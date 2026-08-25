Life 25.08.2026

Σκέφτεσαι να αλλάξεις την αυλή σου; Η cozy γωνιά της Σμαράγδας Καρύδη είναι το inspo που έψαχνες

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Η Σμαράγδα Καρύδη μάς δίνει το απόλυτο summer decor inspo με την αυλή στο εξοχικό της στην Αίγινα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σμαράγδα Καρύδη δημιούργησε μια cozy γωνιά στην αυλή της στην Αίγινα.
  • Η γωνιά περιλαμβάνει ένα μεγάλο στρώμα εξωτερικού χώρου με πολλά μαξιλάρια.
  • Η λύση αυτή προσφέρει άνεση και χαλάρωση, αντικαθιστώντας τον κλασικό καναπέ.
  • Η ιδέα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα για να μεταμορφώσει άδειες γωνιές σε εξωτερικούς χώρους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν κοιτάς την αυλή ή το μπαλκόνι σου και σκέφτεσαι ότι χρειάζεται ένα μικρό refresh, η γωνιά της Σμαράγδας Καρύδη στην Αίγινα αξίζει την προσοχή σου. Η ηθοποιός έχει δημιουργήσει στο εξοχικό της έναν χώρο που συνδυάζει άνεση, νησιώτικο στιλ και απόλυτο summer mood. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να κάνεις τεράστιες αλλαγές για να πάρεις την ιδέα και να την προσαρμόσεις στον δικό σου χώρο.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Το εξοχικό της Σμαράγδας Καρύδη έχει όλα τα στοιχεία που κάνουν έναν εξωτερικό χώρο να δείχνει dreamy: πέτρα, ξύλο, πράσινο και θέα στον Αργοσαρωνικό. Ανάμεσα στην πισίνα και την εξωτερική τραπεζαρία υπάρχει όμως μία γωνιά που ξεχωρίζει. Πρόκειται για ένα υπερυψωμένο σημείο που μοιάζει με μικρό «υπαίθριο δωμάτιο».

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Εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο στρώμα εξωτερικού χώρου σε σκούρο γκρι χρώμα, γεμάτο πολύχρωμα μαξιλάρια. Αντί για τον κλασικό outdoor καναπέ, η ηθοποιός επέλεξε μια πιο χαλαρή και comfy λύση, δημιουργώντας το τέλειο σημείο για ξάπλα, διάβασμα ή έναν καλοκαιρινό καφέ.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Αυτό είναι και το decor trick που μπορείς εύκολα να κρατήσεις. Ένα μεγάλο στρώμα ή daybed μαζί με αρκετά μαξιλάρια μπορεί να μεταμορφώσει μια άδεια γωνιά χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις ολόκληρο καινούργιο σετ επίπλων. Πρόσθεσε μερικά φυτά, φυσικά υλικά και λίγα χρώματα και έχεις αμέσως ένα πιο cozy αποτέλεσμα.

Η αισθητική της συγκεκριμένης γωνιάς ταιριάζει απόλυτα με το slow living mood του καλοκαιριού. Είναι ένας χώρος που δεν χρειάζεται πολλά, αφού η άνεση και το φυσικό περιβάλλον κάνουν όλη τη δουλειά. Και φυσικά, η θέα στη θάλασσα είναι το απόλυτο bonus.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Οπότε, αν έχεις βάλει στο πρόγραμμα ένα μικρό outdoor makeover, ίσως δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ. Πάρε την ιδέα της Σμαράγδας Καρύδη, προσαρμόσέ την στα δικά σου τετραγωνικά και δημιούργησε τη δική σου cozy γωνιά. Γιατί μια αυλή που σε κάνει να θέλεις να αφήσεις το κινητό κάτω και να ξαπλώσεις για ώρες είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε.

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αυλή ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
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