Οι Dakota Johnson και Alexander Skarsgård υπογράφουν το νέο κεφάλαιο του οίκου Valentino

Με μια ματιά Ο οίκος Valentino Beauty παρουσιάζει το νέο αρωματικό δίδυμο «Vendetta».

Η καμπάνια προώθησης έχει πρωταγωνιστές τους Dakota Johnson και Alexander Skarsgård.

Το γυναικείο άρωμα είναι floral gourmand woody, ενώ το ανδρικό woody spicy gourmand.

Τα μπουκάλια των αρωμάτων φέρουν το χαρακτηριστικό μοτίβο «V» και είναι εμπνευσμένα από τις ραφές Valentino. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο οίκος Valentino Beauty επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της υψηλής αρωματοποιίας, παρουσιάζοντας το πολυαναμενόμενο prestige δίδυμο με τίτλο «Vendetta». Πρόκειται για μια κυκλοφορία συνδεδεμένη άμεσα με το ακαταμάχητο πάθος, την πολυτέλεια και την αισθητική υπεροχή, υποσχόμενη να αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο του beauty.

Για την παρουσίαση αυτού του νέου κεφαλαίου, ο οίκος δημιούργησε μια κινηματογραφική καμπάνια υψηλών προδιαγραφών με πρωταγωνιστές τη Dakota Johnson και τον Alexander Skarsgård. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Romain Gavras, ενώ η φωτογραφική αποτύπωση ανήκει στο εμβληματικό δίδυμο Inez & Vinoodh, δίνοντας μια αυθεντική, καλλιτεχνική πνοή στο όλο εγχείρημα.

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Μια κινηματογραφική καμπάνια 35mm

Το διαφημιστικό φιλμ, γυρισμένο σε παραδοσιακό φιλμ 35mm, ξετυλίγεται σαν μια εσωτερική, ενστικτώδη απόδραση. Η δράση εκτυλίσσεται ανάμεσα σε ηλιόλουστους αυτοκινητόδρομους και σκοτεινούς, ατμοσφαιρικούς εσωτερικούς χώρους, έχοντας ως μουσικό χαλί τους δυναμικούς ρυθμούς του τραγουδιού «It’s a Sin» των Pet Shop Boys. Στολισμένοι με το εμβληματικό κόκκινο χρώμα του Valentino, το οποίο διατρέχει σαν κόκκινη κλωστή ολόκληρο το οπτικό αφήγημα ως σύμβολο αισθησιασμού και έντασης, οι δύο πρωταγωνιστές ενσαρκώνουν δύο επαναστατικές ψυχές σε μια κοινή πορεία απόδρασης.

Η γυναικεία υπογραφή: Vendetta Donna

Δημιουργημένο από τους αρωματοποιούς Dominique Ropion και Andrew Everett, το γυναικείο άρωμα είναι ένα floral gourmand woody αριστούργημα. Η καρδιά του περιστρέφεται γύρω από μια λαμπερή, σαρκική Tuberose Osmobloom™, η οποία ανοίγει με μια ζουμερή έκρηξη από νέκταρ κόκκινου πορτοκαλιού και καταλήγει σε μια ζεστή, αισθησιακή βάση από σανδαλόξυλο.

Η ανδρική υπογραφή: Vendetta Uomo

Σχεδιασμένο από τη Marie Salamagne, το ανδρικό αντίστοιχο είναι ένα woody spicy gourmand άρωμα βασισμένο σε συναρπαστικές αντιθέσεις. Ξεκινά με μια τονωτική δόση περουβιανού τζίντζερ CO2 και φρέσκων ιταλικών εσπεριδοειδών, εξελίσσεται σε μια εθιστική καρδιά από λικέρ κανέλας και «αγκυροβολεί» σε δομημένο πατσουλί και ζεστά, σαρκικά ξύλα.

Τα μπουκάλια των νέων αρωμάτων αποτελούν έργα τέχνης από μόνα τους, αντικατοπτρίζοντας την πολυτέλεια του οίκου. Το γυάλινο σχήμα τους διαθέτει ένα τολμηρό γραφικό μοτίβο «V», ενώ το καπάκι είναι εμπνευσμένο από τις περίτεχνες πιέτες και τις ραφές των ρούχων Valentino. Το βαθύ crimson χρώμα του γυναικείου αρώματος και το πλούσιο κεχριμπαρένιο cognac χρώμα του ανδρικού ολοκληρώνουν οπτικά την αφήγηση αυτού του μαγνητικού διδύμου.

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