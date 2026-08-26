Celeb World 26.08.2026

Βάσια Κωσταρά: Έγινε 40 και το γιόρτασε με ένα party υπερπαραγωγή

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Η Βάσια Κωσταρά γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της σε ένα dreamy σκηνικό δίπλα στη θάλασσα με τον μπαμπά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Βάσια Κωσταρά γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι.
  • Το πάρτι έγινε σε εξωτερικό χώρο με θέα στη θάλασσα και όμορφη διακόσμηση.
  • Στα highlights του πάρτι ήταν ένα drone show και μια εντυπωσιακή τούρτα.
  • Η Βάσια Κωσταρά γιόρτασε μαζί με τον πατέρα της και τον σύντροφό της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βάσια Κωσταρά έκλεισε τα 40 και το γιόρτασε όπως ακριβώς της άρμοζε: με ένα εντυπωσιακό party γεμάτο στιλ, αγαπημένα πρόσωπα και πολλές όμορφες εκπλήξεις. Η σχεδιάστρια επέλεξε έναν υπέροχο εξωτερικό χώρο, surrounded by greenery και με θέα στη θάλασσα, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό. Λουλούδια, κεριά και ζεστός φωτισμός έκαναν την ατμόσφαιρα ακόμη πιο ξεχωριστή. Φυσικά, από τη βραδιά δεν έλειψαν ο χορός, τα χαμόγελα και οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

https://www.instagram.com/vassia_kostara/
https://www.instagram.com/vassia_kostara/

Η ίδια μοιράστηκε μέσα από το Instagram φωτογραφίες και videos από το birthday celebration, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από όσα συνέβησαν. Ανάμεσα στα highlights ήταν ένα εντυπωσιακό drone show, με φωτεινούς σχηματισμούς να εμφανίζονται στον ουρανό και να σχηματίζουν την ημερομηνία των γενεθλίων της. Και επειδή ένα party υπερπαραγωγή χρειάζεται και την ανάλογη τούρτα, η Βάσια Κωσταρά είχε επιλέξει μια εντυπωσιακή δημιουργία σε γαλανόλευκες αποχρώσεις. Το σκηνικό έμοιαζε πραγματικά βγαλμένο από summer dream!

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Ανάμεσα στις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς ήταν εκείνη με τον πατέρα της, Νικόλα Κωσταρά. Ο ίδιος βρισκόταν δίπλα στην κόρη του όταν εκείνη έσβηνε τα κεράκια της, κρατώντας την τρυφερά στην αγκαλιά του.

Η στιγμή αυτή είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πατέρας και κόρη έχουν την ίδια ημερομηνία γενεθλίων και συνηθίζουν να γιορτάζουν μαζί. Έτσι, τα 40 της Βάσιας έγιναν μια ακόμη αφορμή για μια οικογενειακή στιγμή γεμάτη συναίσθημα.

https://www.instagram.com/vassia_kostara/
https://www.instagram.com/vassia_kostara/

Φυσικά, από το birthday party δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της, Γιάννης. Μάλιστα, όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η σχεδιάστρια, ήταν συχνά εκείνος που βρισκόταν πίσω από την κάμερα, απαθανατίζοντας τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

https://www.instagram.com/vassia_kostara/
https://www.instagram.com/vassia_kostara/

Η Βάσια Κωσταρά γιόρτασε έτσι τη νέα δεκαετία έχοντας δίπλα της τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο. Και κάπως έτσι, τα 40 μπήκαν με τον πιο stylish, glamorous και summer τρόπο!

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