Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

Αν είσαι vegetarian ή απλώς θέλεις ένα εύκολο και χορταστικό burger χωρίς κρέας, η Drew Barrymoreέχει μια super ιδέα που αξίζει να δοκιμάσεις. Η συνταγή της βασίζεται σε απλά υλικά, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και ατελείωτη προετοιμασία.

Το καλύτερο; Μπορείς να τη φέρεις στα μέτρα σου και να χρησιμοποιήσεις ό,τι έχεις ήδη στην κουζίνα. Φασόλια, ρύζι, λαχανικά και λίγα μυρωδικά γίνονται μέσα σε λίγα λεπτά ένα νόστιμο veggie patty.

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Και αν έχεις leftovers στο ψυγείο που δεν ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις, ακόμα καλύτερα! Το συγκεκριμένο burger είναι το απόλυτο food hack για εύκολο summer lunch ή dinner, ενώ μπορείς να το σερβίρεις με φρέσκα λαχανικά και την αγαπημένη σου sauce.

Υλικά

1 φλιτζάνι μαγειρεμένα μαύρα φασόλια

1 φλιτζάνι μαγειρεμένο καστανό ρύζι

1-2 λαχανικά της επιλογής σου, ψιλοκομμένα

2-3 κ.σ. salsa ή σάλτσα ντομάτας

1 κ.σ. σάλτσα σόγιας

2-3 κ.σ. αλεύρι ρεβιθιού ή τριμμένη φρυγανιά

Κύμινο, σκόρδο, ρίγανη ή άλλα μπαχαρικά

Λίγο ελαιόλαδο για το τηγάνι

Εκτέλεση

1. Ανακάτεψε: Βάλε σε ένα μπολ τα μαύρα φασόλια, το ρύζι και τα ψιλοκομμένα λαχανικά. Πρόσθεσε τη salsa, τη σάλτσα σόγιας και τα μπαχαρικά.

2. Δέσε το μείγμα: Πρόσθεσε σταδιακά το αλεύρι ρεβιθιού ή τη φρυγανιά μέχρι το μείγμα να γίνει αρκετά συμπαγές ώστε να πλάθεται.

3. Πλάσε: Χώρισε το μείγμα και σχημάτισε burger patties με τα χέρια σου.

4. Ψήσε: Ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι και ψήσε τα burgers για λίγα λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν τραγανή επιφάνεια.

5. Σέρβιρε: Βάλε το veggie burger σε ψωμάκι με ντομάτα, μαρούλι, avocado και την αγαπημένη σου sauce.