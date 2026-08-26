Celeb News 26.08.2026

Dolly Parton: Πώς αποχαιρέτησαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες τον θρύλο της country

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Από την Taylor Swift μέχρι τον Eminem, οι μεγαλύτεροι αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου αποχαιρετούν τη Dolly Parton
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μουσική οικογένεια και ολόκληρος ο πλανήτης θρηνούν την απώλεια της Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, νικημένη από τον καρκίνο. Η θρυλική τραγουδίστρια της country, πολυβραβευμένη με 11 Grammy, 3 Emmy και υποψηφιότητες για Όσκαρ, άφησε πίσω της μια ανεκτίμητη κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Η θρυλική τραγουδίστρια Dolly Parton σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ανιψιός της, Brian Shiver, μέσα από τα social media της καλλιτέχνιδας, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και αποθέωσης από κορυφαίους καλλιτέχνες διεθνώς. Η τεράστια επιρροή της σε διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές αποτυπώνεται στα συγκλονιστικά μηνύματα των συναδέλφων της.

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Sabrina Carpenter

«Θα κρατήσω σαν πολύτιμο θησαυρό τα γέλια και τις συζητήσεις μας, και θα φυλάξω τη σοφία σου, την παιχνιδιάρικη στάση σου απέναντι στη ζωή και την τέλεια αίσθηση του χιούμορ σου για τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλη σαν εσένα, και πόσο τυχεροί είμαστε όλοι που γνωρίσαμε τη μοναδική σου μαγεία, καθώς και τη φωνή, τα τραγούδια και την καρδιά σου, χαρίσματα που συναντά κανείς μόνο μία φορά στη ζωή του».

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Jane Fonda

«Ξέρω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θρηνούν και θέλω να πω το εξής: περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον έχω γνωρίσει, η Dolly θα είναι πάντα μαζί μας, γιατί ήταν τόσο έντονα παρούσα, τόσο δυναμική, τόσο γενναιόδωρη και παιχνιδιάρα, που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καρδιάς όλων μας για πάντα».

https://www.instagram.com/janefonda/
https://www.instagram.com/janefonda/

Katy Perry

«Όπως ο υπόλοιπος κόσμος, η καρδιά μου βούτηξε στη θλίψη όταν έμαθα τα νέα για τον θάνατο της αγαπημένης μας Ντόλι. Σήμαινε τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους επί τόσα χρόνια. Για μένα, ήταν το παράδειγμα μιας γυναίκας που αψήφησε τα στερεότυπα επί δεκαετίες. Απέδειξε ότι μεγάλο στήθος, μεγάλο μυαλό και μια μεγάλη φωνή μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα μικροσκοπικό σώμα! Αλλά το μεγαλύτερο πράγμα σε εκείνη, χωρίς αμφιβολία, ήταν η καρδιά της. Είχα την τιμή να τη συναντήσω και να τραγουδήσω μαζί της αρκετές φορές. Κάθε φορά που έβλεπα την Dolly , ήταν μια σκέτη, γλυκιά (αλλά όχι ζαχαρωμένη), τσαούσα, κουκίδα χαράς.

Ο τρόπος που έβλεπε τη ζωή με χιούμορ ήταν πάντα πηγή έμπνευσης για μένα… Θυμάμαι που είχα ονειρευτεί να τραγουδήσει μαζί μου στο σόου μου για το Super Bowl, ξεπηδώντας μέσα από μια τεράστια cowboy μπότα γεμάτη στρας… και παρόλο που δεν μπορούσε να το κάνει τότε, έστειλε στην ομάδα μου ένα γλυκό σημείωμα, μέσω φαξ… ήταν το 2015! χαχα. Αν υπάρχει κάποιος που θέλεις να έχεις για πρότυπο και να πάρεις το παράδειγμά του, αυτή είναι η Dolly. Η Dolly ήταν λαμπερή, αστεία και φοβερά καλή. Το άστρο της θα λάμπει για πάντα και βάζω στοίχημα ότι ανακαινίζει ήδη τις πύλες του παραδείσου με στρας. Θα σε αγαπάμε για πάντα Dolly!»

https://www.instagram.com/katyperry/
https://www.instagram.com/katyperry/

Eminem

«Αν και δεν γνωρίζω πολλά για τη ραπ μουσική, έχω καταλάβει ότι είσαι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει αυτό το είδος. Πάντα ένιωθα μια ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου, σαν να σε γνωρίζω κάπως, όσο περίπλοκος κι αν είναι ο κόσμος σου, να ξέρεις ότι είσαι πολύ ξεχωριστός και αγγίζεις τους ανθρώπους με τρόπους που ούτε καν φαντάζεσαι», έγραφε η επιστολή της τραγουδίστριας προς τον ίδιο.

