Celeb World 26.08.2026

«Μου λείπεις, άγγελέ μου»: Το «αντίο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον αγαπημένο του σκύλο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρετά τη Ζάννη που έφυγε από τη ζωή και κρατά στην καρδιά του τις στιγμές που έζησαν μαζί
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρετά τον σκύλο του, Ζάννη, με συγκινητική ανάρτηση.
  • Ο Ζάννης, παρά την απώλεια κίνησης στα πίσω πόδια, δίδαξε στον τραγουδιστή δύναμη και χαρά ζωής.
  • Ο Χατζηγιάννης εκφράζει ευγνωμοσύνη για την αγάπη, την αφοσίωση και τα μαθήματα που πήρε από τον σκύλο του.
  • Ο τραγουδιστής περιγράφει τις τελευταίες στιγμές και αποχαιρετά τον Ζάννη ως "άγγελό του".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα συγκίνηση τον αγαπημένο του σκύλο, Ζάννη, που έφυγε από τη ζωή. Με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, ο τραγουδιστής μίλησε για τον τετράποδο σύντροφό του και για όλα όσα του χάρισε στα χρόνια που μοιράστηκαν μαζί. Δεν στάθηκε μόνο στη βαθιά απώλεια, αλλά και στην ευγνωμοσύνη για την αγάπη, την αφοσίωση και τη δύναμη που πήρε από εκείνον.

https://www.instagram.com/mhatzigiannis/
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/

Για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, η Ζάννη ήταν πολλά περισσότερα από ένα κατοικίδιο. Ήταν ένας αγαπημένος σύντροφος ζωής, ένα μέλος της οικογένειάς του που παρέμεινε στο πλευρό του παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Σε ηλικία μόλις 6 ετών, η Ζάννη αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να χάσει την κίνηση στα πίσω πόδια της. Η αλλαγή αυτή δεν στάθηκε εμπόδιο στη ζωή της, ούτε στον δεσμό που είχε δημιουργήσει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αντίθετα, μέσα από την καθημερινότητά τους, η Ζάννη φαίνεται πως του δίδαξε κάτι που ο ίδιος κρατά σήμερα ακόμη πιο έντονα: τη δύναμη, την επιμονή και την ικανότητα να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.

Διάβασε επίσης: Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;

Ο ίδιος, μάλιστα, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτή τη δύναμη όταν την αποχαιρέτησε. «Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση. Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα», έγραψε ο τραγουδιστής. Τα λόγια αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία γνωρίζοντας την περιπέτεια που είχε περάσει η Ζάννη. Παρά την απώλεια της κίνησης στα πίσω πόδια της, συνέχισε να αποτελεί μια χαρούμενη και αγαπημένη παρουσία στη ζωή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η σχέση τους δεν βασίστηκε μόνο στη φροντίδα που χρειάστηκε να της προσφέρει, αλλά σε έναν βαθύτερο δεσμό που, όπως φαίνεται, άφησε έντονο αποτύπωμα στον ίδιο.

Ο αποχαιρετισμός του τραγουδιστή ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός, καθώς περιέγραψε και τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί. «Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα…», έγραψε, μεταφέροντας μέσα από λίγες λέξεις τη δυσκολία του αποχωρισμού. Και στη συνέχεια, προσπάθησε να δώσει ένα πιο γλυκό τέλος στην απώλεια: «Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια».

https://www.instagram.com/mhatzigiannis/
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/

Για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, η Ζάννη αφήνει πίσω της όχι μόνο τη θλίψη της απουσίας, αλλά και μια σειρά από αναμνήσεις και μαθήματα που θα παραμείνουν μαζί του. «Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες», σημείωσε, πριν κλείσει το μήνυμά του με μια τελευταία τρυφερή προσφώνηση: «Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου».

Διάβασε επίσης: Ευγενία Σαμαρά: Βρήκε τον «νέο της έρωτα» στο Μεξικό και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Μιχάλης Χαζηγιάννης ΣΚΥΛΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Dolly Parton: Το Empire State Building «βάφτηκε» ροζ προς τιμήν της

Dolly Parton: Το Empire State Building «βάφτηκε» ροζ προς τιμήν της

26.08.2026
Επόμενο
Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

26.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα
Celeb News

H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα

26.08.2026
Karol G: Δώρισε $1,2 εκατ. στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας
Celeb News

Karol G: Δώρισε $1,2 εκατ. στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας

26.08.2026
«Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα
Celeb News

«Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα

26.08.2026
Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

26.08.2026
Dolly Parton: Πώς αποχαιρέτησαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες τον θρύλο της country
Celeb News

Dolly Parton: Πώς αποχαιρέτησαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες τον θρύλο της country

26.08.2026
Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;

26.08.2026
Ευγενία Σαμαρά: Βρήκε τον «νέο της έρωτα» στο Μεξικό και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της
Celeb News

Ευγενία Σαμαρά: Βρήκε τον «νέο της έρωτα» στο Μεξικό και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της

26.08.2026
«Θέλω τα φώτα σας!»: Η Κατερίνα Καινούργιου ταξιδεύει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με την κόρη της
Celeb News

«Θέλω τα φώτα σας!»: Η Κατερίνα Καινούργιου ταξιδεύει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με την κόρη της

26.08.2026
Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
Celeb News

Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

25.08.2026
Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη