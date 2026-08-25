Μουσική 25.08.2026

Βανδή και Θεοδωρίδου τρόλαραν τον Ρέμο και εκείνος απάντησε με τον πιο απολαυστικό τρόπο

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Οι δύο τραγουδίστριες θέλησαν να πειράξουν τον Αντώνη Ρέμο μπροστά στην κάμερα, όμως η απάντησή του ήταν εκείνη που τελικά έκλεψε τις εντυπώσεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου θα συνεργαστούν για πρώτη φορά στο NOX.
  • Οι δύο τραγουδίστριες πείραξαν τον Αντώνη Ρέμο σε βίντεο στα social media.
  • Ο Αντώνης Ρέμος απάντησε χιουμοριστικά, δηλώνοντας ότι θα παρακολουθεί τις εμφανίσεις τους.
  • Η συνάντηση των τριών καλλιτεχνών έδειξε τη θετική τους διάθεση και χημεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν από τη νέα μουσική σεζόν, η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου συναντήθηκαν με τον Αντώνη Ρέμο και χάρισαν στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα απολαυστικό στιγμιότυπο γεμάτο χιούμορ και πειράγματα. Οι δύο τραγουδίστριες ετοιμάζονται να συνεργαστούν για πρώτη φορά στο NOX και η μεταξύ τους χημεία φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή. Η συνάντησή τους με τον Αντώνη Ρέμο αποτέλεσε την αφορμή για ένα βίντεο στα social media, στο οποίο οι τρεις καλλιτέχνες εμφανίζονται χαλαροί και ευδιάθετοι, δίνοντας μια μικρή γεύση από το κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/
Η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδάει στη σκηνή με υψωμένα χέρια, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η συνάντηση που έγινε viral

Στο βίντεο που μοιράστηκαν η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται μαζί και απευθύνονται με χιούμορ στον Αντώνη Ρέμο, λέγοντας: «Και φέτος μαζί μας στο NOX ο Αντώνης Ρέμος…». Ο Αντώνης Ρέμος, φυσικά, δεν άφησε την ατάκα αναπάντητη και έσπευσε να δώσει τη δική του απάντηση, με τον χαρακτηριστικό του τρόπο. «Δεν θα είναι. Αλλά θα είμαστε από κάτω και θα βλέπουμε αυτά τα υπέροχα πλάσματα», είπε ο τραγουδιστής, προκαλώντας γέλιο και δίνοντας ακόμη πιο διασκεδαστικό τόνο στο βίντεο.

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Η πρώτη συνεργασία Βανδή – Θεοδωρίδου στο NOX

Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου πρόκειται να ενώσουν για πρώτη φορά τις φωνές και τις μουσικές τους διαδρομές στη σκηνή του NOX. Η συνεργασία τους αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις της νέας σεζόν και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και η κοινή τους παρουσία στη σκηνή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, πάντως, φαίνεται πως η διάθεση μεταξύ τους είναι εξαιρετική και πως το χιούμορ δεν θα λείψει από τη νέα τους μουσική συνύπαρξη.

Αντώνης Ρέμος Παντελής Παντελίδης
https://www.instagram.com/aremovic
Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή κρατούν εφημερίδες με τίτλο "NOX Coming Soon" σε μια ανακοίνωση.
https://www.instagram.com/noxathens/

Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε το δικό του στίγμα

Μπορεί ο Αντώνης Ρέμος να μην συμμετέχει στο νέο σχήμα του NOX, όμως κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο βίντεο. Η απάντησή του στις δύο τραγουδίστριες ήταν αρκετή για να χαρίσει ένα ακόμη πιο ανάλαφρο τόνο στη συνάντησή τους. Με τη φράση «αυτά τα υπέροχα πλάσματα», ο Αντώνης Ρέμος έδειξε με τον δικό του τρόπο τη στήριξή του στη συνεργασία της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, ενώ το στιγμιότυπο άφησε να φανεί πως οι τρεις καλλιτέχνες διατηρούν μια όμορφη και χαλαρή σχέση.

Και κάπως έτσι, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι εμφανίσεις στο NOX, η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου έδωσαν μια πρώτη γεύση από όσα μπορεί να περιμένει το κοινό, με τη μουσική, το χιούμορ και τις αυθόρμητες στιγμές να έχουν ήδη πάρει θέση.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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