσε τη salsa, τη σάλτσα σόγιας και τα μπαχαρικά.

2. Δέσε το μείγμα: Πρόσθεσε σταδιακά το αλεύρι ρεβιθιού ή τη φρυγανιά μέχρι το μείγμα να γίνει αρκετά συμπαγές ώστε να πλάθεται.

3. Πλάσε: Χώρισε το μείγμα και σχημάτισε burger patties με τα χέρια σου.

4. Ψήσε: Ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι και ψήσε τα burgers για λίγα λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν τραγανή επιφάνεια.

5. Σέρβιρε: Βάλε το veggie burger σε ψωμάκι με ντομάτα, μαρούλι, avocado και την αγαπημένη σου sauce.

https://www.instagram.com/drewbarrymore/
https://www.instagram.com/drewbarrymore/

Δεν έχεις μαύρα φασόλια; No worries! Μπορείς να χρησιμοποιήσεις φακές, ρεβίθια ή άλλα όσπρια. Το ίδιο ισχύει και για το ρύζι και τα λαχανικά. Η λογική της συνταγής είναι απλή: βάζεις ό,τι έχεις, πλάθεις, ψήνεις και απολαμβάνεις!

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burger drew barrymore
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