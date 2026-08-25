Όταν τα ’90s είχαν τη φωνή του: Η καριέρα του Δημήτρη Κόκοτα μέσα από τα τραγούδια και τα videoclip του

Με μια ματιά Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, δημιούργησε τη δική του μουσική ταυτότητα.

Η δεκαετία του '90 σηματοδότησε την εκτόξευση της καριέρας του με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα.

Η περιπέτεια υγείας του το 2024 συγκλόνισε το πανελλήνιο, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια δισκογραφία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κηφισιά. Από την πρώτη στιγμή, η μουσική υπήρχε έντονα στη ζωή του, καθώς ήταν γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ενός από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια τόσο γνωστή καλλιτεχνική οικογένεια του έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσει από νωρίς τον κόσμο του τραγουδιού, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε και μια ιδιαίτερη πρόκληση. Όταν το επώνυμό σου είναι ήδη συνδεδεμένο με μια μεγάλη φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μια ταυτότητα που να είναι πραγματικά δική σου.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, ωστόσο, προσπάθησε ακριβώς αυτό. Δεν θέλησε να μείνει απλώς «ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα». Με τη φωνή, τις επιλογές και τις συνεργασίες του προσπάθησε να αποκτήσει τη δική του θέση στην ελληνική μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι

Η μεγάλη εκτόξευση της καριέρας του τη δεκαετία του ’90

Η σημαντική καμπή στην καριέρα του ήρθε το 1994, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις» από την Eros Music. Τη μουσική και τους στίχους της δουλειάς υπέγραφε ο Φοίβος, με τον οποίο ο Δημήτρης Κόκοτας είχε αναπτύξει μακρόχρονη φιλία και συνεργασία. Ο δίσκος γνώρισε μεγάλη επιτυχία και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, οι πωλήσεις του έφτασαν περίπου τις 30.000 σε Ελλάδα και Κύπρο, με αποτέλεσμα να γίνει χρυσός. Τραγούδια όπως οι «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ» ξεχώρισαν και έβαλαν δυναμικά το όνομά του στον χάρτη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Και αν η πρώτη επιτυχία θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα δυνατό ξεκίνημα, η συνέχεια απέδειξε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το 1995 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Συνείδηση», ο οποίος γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία και έγινε πλατινένιος, με τις αναφορές της εποχής να κάνουν λόγο για περίπου 60.000 πωλήσεις. Η «Ανεμώνα», το «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή» και το «Γιατί με τυραννάς» έγιναν τραγούδια που συνδέθηκαν έντονα με τη φωνή του Δημήτρη Κόκοτα και με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού.

Οι συνεργασίες με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού

Η πορεία του Δημήτρη Κόκοτα δεν περιορίστηκε στις προσωπικές του δισκογραφικές δουλειές. Στην καριέρα του συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα και η Λίτσα Γιαγκούση. Ξεχωριστή θέση είχε φυσικά και η συνεργασία του με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα. Για τον Δημήτρη, η σχέση με τον πατέρα του δεν ήταν μόνο οικογενειακή. Ήταν και μια σχέση που είχε μέσα της τη μουσική, την καλλιτεχνική εμπειρία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Παράλληλα, ο ίδιος συνέχισε να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα, κυκλοφόρησε νέες δουλειές και παρέμεινε ενεργός στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Με το πέρασμα των χρόνων ασχολήθηκε και με επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ γενικότερα επέλεξε να κρατά την προσωπική του ζωή σε αρκετά χαμηλούς τόνους.

Η οικογένεια που δημιούργησε μακριά από τα φώτα

Πίσω από τη σκηνή και τα φώτα, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Με τη σύζυγό του, Κατερίνα, απέκτησαν το 2011 την κόρη τους, Ριάνα. Η οικογένειά του αποτελούσε για εκείνον μια από τις σημαντικότερες σταθερές της ζωής του. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο του ελληνικού τραγουδιού, δεν επέλεξε να μετατρέψει την προσωπική του ζωή σε δημόσιο θέαμα. Αντίθετα, προτιμούσε να κρατά τις οικογενειακές στιγμές μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτός ο πιο ήσυχος τρόπος ζωής έκανε ακόμη πιο έντονη την αγωνία που ακολούθησε την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν έμεινε στη σκιά του πατέρα του

Ίσως αυτό να είναι και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της διαδρομής του. Ο Δημήτρης Κόκοτας κουβαλούσε ένα επώνυμο που είχε ήδη τεράστια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Θα μπορούσε εύκολα να μείνει στη σκιά του πατέρα του. Αντί γι’ αυτό, δημιούργησε τη δική του δισκογραφία, απέκτησε προσωπικές επιτυχίες, συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες και απέκτησε το δικό του κοινό. Η δεκαετία του ’90 υπήρξε η περίοδος κατά την οποία το όνομά του ακούστηκε δυνατά και συνδέθηκε με τραγούδια που εξακολουθούν να θυμούνται όσοι έζησαν εκείνη την εποχή.

Η παρακαταθήκη του μέσα από τα τραγούδια του

Ο Δημήτρης Κόκοτας αφήνει πίσω του μια διαδρομή που συνδέθηκε κυρίως με το λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90. Αφήνει όμως και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: τραγούδια που εξακολουθούν να υπάρχουν. Γιατί ένας τραγουδιστής δεν μένει στη μνήμη μόνο μέσα από τις εμφανίσεις του ή τις φωτογραφίες του. Παραμένει ζωντανός μέσα από εκείνες τις μελωδίες που κάποτε έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας του κόσμου.

Η περιπέτεια υγείας που συγκλόνισε την Ελλάδα

Στις 28 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US», έχοντας υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για περίπου δυόμισι χρόνια, με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του να περιμένουν με αγωνία μια θετική εξέλιξη. Η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε ιδιαίτερα σοβαρή και η μακρά αυτή δοκιμασία συγκλόνισε το πανελλήνιο. Σήμερα, 25 Αυγούστου 2026, ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, κλείνοντας ένα δύσκολο κεφάλαιο που είχε ξεκινήσει εκείνη την ημέρα του Μαρτίου του 2024.

Από τις «Διαδόσεις» μέχρι τη «Συνείδηση» και από τις συνεργασίες του με κορυφαία ονόματα μέχρι τη δική του παρουσία στις πίστες, άφησε ένα προσωπικό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Η ζωή του είχε επιτυχίες, οικογένεια, δημιουργία και, στο τέλος, μια μεγάλη δοκιμασία που κράτησε για χρόνια. Στα 57 του, ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή, όμως η φωνή του δεν σιωπά πραγματικά. Παραμένει μέσα στα τραγούδια του, στις αναμνήσεις όσων τον άκουσαν και σε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού που δεν ξεχνιέται εύκολα.

Διάβασε επίσης: Ποια τραγούδια έγραψε ο Γιώργος Παπαδόπουλος για άλλους καλλιτέχνες και έγιναν hits