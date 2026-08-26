Μουσική 26.08.2026

Harry Styles: Ποιο είναι το απρόσμενο ritual που ακολουθεί μετά από κάθε show;

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Ο Harry Styles αποκάλυψε ποιο είναι το ritual που ακολουθεί αμέσως μετά από κάθε show και ο λόγος δεν είναι απλώς η υγιεινή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μετά από κάθε συναυλία, ο Harry Styles κάνει ντους για να απομακρύνει την περσόνα του καλλιτέχνη.
  • Το ντους λειτουργεί ως mental reset, βοηθώντας τον να επιστρέψει στην προσωπική του εκδοχή.
  • Ο Styles νιώθει ευάλωτος και "γυμνός" μετά το ντους, σε αντίθεση με την ενέργεια της σκηνής.
  • Αναγνωρίζει ότι η συναυλία δεν αφορά μόνο εκείνον, αλλά μια συλλογική εμπειρία με το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles έχει ένα συγκεκριμένο ritual που ακολουθεί κάθε φορά που κατεβαίνει από τη σκηνή και, όσο απλό κι αν ακούγεται, κρύβει έναν αρκετά βαθύτερο λόγο. Ο pop star αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή του στο W Magazine τι κάνει αμέσως μετά τις συναυλίες του και η απάντηση έχει να κάνει περισσότερο με το να αφήνει πίσω του τον… Harry Styles της σκηνής παρά με την προσωπική του υγιεινή.

Ο Harry Styles κέρασε churros τους fans του στο Μεξικό μετά τις συναυλίες, δείχνοντας τα χέρια του.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Αυτή την περίοδο ο Harry βρίσκεται ξανά σε tour mode με το Together, Together, έχοντας μπροστά του ένα τεράστιο πρόγραμμα εμφανίσεων. Λίγο πριν ξεκινήσει το 30-show residency του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για το πώς διαχειρίζεται την ένταση που αφήνει πίσω της κάθε συναυλία και πώς καταφέρνει να επιστρέφει στην πιο απλή και προσωπική εκδοχή του εαυτού του.

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Η απάντηση του Harry Styles είναι απλή: μπαίνει κατευθείαν για ντους. Και όχι, δεν πρόκειται απλώς για ένα shower μετά από ένα δίωρο γεμάτο χορό, ιδρώτα και σκηνική ένταση. Για τον ίδιο, το ντους λειτουργεί σαν ένα είδος mental reset. Όπως εξήγησε, μετά από ένα τεράστιο show είναι εύκολο να παρασυρθεί από την ενέργεια του κοινού και να νιώσει για λίγο ότι βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου.

harry_sty6les
https://www.instagram.com/harrystyles/

Ο Harry Styles εξήγησε πως το ντους τον βοηθά ουσιαστικά να «ξεπλύνει» την persona που βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Μετά από ένα show, πηγαίνει backstage, κάνει ντους και μέσα σε λίγα λεπτά βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μάλιστα, περιέγραψε τον εαυτό του εκείνη τη στιγμή ως «γυμνό» και εξαιρετικά ευάλωτο, σχεδόν σαν να επιστρέφει σε μια βρεφική κατάσταση. Η αντίθεση, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που βίωνε μόλις δέκα λεπτά νωρίτερα πάνω στη σκηνή.

Πηγή: Ανδρέας Αλυσανδράτος
Πηγή: Ανδρέας Αλυσανδράτος

Και κάπως έτσι, το συγκεκριμένο ritual αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Από τα φώτα, τις κραυγές και τις χιλιάδες fans, ο Harry περνά ξανά σε έναν προσωπικό, ήσυχο χώρο όπου δεν χρειάζεται να είναι ο superstar που όλοι γνωρίζουν.

«Δεν είναι όλα για μένα»

Η συζήτηση του Harry Styles δεν περιορίστηκε στο shower ritual. Ο τραγουδιστής μίλησε και για το πώς έχει αλλάξει η σχέση του με τη δημοσιότητα και την αποθέωση που συνοδεύει τις εμφανίσεις του.

Όπως εξήγησε, το να βρίσκεται μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους μπορεί να δημιουργήσει μια σχεδόν «θεϊκή» αίσθηση, ειδικά όταν αυτό συμβαίνει βράδυ με βράδυ. Όσο περνούν τα χρόνια, όμως, έχει καταλάβει πως είναι απελευθερωτικό να αναγνωρίζει ότι η συναυλία δεν αφορά μόνο εκείνον.

harry_styles
https://www.instagram.com/harrystyles/

Για τον Harry, το κοινό και ο καλλιτέχνης βρίσκονται τελικά εκεί για τον ίδιο λόγο. Δεν θέλει να αισθάνεται ότι οδηγεί τους fans προς τον ίδιο, αλλά ότι όλοι συμμετέχουν σε κάτι μεγαλύτερο από ένα μόνο πρόσωπο.

Η νέα εποχή του Harry Styles

Όλα αυτά έρχονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Harry Styles. Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα από τις περιοδείες, ο τραγουδιστής επέστρεψε στη σκηνή με το Together, Together, παρουσιάζοντας το τέταρτο solo album του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

Στις 26 Αυγούστου ξεκινά το 30-show residency του στο Madison Square Garden, το οποίο αποτελεί και τη μοναδική στάση του στις ΗΠΑ για τη συγκεκριμένη περιοδεία. Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν τεράστια, με εκατομμύρια αιτήματα για τις εμφανίσεις του.

https://www.instagram.com/p/DcdX5YwlvaT

Έτσι, πίσω από τα εντυπωσιακά outfits, τα sold-out shows και την αποθέωση, ο Harry Styles έχει βρει έναν πολύ απλό τρόπο για να κάνει restart κάθε βράδυ: κατεβαίνει από τη σκηνή, πηγαίνει backstage και μπαίνει στο ντους. Για εκείνον, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να αφήσει πίσω τον superstar Harry και να επιστρέψει απλώς στον… Harry.

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Harry Styles
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