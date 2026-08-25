TV & Media 25.08.2026

«Νωρίς Νωρίς»: Η 2η σεζόν επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη

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Το αγαπημένο πρωινό δίδυμο επιστρέφει στην ΕΡΤ1 για 2η σεζόν και ετοιμάζεται να σε καλημερίσει ξανά από νωρίς με το «Νωρίς Νωρίς»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η δεύτερη σεζόν του «Νωρίς Νωρίς» με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη κάνει πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου.
  • Η εκπομπή θα προβάλλεται στην ΕΡΤ1 στις 06:45, εστιάζοντας στην πρωινή ζώνη.
  • Το «Νωρίς Νωρίς» είναι ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με συζητήσεις, πρόσωπα και θέματα επικαιρότητας.
  • Στόχος της εκπομπής είναι να γίνει καθημερινή συντροφιά για όσους ξεκινούν νωρίς τη μέρα τους.
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Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη επιστρέφουν στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 με τη δεύτερη σεζόν του «Νωρίς Νωρίς» και ετοιμάζονται να δώσουν ξανά το δικό τους χρώμα στα πρωινά σου. Το τηλεοπτικό δίδυμο, που έχει ήδη αποκτήσει τη δική του θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, επιστρέφει με ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο που φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή σου συντροφιά από πολύ νωρίς, συνδυάζοντας συζήτηση, ψυχαγωγία, πρόσωπα και θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Η δεύτερη σεζόν του «Νωρίς Νωρίς» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:45 στην ΕΡΤ1, με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη να παίρνουν ξανά θέση στο τηλεοπτικό πλατό και να σε καλούν να ξεκινήσεις μαζί τους τη μέρα σου.

Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη ποζάρουν χαμογελαστοί στο backstage βίντεο της νέας φωτογράφισης του «Νωρίς Νωρίς».
https://www.instagram.com/nwrisnwris/

Μετά την πρώτη του τηλεοπτική σεζόν, το «Νωρίς Νωρίς» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 για τον δεύτερο κύκλο του, έχοντας και πάλι στο τιμόνι τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:45, επιβεβαιώνοντας και τον χαρακτήρα της εκπομπής, η οποία έχει τοποθετηθεί από την αρχή στις πολύ πρωινές ώρες. Ο τίτλος της εκπομπής ταιριάζει άλλωστε απόλυτα με το concept. Το «Νωρίς Νωρίς» θέλει να σε βρει από τα πρώτα λεπτά της ημέρας και να γίνει μέρος της καθημερινής σου ρουτίνας, είτε ετοιμάζεσαι για τη δουλειά είτε ξεκινάς πιο χαλαρά το πρωινό σου.

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Το βασικό τηλεοπτικό δίδυμο παραμένει στη θέση του, με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη να επιστρέφουν για ακόμη μία σεζόν. Η μεταξύ τους συνύπαρξη αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπομπής, καθώς οι δύο παρουσιαστές έχουν διαφορετικές τηλεοπτικές διαδρομές και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της ψυχαγωγίας. Ο Κρατερός Κατσούλης, με εμπειρία από την υποκριτική αλλά και την παρουσίαση, φέρνει τη δική του οπτική στο πρωινό μαγκαζίνο, ενώ η Μαρία Ηλιάκη έχει συνδέσει εδώ και χρόνια το όνομά της με την ψυχαγωγική τηλεόραση και τον αυθόρμητο τρόπο επικοινωνίας της. Το ζητούμενο και στη δεύτερη σεζόν είναι να συνεχίσουν να λειτουργούν ως μια τηλεοπτική παρέα που θα σε κρατά συντροφιά από νωρίς.

Το «Νωρίς Νωρίς» κινείται στη λογική του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο, με στόχο να συνδυάζει διαφορετικές θεματολογίες και να δίνει στο πρωινό σου μια πιο ανάλαφρη διάθεση. Η εκπομπή απευθύνεται σε εκείνους που ξεκινούν νωρίς την ημέρα τους και θέλουν παράλληλα με τις καθημερινές τους υποχρεώσεις να έχουν μια τηλεοπτική παρέα. Από τις συζητήσεις και τα πρόσωπα μέχρι τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, η δεύτερη σεζόν έρχεται να συνεχίσει την πορεία που ξεκίνησε πέρυσι, με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη ποζάρουν χαμογελαστοί για τη νέα φωτογράφιση του «Νωρίς Νωρίς».
https://www.instagram.com/nwrisnwris/

Το πρώτο ραντεβού της νέας σεζόν έχει ήδη κλειστεί. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 06:45, στην ΕΡΤ1. Από εκείνη την ημέρα, το «Νωρίς Νωρίς» επιστρέφει στην καθημερινή τηλεοπτική σου συνήθεια και ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη θα σε καλημερίζουν ξανά από το πρωί. Η δεύτερη σεζόν έρχεται, λοιπόν, με γνώριμα πρόσωπα, γνώριμο τίτλο και ένα τηλεοπτικό ραντεβού που έχει ήδη αποκτήσει τη δική του θέση στην πρωινή ζώνη.

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ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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