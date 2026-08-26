Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Dolly Parton – «Έδωσε μια γενναία μάχη»

Η οικογένεια της Dolly Parton επιβεβαίωσε ότι η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο

Με μια ματιά Η Dolly Parton πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο της οικογένειας και της περιουσίας της.

Η τραγουδίστρια είχε αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα υγείας, όπως πέτρες στα νεφρά.

Η κληρονομιά της περιλαμβάνει φιλανθρωπικό έργο, όπως η δωρεά βιβλίων και η χρηματοδότηση έρευνας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής και παγκόσμιο πολιτιστικό εικονίδιο, Dolly Parton, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της, που ανακοινώθηκε επίσημα από το περιβάλλον της, βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Γνωστή τόσο για την τεράστια μουσική της κληρονομιά όσο και για το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, με προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και της πολιτικής να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα αποχαιρετισμού σε έναν αληθινό εθνικό θησαυρό.

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Οι λεπτομέρειες του θανάτου της

Εκπρόσωπος της οικογένειας και της περιουσίας της επιβεβαίωσε τα θλιβερά νέα στους New York Times και στο περιοδικό People. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μετά από μια γενναία και σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Dolly έφυγε από τη γήινη ζωή της στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center, περικυκλωμένη από αγαπημένα πρόσωπα.

Ο ακριβής τύπος του καρκίνου δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ το TMZ είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Parton είχε νοσηλευτεί νωρίτερα για προβλήματα στα νεφρά και αυτοάνοσα ζητήματα.

Το συγκινητικό αντίο και τα προβλήματα υγείας

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε αρχικά ο ανιψιός της, Bryan Seaver, μέσω δελτίου τύπου και ενός βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram. Τις τελευταίες συνθήκες της υγείας της είχαν σημαδέψει διάφορες προκλήσεις, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε απουσιάσει από την ανακοίνωση μιας νέας ατραξιόν στο Dollywood για να αναρρώσει από πέτρα στα νεφρά, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα αναγκάστηκε να αναβάλει τη μουσική της residency στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας λόγω απροσδιόριστων προβλημάτων υγείας.

Μια κληρονομιά αγάπης και προσφοράς

Η δήλωση των εκπροσώπων της απέτισε φόρο τιμής στη μοναδική της προσωπικότητα, σημειώνοντας πως η αγαπημένη μας Dolly Parton πέρασε τη ζωή και την καριέρα της φέρνοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε ό,τι άγγιξε. Η ασυναγώνιστη γενναιοδωρία της άγγιξε αμέτρητους ανθρώπους που δεν θα γνώριζε ποτέ προσωπικά, είτε μέσα από τα εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία που δωρήθηκαν μέσω της ανεκτίμητης Imagination Library, είτε μέσω της χρηματοδότησης έρευνας που βοήθησε στη δημιουργία ενός σωτήριου εμβολίου παγκοσμίως.

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