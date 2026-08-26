Celeb World 26.08.2026

Αποστολία Ζώη: Η νέα «βασίλισσα της ζούγκλας» μόλις έφτασε στη Ζανζιβάρη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη, έκανε ράστα και μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξωτική απόδρασή της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη μετά από πρόσφατη απόδραση στο Μπαλί.
  • Η τραγουδίστρια αποκάλυψε νέο look με ξανθά ράστα κοτσιδάκια.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες με στέμμα από φυτά και λουλούδια, κρατώντας καρύδα και φρούτα.
  • Η Αποστολία Ζώη νιώθει σαν "βασίλισσα της ζούγκλας" στη Ζανζιβάρη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αποστολία Ζώη άφησε για λίγο πίσω την καθημερινότητα και ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη, λίγους μήνες μετά την απόδρασή της στο Μπαλί. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από το εξωτικό ταξίδι της, αποκαλύπτοντας παράλληλα το νέο της look.

https://www.instagram.com/apostoliazoi/
https://www.instagram.com/apostoliazoi/

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η Αποστολία Ζώη αποφάσισε να αλλάξει τα μαλλιά της, επιλέγοντας ξανθά ράστα κοτσιδάκια που ταιριάζουν απόλυτα με το tropical σκηνικό της Ζανζιβάρης.

Διάβασε επίσης: Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ποζάρει φορώντας ένα αυτοσχέδιο στέμμα και ένα βραχιόλι από φυτά και κόκκινα λουλούδια, ενώ κρατά στα χέρια της μια καρύδα και εξωτικά φρούτα που δοκίμασε κατά τη διάρκεια της απόδρασής της.

https://www.instagram.com/apostoliazoi/
https://www.instagram.com/apostoliazoi/
https://www.instagram.com/apostoliazoi/
https://www.instagram.com/apostoliazoi/

Η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο το ταξίδι της, με την ίδια να γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χαμένη στη Ζανζιβάρη… Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας!».

https://www.instagram.com/apostoliazoi/
https://www.instagram.com/apostoliazoi/
https://www.instagram.com/apostoliazoi/
https://www.instagram.com/apostoliazoi/

Με το tropical mood στα ύψη, το νέο hair look και φόντο την εξωτική Ζανζιβάρη, η Αποστολία Ζώη φαίνεται πως ζει ένα ακόμη ταξίδι γεμάτο εικόνες, χρώματα και νέες εμπειρίες.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Αποστολία Ζώη διακοπές ταξίδι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

26.08.2026
Επόμενο
Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

26.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»
Celeb News

Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

26.08.2026
Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες και την αγωνία της ως single μητέρα
Celeb News

Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες και την αγωνία της ως single μητέρα

26.08.2026
Justin Bieber & Hailey Bieber: Η φωτογραφία από τη λίμνη που φωνάζει «summer romance»
Celeb News

Justin Bieber & Hailey Bieber: Η φωτογραφία από τη λίμνη που φωνάζει «summer romance»

26.08.2026
Ζέτα Δούκα: Η δροσερή απόδραση στα Τρίκαλα με την κόρη της
Celeb News

Ζέτα Δούκα: Η δροσερή απόδραση στα Τρίκαλα με την κόρη της

26.08.2026
Βάσια Κωσταρά: Έγινε 40 και το γιόρτασε με ένα party υπερπαραγωγή
Celeb News

Βάσια Κωσταρά: Έγινε 40 και το γιόρτασε με ένα party υπερπαραγωγή

26.08.2026
H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα
Celeb News

H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα

26.08.2026
Karol G: Δώρισε $1,2 εκατ. στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας
Celeb News

Karol G: Δώρισε $1,2 εκατ. στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας

26.08.2026
«Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα
Celeb News

«Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα

26.08.2026
Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

26.08.2026
Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη