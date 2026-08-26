Αποστολία Ζώη: Η νέα «βασίλισσα της ζούγκλας» μόλις έφτασε στη Ζανζιβάρη

Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη, έκανε ράστα και μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξωτική απόδρασή της

Με μια ματιά Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη μετά από πρόσφατη απόδραση στο Μπαλί.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε νέο look με ξανθά ράστα κοτσιδάκια.

Δημοσίευσε φωτογραφίες με στέμμα από φυτά και λουλούδια, κρατώντας καρύδα και φρούτα.

Η Αποστολία Ζώη νιώθει σαν "βασίλισσα της ζούγκλας" στη Ζανζιβάρη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αποστολία Ζώη άφησε για λίγο πίσω την καθημερινότητα και ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη, λίγους μήνες μετά την απόδρασή της στο Μπαλί. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από το εξωτικό ταξίδι της, αποκαλύπτοντας παράλληλα το νέο της look.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η Αποστολία Ζώη αποφάσισε να αλλάξει τα μαλλιά της, επιλέγοντας ξανθά ράστα κοτσιδάκια που ταιριάζουν απόλυτα με το tropical σκηνικό της Ζανζιβάρης.

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Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ποζάρει φορώντας ένα αυτοσχέδιο στέμμα και ένα βραχιόλι από φυτά και κόκκινα λουλούδια, ενώ κρατά στα χέρια της μια καρύδα και εξωτικά φρούτα που δοκίμασε κατά τη διάρκεια της απόδρασής της.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο το ταξίδι της, με την ίδια να γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χαμένη στη Ζανζιβάρη… Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας!».

Με το tropical mood στα ύψη, το νέο hair look και φόντο την εξωτική Ζανζιβάρη, η Αποστολία Ζώη φαίνεται πως ζει ένα ακόμη ταξίδι γεμάτο εικόνες, χρώματα και νέες εμπειρίες.

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