Celeb World 26.08.2026

Ζέτα Δούκα: Η δροσερή απόδραση στα Τρίκαλα με την κόρη της

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Η Ζέτα Δούκα απολαμβάνει στιγμές δροσιάς και ηρεμίας στους Καλόγηρους Τρικάλων μαζί με την κόρη της, Θάλεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ζέτα Δούκα πέρασε μέρος των διακοπών της στους Καλόγηρους Τρικάλων με την κόρη της.
  • Απόλαυσαν βουτιές στον καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, πεζοπορία και τοξοβολία.
  • Η κόρη της, Θάλεια, δοκίμασε επίσης ιππασία, ενώ τα άλογα τρέχουν ελεύθερα στο δάσος.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε την απόδραση ως ανάσα δροσιάς, ηρεμίας και ποιότητας ζωής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μακριά από τον θόρυβο και τους ρυθμούς της Αθήνας επέλεξε να περάσει μέρος των διακοπών της η Ζέτα Δούκα, απολαμβάνοντας μαζί με την κόρη της τη δροσιά και την ηρεμία της φύσης. Η ηθοποιός βρέθηκε στους Καλόγηρους Τρικάλων και μοιράστηκε μέσα από το Instagram ένα μικρό photo και video diary από την απόδρασή τους.

https://www.instagram.com/zetadouka
https://www.instagram.com/zetadouka

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που έκαναν, ξεχώρισαν οι βουτιές στα παγωμένα νερά του καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, αλλά και η πεζοπορία και η τοξοβολία. Η 10χρονη κόρη της, Θάλεια, δοκίμασε παράλληλα και την ιππασία, με τη Ζέτα Δούκα να δείχνει ενθουσιασμένη από το φυσικό τοπίο και τις εμπειρίες που έζησαν.

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Η Ζέτα Δούκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το συγκεκριμένο μέρος, περιγράφοντας την απόδραση ως μια πραγματική ανάσα δροσιάς και ηρεμίας μέσα στον καύσωνα. «Ανάσα δροσιάς, ηρεμίας και ποιότητας ζωής πριν τον χαμό της Αθήνας. Αχχχ. Ό,τι και να πω γι’ αυτό το μαγικό μέρος, είναι λίγο. Δεν το χορταίνω!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

https://www.instagram.com/zetadouka
https://www.instagram.com/zetadouka

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη δροσιά του βουνού και στη γαλήνη που προσφέρει το φυσικό τοπίο, περιγράφοντας την εμπειρία ως το τέλειο αντίδοτο στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/zetadouka/
https://www.instagram.com/zetadouka/

Φυσικά, από την απόδραση δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι βουτιές. Η Ζέτα Δούκα απόλαυσε τα παγωμένα νερά του καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, τα οποία όπως φαίνεται έγιναν ένα από τα αγαπημένα της σημεία.

Μάλιστα, με αρκετή δόση χιούμορ, αποκάλυψε πως πλέον αποκαλεί τον καταρράκτη τη δική της «παιδική χαρά». «Εν μέσω καύσωνα, βρήκαμε τη δροσιά του βουνού, τη βροχούλα, την απέραντη ηρεμία της φύσης. Και τα παγωμένα νερά του καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, που αποκαλώ πια τη δική μου “παιδική χαρά”», ανέφερε.

Η οικογενειακή απόδραση, όμως, είχε πολύ περισσότερα από βουτιές. Μαμά και κόρη εξερεύνησαν το δάσος μέσα από πεζοπορικές διαδρομές, ενώ δοκίμασαν και την τοξοβολία. Η Θάλεια, από την πλευρά της, είχε την ευκαιρία να κάνει και ιππασία, με τη μητέρα της να μοιράζεται μια ιδιαίτερα όμορφη λεπτομέρεια για τα άλογα που συνάντησαν εκεί. «Κάναμε πεζοπορία στο δάσος, τοξοβολία και ιππασία η Θάλεια. Τα άλογα είναι χαρούμενα και τις περισσότερες ώρες της ημέρας, τρέχουν ελεύθερα στο δάσος. Τι ομορφιά!», έγραψε.

https://www.instagram.com/zetadouka/
https://www.instagram.com/zetadouka/

Και όπως φαίνεται, η Ζέτα Δούκα δεν σκοπεύει να πει σύντομα «αντίο» στο συγκεκριμένο μέρος. «Πήγαμε και ξαναπήγαμε και θα ξαναπάμε», σημείωσε, αποκαλύπτοντας πως οι Καλόγηροι Τρικάλων μπήκαν πλέον στα αγαπημένα της καλοκαιρινά spots.

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διακοπές Ζέτα Δούκα
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