Celeb News 25.08.2026

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνατε 14!»: Η ανάρτηση της Madonna για τις δίδυμες κόρες της

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Η Madonna γιόρτασε τα γενέθλια των διδύμων της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, θυμούμενη την πρώτη τους συνάντηση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Madonna γιόρτασε τα 14α γενέθλια των δίδυμων κορών της, Stella και Estere.
  • Δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες τους στο Instagram, αναπολώντας την υιοθεσία τους από το Μαλάουι.
  • Τόνισε την έντονη προσωπικότητα, την καλλιτεχνική φλέβα και τον μοναδικό δεσμό των διδύμων.
  • Οι Stella και Estere είναι τα νεότερα από τα έξι παιδιά της Madonna, η οποία θεωρεί τη μητρότητα τον σημαντικότερο ρόλο της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο μετά τους εορτασμούς για τα δικά της γενέθλια, η Madonna είχε έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο να γιορτάζει, καθώς οι δίδυμες κόρες της, Stella και Estere, συμπλήρωσαν τα 14 τους χρόνια. Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία πέρασε μέρος του καλοκαιριού απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα μαζί με την οικογένειά της και τον σύντροφό της, θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στα κορίτσια της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας σπάνια στιγμιότυπα από την πορεία της ζωής τους.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η σχέση της ποπ σταρ με τις δίδυμες έχει τις ρίζες της στο Μαλάουι, από όπου τις υιοθέτησε το 2017 σε ηλικία 4 ετών. Στο τρυφερό μήνυμά της, η ίδια δεν δίστασε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην πρώτη τους επαφή στο «Home of Hope», εξομολογούμενη ότι από εκείνη κιόλας τη στιγμή είχε αισθανθεί έναν μοναδικό και βαθύ δεσμό μαζί τους, ο οποίος δυνάμωσε με τα χρόνια.

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Η τρυφερή εξομολόγηση και η περηφάνια της μητέρας

Στη διαδικτυακή της αφιέρωση, η Madonna αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο την εξέλιξη των κοριτσιών σε δυναμικές νεαρές γυναίκες, τονίζοντας πως διαθέτουν έντονη προσωπικότητα και καλλιτεχνική φλέβα.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

«Χρόνια πολλά στις δίδυμες Παρθένους μου, τη Stella και την Estere! Τόσο γεμάτες ζωή, μουσική και άποψη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνατε 14 ετών!», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μοιράζονται έναν μαγικό δεσμό που ταιριάζει αποκλειστικά σε δίδυμα αδέλφια. Παράλληλα, εξήρε τον χαρακτήρα τους, σημειώνοντας χαριτολογημένα ότι, όπως και τα υπόλοιπα αδέλφια τους, διαθέτουν τσαγανό και δεν ανέχονται την ανοησία, αποκαλώντας τες «Βασίλισσες του Μαλάουι».

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η μεγάλη οικογένεια της Madonna

Η Stella και η Estere είναι τα μικρότερα μέλη της πολυπληθούς οικογένειας της καλλιτέχνιδας. Η Madonna είναι περήφανη μητέρα συνολικά έξι παιδιών, έχοντας αποκτήσει ή μεγαλώσει τη Lourdes Leon, τον Rocco Ritchie, τον David Banda και τη Mercy James. Η ίδια έχει τονίσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις της πως η μητρότητα παραμένει ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής της, βλέποντας τα παιδιά της να τη στηρίζουν σε κάθε της βήμα.

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