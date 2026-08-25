TV & Media 25.08.2026

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Πότε επιστρέφουν στο «Κοινωνία Ώρα MEGA»

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Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει με τους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
  • Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40.
  • Η εκπομπή συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία, εστιάζοντας στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
  • Το δίδυμο θα παρουσιάζει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέσω ζωντανών συνδέσεων και ρεπορτάζ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες με το γνώριμο δίδυμο της πρωινής ενημέρωσης. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη ανανεώνουν το καθημερινό τους ραντεβού με τους τηλεθεατές και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη θέση τους. Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40, στο MEGA. Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού έβαλε έτσι τέλος στην αναμονή για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η Ανθή Βούλγαρη μιλάει για την σοβαρή περιπέτεια υγείας της και την αγωνία της μήπως πεθάνει.
https://www.instagram.com/anthivoulgari/

Το  «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην πρωινή ενημέρωση. Μετά από επτά σεζόν στην κορυφή της τηλεθέασης, η εκπομπή διατηρεί τη γνώριμη φιλοσοφία της, με έμφαση στην άμεση ενημέρωση και την έγκυρη δημοσιογραφική πληροφόρηση. Σε μια περίοδο που η πρωινή τηλεοπτική ζώνη αλλάζει διαρκώς, το MEGA επιλέγει να συνεχίσει με μια δοκιμασμένη συνταγή. Στο επίκεντρο παραμένουν φυσικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.

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Το δημοσιογραφικό δίδυμο θα βρίσκεται και πάλι από νωρίς το πρωί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εκπομπή θα μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων μέσα από ζωντανές συνδέσεις, πρωτογενές ρεπορτάζ, αναλύσεις και όλες τις τελευταίες πληροφορίες.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο πλατό της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.
Η Ανθή Βούλγαρη επιστρέφει στο πλατό της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Στόχος παραμένει η ολοκληρωμένη ενημέρωση του τηλεθεατή, με τις ειδήσεις να παρουσιάζονται την ώρα που συμβαίνουν και τη δημοσιογραφική ομάδα του MEGA να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα.

Η Ανθή Βούλγαρη μιλάει για την περιπέτεια υγείας της και την αγωνία της μήπως πεθάνει.
https://www.instagram.com/anthivoulgari/

Έτσι, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει στη συχνότητα του MEGA, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να παίρνουν ξανά θέση στο στούντιο και να ανοίγουν το καθημερινό πρωινό ραντεβού με την επικαιρότητα.

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MEGA Ανθή Βούλγαρη Ιορδάνη Χασαπόπουλο Κοινωνία ώρα mega
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