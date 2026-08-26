Μουσική 26.08.2026

BLACKPINK: Η Jisoo και η Lisa έρχονται με νέα solo era

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Η JISOO και η LISA ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη solo δράση, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της JENNIE για το νέο της EP
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jisoo και η Lisa των BLACKPINK ανακοίνωσαν νέα solo projects, μετά την Jennie.
  • Το solo project της Jisoo, με τίτλο "Click", αναμένεται στις 4 Σεπτεμβρίου.
  • Το solo project της Lisa, "Press Play", κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου, με το single "SaWaDiKa" στις 3 Σεπτεμβρίου.
  • Τρία μέλη των BLACKPINK, Jennie, Jisoo και Lisa, ανακοινώνουν νέα solo releases σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BLACKPINK φαίνεται πως μπαίνουν ξανά σε… solo era, αλλά αυτή τη φορά όλες μαζί! Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της JENNIE για το επερχόμενο EP της, Fallen Angel, ήρθαν δύο ακόμη μεγάλες αποκαλύψεις από το group. Η JISOO και η LISA ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα πως ετοιμάζουν τα δικά τους solo projects, βάζοντας τους BLINKS σε κατάσταση απόλυτου ενθουσιασμού.

Η Lisa γιόρτασε τα 29ά γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό ντύσιμο στα κοχύλια δίπλα στη θάλασσα.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Οι δύο stars έκαναν τις αποκαλύψεις τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, μέσα από τα social media τους και με μόλις λίγες ώρες διαφορά. Και μπορεί οι BLACKPINK να παραμένουν ενωμένες ως group, όμως οι τέσσερις members φαίνεται πως έχουν πλέον αρκετό νέο solo υλικό για να μας κρατήσουν απασχολημένους τους επόμενους μήνες.

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Πρώτη έκανε την αποκάλυψη η JISOO, η οποία παρουσίασε ένα ιδιαίτερο και αρκετά spooky teaser για το νέο της project. Στο video βλέπουμε ένα αλλόκοτο carnival σκηνικό μέσα στη νύχτα, με παράξενα animatronic ζωάκια να κινούνται και να παρουσιάζουν glitch effects. Στο τέλος του teaser εμφανίζεται η λέξη «Click», μαζί με την ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους fans το πρώτο στοιχείο για το επόμενο μουσικό της βήμα.

Girl group
https://www.instagram.com/blackpinkofficial/

Η JISOO είχε αφήσει εδώ και αρκετό καιρό να εννοηθεί πως εργάζεται πάνω σε νέο solo album μέσα στο 2026. Σε προηγούμενη συνέντευξή της είχε μιλήσει για την επιθυμία της να παρουσιάσει ένα μεγαλύτερο μουσικό εύρος και να εξερευνήσει ακόμη περισσότερο την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

LISA: Το «Press Play» έρχεται τον Οκτώβριο

Λίγες ώρες αργότερα, ήταν η σειρά της LISA να κάνει τη δική της μεγάλη ανακοίνωση. Η star αποκάλυψε το εξώφυλλο του νέου της project με τίτλο Press Play, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου.

Η Lisa των BLACKPINK επισκέπτεται τον διάσημο πίθηκο Punch στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην εντυπωσιακή φωτογραφία του cover, η LISA κοιτάζει απευθείας τον φακό φορώντας ένα chic φόρεμα, ενώ τα πολύ μακριά μαλλιά της κινούνται στον αέρα. Και φυσικά, δεν σταμάτησε εκεί. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως το πρώτο single του project θα είναι το «SaWaDiKa», το οποίο θα κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα, στις 3 Σεπτεμβρίου.

Και η JENNIE επιστρέφει solo!

Οι ανακοινώσεις των JISOO και LISA έρχονται λίγο μετά από εκείνη της JENNIE, η οποία ετοιμάζεται επίσης να κυκλοφορήσει νέο solo EP. Το Fallen Angel αναμένεται στις 28 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει τρία τραγούδια: «FALLEN ANGEL», «HEAVEN» και «Less Than a Lover».

baby_braids_jennie
https://www.instagram.com/jennierubyjane/

Έτσι, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, τρία από τα τέσσερα μέλη των BLACKPINK έχουν ανακοινώσει νέα solo releases. Και φυσικά, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στη ROSÉ, η οποία έχει ήδη κάνει το δικό της μεγάλο solo βήμα με το album rosie.

Οι BLACKPINK επέστρεψαν και… δεν σταματούν!

Οι solo ανακοινώσεις έρχονται μετά την εντυπωσιακή επανένωση των BLACKPINK, με τις τέσσερις members να επιστρέφουν δυναμικά ως group και να πραγματοποιούν παγκόσμια stadium tour. Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησαν και το EP Deadline, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 8 του Billboard 200. Τώρα, η JISOO, η LISA και η JENNIE ανοίγουν ξανά τα solo κεφάλαιά τους, αποδεικνύοντας πως το reunion των BLACKPINK δεν σημαίνει το τέλος των προσωπικών τους projects.

Με το «SaWaDiKa» να έρχεται στις 3 Σεπτεμβρίου, το «Click» στις 4 Σεπτεμβρίου και το Fallen Angel της JENNIE να προηγείται στις 28 Αυγούστου, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται… γεμάτες BLACKPINK!

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blackpink Solo
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