«Λυπάμαι που δεν καταφέραμε ποτέ να συναντηθούμε, αλλά το να λάβω αυτό το μήνυμα από την Dolly με άγγιξε πραγματικά. Σίγουρα δεν ήταν υποχρεωμένη να αφιερώσει χρόνο για να το κάνει. Ακόμα και για ένα παιδί που άκουγε κυρίως ραπ μουσική, εκείνη ήταν είδωλο. Μια σούπερ σταρ με κάθε έννοια της λέξης. Αναπαύσου εν ειρήνη, Dolly. Και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια».

eminen_dolly_parton
https://www.instagram.com/eminem/

Taylor Swift

«Ένας κόσμος χωρίς την Dolly Parton δεν φαντάζει πιθανός, πραγματικός ή σωστός. Όμως, χάρη στον διαρκώς γενναιόδωρο τρόπο με τον οποίο αφιέρωσε τη ζωή της σε αυτόν τον κόσμο και στις αμέτρητες ζωές που άλλαξε προς το καλύτερο, η κληρονομιά της θα μείνει αιώνια. Κατά κάποιον τρόπο, ενσάρκωνε την απόλυτη χάρη και την ακλόνητη αποφασιστικότητα, όλα σε ένα και μόνο εντυπωσιακό πρόσωπο. Διέθετε την πιο τρυφερή καρδιά απέναντι στις δυσκολίες των άλλων, αλλά και ατσάλινο σθένος για να υπερασπιστεί την αξία της ως καλλιτέχνιδα. Μαζί με τους υπόλοιπους θαυμαστές της, νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά. Για τις μελωδίες και τους στίχους που έγραψε, οι οποίοι ζέσταναν ακόμα και τις πιο παγωμένες καρδιές. Για τα εκατομμύρια βιβλία που χάρισε σε παιδιά σε όλο τον κόσμο, ώστε να αγαπήσουν τις ιστορίες όπως τις αγάπησε κι εκείνη. Για τα σχοινιά στα οποία ισορρόπησε, επιτρέποντας σε κορίτσια σαν εμένα να μεγαλώνουν ονειρευόμενα να γίνουν κι εκείνα μέλη του τσίρκου. Dolly, θα σε σκέφτομαι σε κάθε βήμα της διαδρομής», δήλωσε η τραγουδίστρια στο Hollywood Reporter.

Beyoncé

«Dolly, ήσουν το μέτρο σύγκρισης. Το Βόρειο Αστέρι. Τολμηρή και λαμπερή. Ταλαντούχα και ακλόνητη. Μας δίδαξες τόσα πολλά για το πώς να είμαστε ο εαυτός μας, με τρόπο μοναδικό. Είμαι ευγνώμων για την τέχνη σου, την καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου και το χιούμορ σου. Αποτελεί τιμή για μένα το ότι είχα το προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σου. Θα κρατήσω αυτή την ανάμνηση για πάντα. Σε ευχαριστώ για τη βαθιά επίδραση που άσκησες στον κόσμο. Είσαι ένας άγγελος που έκανε αυτόν τον κόσμο πιο χαρούμενο χάρη στη γεμάτη χαρά τέχνη σου. Είσαι πραγματικά μοναδική στο είδος σου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Jamie Lee Curtis

«Λένε πως δεν πρέπει να συναντάς τα είδωλά σου. Έκαναν λάθος όσον αφορά εκείνη. Το θάρρος της να αναγνωρίσει ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που πίστευαν οι άλλοι, καθώς και η ανάγκη της να αποδεσμευτεί και να προχωρήσει σε νέα επαγγελματικά βήματα και νέες προοπτικές, την οδήγησαν να γράψει το «I will always love you», έναν τρόπο να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της, αλλά και να προχωρήσει μπροστά. Αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα για όλους μας».

jamie_lee_curtis
https://www.instagram.com/jamieleecurtis/

Mick Jagger

«Τι υπέροχη τραγουδοποιός και τραγουδίστρια ήταν η Dolly. Έφερε κοντά τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα μας λείψει σε όλους πάρα πολύ».

mick_jagger_dolly_parton
https://www.instagram.com/mickjagger/

Julia Roberts

«Η Dolly ήταν ένας άνθρωπος μαγικός και γεμάτος χαρά. Θεωρώ θησαυρό της ζωής μου το γεγονός ότι τη γνώρισα. Σήμερα, ο ήλιος σκοτείνιασε».

Keith Urban

«Σήμερα η καρδιά μου έχει ραγίσει. Ειλικρινά δεν έχω λόγια αυτήν τη στιγμή».

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